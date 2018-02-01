Đàn bà, chồng tệ quá thì bỏ, chứ đừng dại ngoại tình mà mất con. Ngoại tình với đàn bà là con đường chết...

Chồng tệ, nhưng mình còn con Chị hai tôi lấy chồng từ năm 18 tuổi. Thuở đó, nhà tôi có tới 7 chị em, chị hai hết làm công nắng mưa rồi lại bôn ba lam lũ để có tiền cho chúng tôi học hành. Anh rể tôi khi đó cũng con nhà khá giả trong xóm, thấy chị tôi hiền lành lại xinh xắn nên đòi cưới cho bằng được. Chị tôi ban đầu không chịu, nhưng thấy cảnh nhà khó khăn quá lại đồng ý. Từ ngày chị đi lấy chồng, tháng nào chúng tôi cũng có thêm thịt cá để ăn. Cũng không hề biết chị làm dâu tủi hổ, làm vợ lại lắm nhọc nhằn. Anh rể tôi ngày đầu còn thương chị, chứ càng về sau càng vô tâm và lăng nhăng. Khi chị có con đầu lòng, anh tôi công khai ngoại tình chẳng màng vợ con. Chị tôi không đẻ được con trai, nhà chồng lại càng không thèm ngó ngàng. Nỗi lòng của người vợ bị chồng bỏ rơi khiến chị tôi dần dần suy sụp. Từ việc gánh chịu ghẻ lạnh từ gia đình chồng, vô tâm của chồng đến việc chứng kiến cảnh chồng ái ân với người đàn bà khác, chị tôi dần không chịu nổi. Chị từng như kẻ điên rồ bỏ cả chăm con cái, đi rình cho bằng được tình nhân của chồng là người nào, ở đâu. Chị vì một người chồng tệ mà quên mất rằng mình không chỉ là vợ, mình còn là mẹ, mình còn có con.

Nỗi lòng của người vợ bị chồng bỏ rơi khiến chị tôi dần dần suy sụp - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình rồi thì chỉ có mất con Cạn cùng của đổ vỡ và tổn thương, chị tôi tìm đến con đường ngoại tình. Đó là người bạn lâu năm từ thuở nhỏ của chị. Chị tìm thấy chút yêu thương, vài phút ấm áp từ người xa lạ. Chị cùng đường mỏi mệt, thèm khát yêu thương đến cuống cuồng, đến vội vã mà quên hết đạo lý ở đời. Lúc đó, tôi từng hỏi chị, liệu chị có biết mình đang làm gì không? Chị chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nếu không ngoại tình, chị làm sao tiếp tục làm vợ làm mẹ, chị làm sao sống được nữa? Nhưng chị lại quên mất rằng, ngoại tình rồi thì đàn bà chỉ có thể cả đời mất con. Ngày chị ly hôn, chắc cuối đời gia đình tôi cũng không quên được. Chị khóc đến rã rời thân thể. Chồng chị một mực không nhường quyền nuôi con, vì chị ngoại tình, chị không có quyền giữ con. Dù rằng sau đó, người đàn ông đến sau vẫn yêu thương chị nhưng tôi biết từ giờ phút ly hôn, tâm can chị đã không còn được bình yên nữa…

Dù rằng sau đó, người đàn ông đến sau vẫn yêu thương chị nhưng tôi biết từ giờ phút ly hôn, tâm can chị đã không còn được bình yên nữa… - Ảnh minh họa: Internet Chồng có thể bỏ, chứ con thì phải giữ đến cùng Suốt gần 10 năm sau đó, tôi vẫn thấy trong đôi mắt chị muộn phiền và hối hận. Chị không hối hận vì cuộc hôn nhân đã kết thúc, chị chỉ trách mình vì không bỏ chồng sớm hơn để có thể giữ được con, để vẫn còn được làm mẹ đàng hoàng. Ngay cả sau này khi đã có những đứa con khác, chị vẫn đau đáu về đứa con bên chồng cũ. Đứa nhỏ đó càng lớn lên càng có suy nghĩ mẹ mình vì ngoại tình mới không còn bên mình nữa. Đó là vết thương dai dẳng và âm ỉ mà suốt cuộc đời này chị đều phải chịu đựng từng ngày, từng giờ phút… Đàn bà, chồng tệ quá thì bỏ, chứ đừng dại ngoại tình mà mất con. Ngoại tình với đàn bà là con đường chết. Hạnh phúc phút chốc vụng trộm nhưng đau thương lại triền miên suốt đời. Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải yêu đương danh chính ngôn thuận. Đừng vì bất cứ lý do gì mà chọn ngoại tình như một cách cứu vớt cuộc đời mình. Đừng trông cậy vào ai, đừng nghĩ một người đàn ông nào có thể khiến đời mình bớt khổ sở hơn. Vì hạnh phúc hay bất hạnh, tự bản thân đàn bà đều có thể lựa chọn được.

Đàn bà khôn ngoan và 10 ‘không’ trong tình yêu Phụ nữ thông minh không dùng dằn với người khiến mình đau, không day dưa với kẻ bội bạc. Một lần khiến họ thương tổn, họ thế nào cũng không quay đầu lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-phai-nho-chong-te-qua-thi-bo-dung-dai-ngoai-tinh-ma-mat-con-269954.html