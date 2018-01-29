Dưới đây là những thời khắc dù muốn hay không, khó khăn hay đau khổ thế nào phụ nữ đều phải cương quyết ra đi, ly hôn để mình và con có thể hạnh phúc hơn.

Phần lớn phụ nữ luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thêm thì hôn nhân sẽ bớt mòn mỏi chết chóc. Nhưng cam chịu rõ ràng không khôn ngoan bằng việc dứt khoát khi hôn nhân đã vô vọng. Phải nhớ, bạn lấy chồng để hạnh phúc hơn, không phải để mãi bất hạnh.

Không ai là hoàn bảo và ai trong đời cũng từng phạm sai lầm, đều cần một lần thứ tha. Chồng ngoại tình một lần, ta tha thứ là vì nên nhưng nếu quá nhiều lần, ta bỏ qua là ta dại. Chồng lạc đường một lần là khó tránh, nhưng nhiều lần lại chính là bản chất. Mà đã là bản chất rồi thì tha thứ của đàn bà không bao giờ là đủ để chồng quay về. Lúc đó, phụ nữ đừng hoang phí bao dung và thời gian của mình nữa, đừng cố!

Nỗi đau bị chồng phản bội luôn ê chê và tồi tệ nhất với mọi phụ nữ. Dù vậy, nhiều phụ nữ với suy nghĩ vì con, vì gia đình mà chấp nhận tha thứ cho chồng. Bao dung ở vợ cũng chỉ để cho chồng cơ hội sửa sai và có thể quay về với gia đình.

Chồng lạc đường một lần là khó tránh, nhưng nhiều lần lại chính là bản chất - Ảnh minh họa: Internet

Vì đơn giản, một người chồng quá nhiều lần bất chấp lấy gia đình đánh đổi cảm giác mới mẻ trước cám dỗ thì không xứng đáng để nhận hy sinh và tận tụy từ vợ.

Vũ phu

Không ít phụ nữ nhẫn nhịn việc bị chồng hành hạ đánh đập. Vì họ không muốn con mất cha, không đủ dũng khí ly hôn. Họ thường nghĩ chỉ cần cố gắng hơn thì chồng sẽ thay đổi. Nhưng đáng tiếc, họ càng nhẫn nhịn, chồng càng không bao giờ đổi thay. Đây cũng chính là cội nguồn của những khổ đau và bất hạnh của phụ nữ.

Phụ nữ trước khi muốn bảo vệ con cái gia đình phải ý thức được rằng bản thân cũng cần được bảo vệ và yêu thương. Một người đàn ông chỉ biết dùng đòn roi để nói chuyện với ta thì vốn không xứng đáng để làm chồng làm cha. Lúc này, đừng chần chừ nữa, ly hôn là điều phải làm ngay!

Coi thường vợ

Ngay cả khi bạn có một người chồng giỏi giang, bảnh bao đến thế nào nhưng nếu anh ta không tôn trọng bạn thì bạn cũng đừng cam chịu hy sinh.

Dấu hiệu rõ ràng cho người chồng xem thường vợ chính là luôn chê bai, dùng lời lẽ không mấy dễ nghe với vợ. Lời vợ nói, anh ta không nghe, lời anh ta nói lại luôn gây thương tổn cho vợ.

Rõ ràng, nếu sống cả đời với người đàn ông thế này thì chỉ có đau lòng và mỏi mệt. Đừng chỉ để giữ một người chồng tệ bạc mà hạ thấp chính mình. Vợ chồng muốn hạnh phúc, nhất định phải có sự tôn trọng dành cho nhau.

Phụ nữ trước khi muốn bảo vệ con cái gia đình phải ý thức được rằng bản thân cũng cần được bảo vệ và yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông quá đáng

Một người chồng ghen tuông quá đáng luôn muốn nhốt bạn trong nhà, không muốn bạn đi đâu, quan hệ với ai. Ngay cả điện thoại, laptop của bạn anh ta cũng muốn kiểm tra kỹ lưỡng. Đây không hề là dấu hiệu của yêu vợ nhiều mà là kiểm soát và sở hữu quá mức của chồng.

Trong tình yêu hay hôn nhân, điều cần nhất chính là lòng tin. Vợ chồng không thể bên nhau lâu dài nếu không tin tưởng nhau đủ đầy.

Nghiện ngập

Với một người chồng nghiện bia rượu, cờ bạc, lừa dối, dù bạn đã tha thứ bao lần vẫn tái phạm thì đây là lúc bạn cần có quyết định dứt khoát buông tay. Vì một người chồng thế này sẽ chỉ mang đến khổ sở cho vợ con.