7 câu nói, hành động khiến trái tim đàn ông cứ xốn xang không ngừng vì bạn

Không chỉ phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông cũng thích nghe những lời ngọt ngào từ người mình thương.

“Trông anh quyến rũ thật” Dù cả hai đang cùng nhau nấu ăn, hay chỉ là đi dạo bên nhau cũng hãy bất ngờ thì thầm vào tai anh ấy: “Lúc này trông anh quyến rũ thật”. Được khen như thế thì đàn ông không chỉ thấy tự hào về mình mà còn ngập tràn hạnh phúc, vì trong mắt bạn anh ấy luôn đầy quyến rũ. Hãy bất ngờ thì thầm vào tai anh ấy: “Lúc này trông anh quyến rũ thật” - Ảnh minh họa: Internet “Cảm ơn anh” Nhiều cặp yêu nhau hay đã lấy nhau lâu năm thường quên lời cảm ơn dành cho nhau. Cảm ơn không chỉ là cách thể hiện sự biết ơn mà còn là trân trọng dành cho đối phương. Dù việc giúp bạn với anh ấy là hiển nhiên hay là chuyện nhỏ nhặt thế nào cũng đừng quên nói lời cảm ơn. Đàn ông luôn cần sự biết ơn và trân trọng như một nguồn động lực để họ ngày một nỗ lực hơn.

“Xin lỗi” Lời xin lỗi đôi khi lại khó nói hơn bất kì lời nói nào. Vì ai cũng có cái tôi riêng và không phải ai cũng có thể bỏ qua cái tôi để nhận lỗi với đối phương. Nhưng đừng cố chấp mà bỏ qua lời xin lỗi khi đã biết mình sai. Trong tình yêu hay hôn nhân, đôi khi không phải rạch ròi đúng sai, quan trọng là có đủ thấu hiểu và còn muốn bên nhau hay không. Hôm nay, bạn vì anh ấy nhận sai, ngày mai anh ấy nhường lại bạn, vậy thì cũng là huề. Quan trọng là vì còn muốn bên nhau, còn cần nhau thì một lời xin lỗi thật sự không quá khó. Một nụ hôn bất ngờ Những va chạm thân mật đôi khi vì quá thân thuộc mà đâm ra quá đỗi bình thường với nhiều cặp đôi yêu hay sống cùng lâu năm. Một bí quyết để khiến trái tim đàn ông có thể rộn ràng vì bạn như ngày đầu chính là cứ bất ngờ cho anh ấy một nụ hôn thật nhẹ. Trong tình cảm hay hôn nhân luôn cần sự mới mẻ và đầy bất ngờ như vậy để cả hai trải nghiệm những cảm xúc từ sự chủ động của bạn.

Một cái ôm từ phía sau Cũng như một nụ hôn bất ngờ, hãy ôm anh ấy từ phía sau khi anh ấy đang làm việc, nấu ăn hay những lúc không ngờ nào đó. Cứ im lìm và tạo cho anh ấy sự ấm áp như thế sẽ khiến đàn ông có cảm giác đầy mới mẻ dù đã yêu nhau bao năm đi nữa. “Không có anh, em thấy mọi thứ đều không ổn” Khi anh ấy đi công tác xa nhà, hay cả hai phải xa nhau một thời gian, hãy gửi cho anh ấy một tin nhắn như thế. Anh ấy sẽ thấy sự quan trọng của mình trong cuộc sống của bạn. Không những vậy, đây còn là lời nhắc khéo để anh ấy mau về, đừng sa ngã cám dỗ bên ngoài. Trong tình cảm hay hôn nhân luôn cần sự mới mẻ và đầy bất ngờ như vậy để cả hai trải nghiệm những cảm xúc từ sự chủ động của bạn - Ảnh minh họa: Internet “Em nhớ anh” Vốn chỉ có 3 chữ nhưng khi nghe được, đàn ông nhiều khi chỉ muốn chạy ngay về với người phụ nữ của mình. Dù vậy, đừng nói câu này quá nhiều lần và trong những trường hợp không thích hợp. Hãy nói khi cả hai phải xa nhau, hay những lúc anh ấy rảnh rỗi đủ để cảm nhận được nỗi nhớ và tình cảm của bạn. “Em yêu anh” Đây là một câu nói rất quen thuộc nhưng chưa khi nào là cũ kĩ hay nhàm chán. Dù đã ở bên nhau bao lâu cũng đừng quên nói câu này. Khi nghe bạn nói câu này, đàn ông vừa thấy xốn xang vừa thấy có trách nhiệm với tình cảm của cả hai. Bày tỏ tình cảm không chỉ là cách thể hiện cảm xúc mà còn là nhắc nhở, là khẳng định với đàn ông.

Đừng sợ phụ nữ ghen, hãy sợ đàn ông hèn Đàn ông hay bảo rằng: "Khi mụ vợ nhà mình ghen tuông, nó trở nên đáng sợ lắm".

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