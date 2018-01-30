Thực tế, người vợ nào cũng hay than phiền về những thói quen chưa tốt, tật xấu khó bỏ của những ông chồng. Nhân tình thì hoàn toàn ngược lại, nhân tình luôn biết lấy lòng và chiều chuộng đàn ông. Không những vậy, so với vợ đầu bù tóc rối, mặt mày khó chịu trong bếp thì nhân tình luôn xinh đẹp và nổi bật, lại hay cười với đàn ông.

Người ta luôn nói, đàn ông ở ngoài có bao phụ nữ rồi cũng sẽ về với vợ con. Nhưng sự thật thì không phải người nào cũng dễ dàng từ bỏ nhân tình . Sau đây là những lý do đàn ông vương vấn không dứt với nhân tình mà chưa muốn về với vợ con.

Nhưng không phải đàn ông nào cũng biết, làm nhân tình không trách nhiệm nên mới không gò bò. Nhân tình có yêu nhưng không thương như vợ mới ít than phiền và càm ràm.

Và hơn hết, ở bên nhân tình, đàn ông luôn thấy được tự do. Họ như trở về thời yêu đương hẹn hò lúc độc thân. Không ai càm ràm, họ có thể làm điều họ thích, không thích cũng chẳng sao. Thời gian họ làm gì, ở đâu, nhân tình cũng không quản hết. Ngược lại, vợ lại như muốn nắm hết cuộc sống của họ.

Ở bên nhân tình, đàn ông luôn thấy được tự do - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình hơn vợ

Hôn nhân thường dễ dàng bào mòn đi tình yêu của vợ chồng bằng những cuộc cãi vã, bất đồng ý kiến. Chính từ đây mà tình cảm cả hai dễ dàng bị phai mờ. Phụ nữ khi đã làm vợ, làm mẹ lại càng bị cuốn vào vòng xoay cơm áo gạo tiền, hết lo cho chồng lại lo cho con. Họ từ đó cũng không còn đủ thấu hiểu cảm thông, lắng nghe chồng nhiều hơn.

Và có một sự thật là không ít đàn ông tìm đến nhân tình là vì họ cần một người lắng nghe và thấu hiểu. Nhân tình sẽ không gây áp lực cho họ, nhân tình sẽ khiến họ bớt cô đơn hơn. Nhân tình không lớn tiếng khó khăn, nhân tình sẽ thật dịu dàng để nghe họ nói. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến đàn ông không còn muốn trở về nhà nữa. Đáng tiếc, đây lại là điều không phải bà vợ nào cũng nhận ra mình đã thiếu sót, khiến chồng ngoại tình bên ngoài.

Nhân tình luôn mang đến sự kích thích, mới mẻ

Vợ là cơm nhà quen thuộc dễ nhàm chán, còn nhân tình lại là bát phở nóng hổi đầy mới lạ. Ăn cơm ngon nhiều quá rồi lại đến lúc thấy phở mới là ngon hơn. Đàn ông cũng vậy, họ sẽ dễ bị lung lay bởi những điều mới lạ, kích thích ở nhân tình.

Nhân tình luôn có thể thỏa mãn hết thảy mong muốn của đàn ông, từ tinh thần đến thể xác. Anh muốn làm gì, em chiều, anh muốn đi đâu, em đi cùng anh. Nhất là những cô nàng cao tay giỏi cuốn hút đàn ông đến say quên lối về nhà.

Nhân tình luôn có thể thỏa mãn hết thảy mong muốn của đàn ông, từ tinh thần đến thể xác - Ảnh minh họa: Internet

Và rõ ràng, không phải người vợ nào mỗi ngày đều lo cơm nước, chồng con lại đủ thời gian nghĩ suy khiến chồng mê mệt. Vợ dễ than phiền, dễ bị thực tế đồng tiền làm quên những lãng mạn đắm say trong hôn nhân.

Chính những sự khác biệt này tạo nên cảm giác muốn khám phá và chinh phục của đàn ông khi có nhân tình. Anh ta cứ càng đi, càng lún sâu, càng quên mất vợ con.

Nhưng đàn ông nên nhớ, đi khắp thế gian này, sẽ có ngày các anh nhận ra không ai tốt hơn vợ. Nhân tình có thể tốt đẹp nhất thời chứ không thể sắt son cả đời. Nhân tình có thể mới mẻ vài bận, chứ không đủ tận tụy hết lòng. Và nhân tình chỉ để vui chơi, nào so nổi với vợ đầy nghĩa tình hy sinh? Vì vậy, hãy quay về trước khi nhận ra những điều đó, trước khi mọi chuyện quá trễ, nhé!