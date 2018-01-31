Đàn bà khôn ngoan và 10 ‘không’ trong tình yêu

Phụ nữ thông minh không dùng dằn với người khiến mình đau, không day dưa với kẻ bội bạc. Một lần khiến họ thương tổn, họ thế nào cũng không quay đầu lại.

Không nghĩ quá nhiều về hành động của đàn ông Nhiều phụ nữ thường hay để ý quá kỹ những hành động cũng như lời nói để phán đoán tính cách của đàn ông. Hay việc nắm bắt suy nghĩ, thói quen của đàn ông cũng là niềm tự hào của phụ nữ. Nhưng tốt nhất đừng tìm hiểu và phân tích quá nhiều về mọi chuyện ở đàn ông. Phụ nữ thường dễ suy nghĩ nhiều mà đâm ra nhạy cảm, dễ phán đoán sai trong nhiều trường hợp. Như việc anh ấy không còn dành thời gian nhiều cho bạn, không hẳn là đã có người khác, hay chán ngán bạn. Quan sát là cần thiết, lưu tâm cũng quan trọng nhưng là để đó để xem xét, chứ đừng đem ra suy diễn tiêu cực nhé! Không yêu chỉ để mong được bù đắp Phụ khôn ngoan không tin vào chuyện trên thế gian này sẽ xuất hiện một ai hoàn hảo dành cho họ. Họ không tìm người yêu để chăm sóc, lo toan cho họ hết mọi điều. Vì họ biết chăm lo cho mình, tự có mục đích và dự định riêng của bản thân. Và họ chọn bạn đời như một điều góp thêm vào những gì đẹp đẽ sẵn có họ đang có. Với họ, một người đàn ông không thể quyết định cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc hay bất hạnh hơn. Do đó, phụ nữ hãy sống tốt ngay cả khi có hay không có đàn ông ở bên. Hãy cố gắng hoàn thiện mình, có một cuộc sống ý nghĩa hơn, thay vì đợi chờ một người đến để giúp mình tốt hơn.

Hãy cố gắng hoàn thiện mình, có một cuộc sống ý nghĩa hơn, thay vì đợi chờ một người đến để giúp mình tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet Không để quá khứ giải quyết chuyện ở hiện tại Đối với phụ nữ khôn ngoan, quá khứ là chuyện đã qua, không liên quan đến hiện tại. Nhắc lại lỗi lầm đã cũ của người khác cũng chỉ tổn thương họ, không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì khác. Điều họ quan tâm là ở hiện tại sẽ làm được gì, chứ không trông mong hay cần phải quá khứ giúp mình điều gì. Không nhờ người khác giải quyết chuyện của mình Nhiều phụ nữ hay tâm sự chuyện của bản thân với hy vọng người đàn ông của mình có thể giúp mình giải quyết. Nhưng phụ nữ đừng nên quá phụ thuộc vào đàn ông. Chuyện gì có thể làm, tự sức giải quyết, đừng phụ thuộc cũng đừng cậy dựa quá nhiều. Đàn ông luôn muốn bảo bọc người phụ nữ của mình nhưng họ vẫn luôn thích sự độc lập, tự sức của phụ nữ. Hơn hết, cuộc sống của bạn, cũng chỉ bạn có thể giải quyết. Đừng vì ý kiến của ai mà thay đổi suy nghĩ hay cách sống. Chỉ có bạn mới biết đâu là điều tốt nhất với mình.

Không hạ thấp đối phương để “tôn” mình lên Đừng khiến mình nổi bật hơn bằng những lời “kể tội” người yêu. Vì rõ ràng không người đàn ông nào thích bị người yêu hay vợ kể xấu cả. Hơn nữa, hành động này cũng không thể hiện sự hơn thua của bản thân với người phụ nữ khác. Ngược lại, người khác sẽ thấy bạn là một người yêu/vợ không có sự tôn trọng với bạn trai/chồng của mình. Không im lặng Phụ nữ khôn ngoan không im lặng khi bức xúc hay khó chịu. Họ sẵn sàng chia sẻ thẳng thắn, không cam chịu, càng không nhẫn nhịn quá mức. Với họ, im lặng chỉ tốt khi cần khoảng lặng cho cả hai bình tâm lại. Còn im lặng để tự suy đoán mỏi mệt, để chịu đựng nhẫn nhịn thì quả thật là không nên. hụ nữ khôn ngoan không im lặng khi bức xúc hay khó chịu - Ảnh minh họa: Internet Không khi nào không yêu thương bản thân Phụ nữ khôn ngoan luôn tâm niệm, yêu ai thì yêu cũng phải biết yêu mình trước. Vì chỉ có khi biết yêu mình đủ đầy thì họ mới có khả năng yêu thương người khác. Cũng như có trách nhiệm với bản thân rồi thì mới đủ trách nhiệm với người khác. Không tin mình có thể thay đổi người khác Phụ nữ khôn ngoan luôn tin một người chỉ có thể thay đổi khi bản thân họ muốn đổi thay. Và nếu họ không muốn thì dù là mẹ, là người yêu hay vợ cũng không thể bắt họ sửa đổi được. Do đó, điều họ quan tâm là liệu họ có chấp nhận được những điểm chưa tốt đó của đối phương hay không. Không cưỡng cầu Đàn ông không thích gò bó, phụ nữ khôn ngoan sẽ không cưỡng cầu. Biết mềm mỏng đúng lúc, cương nhu khi cần mới là phụ nữ biết điều. Cần gì bắt đàn ông phải thế này hay thế kia, kể cả có bỏ công quản hết cuộc sống của họ cũng không nên. Cứ để mọi thứ tự nhiên, giữ mà như không giữ, để đàn ông rong chơi, rồi họ sẽ trở về. Vậy thì mới giữ được trái tim đàn ông lâu dài. Không day dưa với một người không đáng Phụ nữ thông minh không dùng dằn với người khiến mình đau, không day dưa với kẻ bội bạc. Một lần khiến họ thương tổn, họ thế nào cũng không quay đầu lại. Vì đơn giản họ hiểu, một người có thể khiến họ thương tổn một lần, rồi cũng sẽ có nhiều lần sau đó. Họ sẽ không để ai có cơ hội làm họ đau thêm lần nào khác.

Mặn chát một tiếng nhân tình, mòn mỏi một đời tạm bợ Đừng nói mình vì con mà đòi chồng người, cũng đừng nhân danh tình yêu mà giành cha trẻ nhỏ. Mình hẩm hiu cỡ nào nấp sau hạnh phúc của kẻ khác? Con mình hờn trách ra sao khi biết mẹ nó chỉ là nhân tình?

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