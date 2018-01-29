Mẫu phụ nữ VÀNG MƯỜI trong mắt đàn ông

Nếu bạn muốn để lại cảm tình lớn cùng sự trân trọng từ đấng mày râu thì đừng quên học cách để trở nên đoan trang và nữ tính hơn.

Đàn ông nghĩ rằng phụ nữ không cần quá nổi bật như người nổi tiếng mới là tốt. Với họ, một cô nàng có dáng vẻ bình thường, ưa nhìn nhưng có lối sống thực tế, lý trí sẽ ấn tượng hơn. Trong tình cảm, đàn ông mong muốn đối phương sống lý trí, không quá phụ thuộc chuyện tình cảm. Họ thích những người phụ nữ biết chăm chút và trân trọng bản thân hơn là chỉ biết yêu thương người khác.

Chiều chuộng đàn ông đôi khi là cả một “nghệ thuật” với phụ nữ. Chiều làm sao để đàn ông không thấy phụ nữ lụy, chiều làm sao để họ càng mê đắm khó rời phụ nữ, không hề dễ. Những lúc đàn ông bệnh tật, hãy cứ để họ trở thành một đứa trẻ to xác. Phụ nữ cứ hiền lạnh, dịu dàng và đầy chiều chuộng họ như một người mẹ. Đàn ông dù mạnh mẽ bản lĩnh thế nào cũng đều thích những khoảnh khắc được người phụ nữ của mình chăm sóc, nhẫn nhịn vì mình, xem mình như một đứa trẻ. Đơn giản vì những lúc như thế, đàn ông cần nhiều hơn sự yêu thương, sẻ chia và muốn có người bên cạnh.

Đàn ông có thể chú ý tới những cô nàng lả lơi không đứng đắn nhưng họ sẽ bị ấn tượng với phụ nữ nết na, trang nhã. Những bộ đồ hở da thịt hút mắt họ thật nhưng họ sẽ chọn người phụ nữ đủ kín đủ hở để tôn vể trang nhã nhưng không kém phần quyến rũ của mình. Nét đẹp trong phong thái nhã nhặn, cư xử khôn khéo luôn khiến đàn ông say mê hơn cả chân dài ngực khủng.

Yếu đuối khi cần

Phụ nữ đừng yếu đuối quá mức, nhưng nên yếu đuối khi cần. Chuyện mình có thể làm được, nên tự làm. Nhưng nếu bạn cần sự giúp đỡ, cần đàn ông ở bên, cũng hãy tỏ ra yếu đuối. Bản chất của đàn ông là bảo bọc và chở che. Có thể bảo vệ người phụ nữ của mình cũng là cảm giác thành tựu ở đàn ông.

Giây phút khi phụ nữ trang điểm

Đàn ông không chỉ thích nhìn vẻ xinh đẹp rực rỡ của phụ nữ khi đã trang điểm. Hơn hết, họ thích những cử chỉ, động tác của phụ nữ khi trang điểm, ngắm mình trong gương. Đối với đàn ông, khoảnh khắc phụ nữ trau chuốt, chăm chút mình trong gương để đẹp hơn khi đi cạnh họ sẽ khiến đàn ông có cảm giác khó tả, đôi khi là vô cùng hạnh phúc.

Tế nhị, tinh tế

Sự tinh tế, tế nhị của phụ nữ trong ứng xử hằng ngày luôn để lại ấn tượng tốt với người đối diện ngay lần đầu gặp mặt. Và đàn ông cho rằng một cô nàng tinh tế trong ứng xử không chỉ cá tính mà còn hòa đồng, dễ gần, để lại thiện cảm với mọi người. Đây là điều khiến đàn ông thích nhất ở phụ nữ.

Và với đàn ông, phụ nữ tinh tế chính là khôn khéo trong ứng xử, nói năng biết chừng mực. Cô nàng biết khi nào nên nói xin lỗi, khi nào phải cảm ơn, cũng khiến người đối diện thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên.

Sự tinh tế, tế nhị của phụ nữ trong ứng xử hằng ngày luôn để lại ấn tượng tốt với người đối diện ngay lần đầu gặp mặt - Ảnh minh họa: Internet

Luôn giữ nụ cười, rộng lượng và bao dung

Với đàn ông, phụ nữ luôn nở nụ cười là đẹp nhất. Vì chỉ cần thấy cô ấy cười, họ luôn thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Nụ cười tỏa nắng và chân thành của phụ nữ giúp đàn ông điềm đạm hơn, cũng thấy bình yên hơn. Và sự rộng lượng, bao dung ở phụ nữ cũng giúp đàn ông thấy bớt những mỏi mệt trong cuộc sống hơn.

Biết làm việc nhà, thích hoạt động

Đàn ông luôn thích người phụ nữ đảm đang việc nhà, lại khỏe mạnh, thích vận động. Với họ, đó là hình mẫu phụ nữ thu hút và quyến rũ nhất. Chỉ cần trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, thấy vợ bận rộn chuẩn bị bữa tối cũng đủ khiến đàn ông thấy hạnh phúc và tự hào. Không những vậy, đàn ông còn thấy ấn tưởng với phụ nữ thích vận động, giữ được tinh thần và sức khỏe khoan khoái và tươi trẻ nhất.

Thành thật

Trong bất cứ quan hệ nào, sự chân thật luôn là điều quan trọng để cả hai gắn kết và trân trọng nhau hơn. Người phụ nữ chân thành luôn khiến đàn ông cảm thấy an tâm. Vì phụ nữ thế này có thể giúp đàn ông trở thành người chồng, người cha tốt, vì họ đủ lòng tin và luôn ở bên chia sẻ mọi điều với đàn ông.