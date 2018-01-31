Không sai vào đâu: Những dấu hiệu ly hôn khoa học đã chứng minh

Việc xem thường bạn đời xuất phát từ sự không tôn trọng, thấu hiểu và bao dung. Thay vì quan tâm để cảm thông nhau hơn thì họ để lại những lời chỉ trích, thiếu tôn trọng, thậm chí còn xem thường bạn đời trước mắt người khác. Cốt của hôn nhân là sự tôn trọng, không có cốt vững chắc, hôn nhân căn bản không thể dài lâu được.

Nhà tâm lý học tại Đại học Washington, John Gottman cho hay 4 hành động của đối phương trong hôn nhân có thể giết chết tình yêu của vợ chồng : Coi thường, chỉ trách, phòng vệ, lạnh nhạt. Đây là kết quả sau cuộc nghiên cứu mà ông thực hiện cùng nhà tâm lý Robert Levenson đến từ đại học California-Berkeley.

Theo kết quả nghiên cứu từ giáo sư Nicholas Wolfinger của đại học Utah thì ở độ tuổi sau 32, tỷ lệ ly hôn sẽ tăng hơn 5% mỗi năm. Theo ông, với nhiều người, 20 là lúc nhiều người nghĩ mình sẵn sàng cho hôn nhân nhất. Nhưng đây cũng là độ tuổi dễ ly hôn nhất.

Độ tuổi tốt nhất để kết hôn là lúc cả hai đủ sẵn sàng và tìm đúng người có thể đồng hành cùng mình suốt chặng đường sau này. Dù vậy, theo các nghiên cứu thì những cặp vợ chồng lấy nhau khi chưa qua 20 hay sau 32 tuổi thì dễ ly hôn hơn những độ tuổi khác. Và chuyện ly hôn càng dễ xảy ra hơn với những cặp đôi tuổi teen.

Theo các nghiên cứu thì những cặp vợ chồng lấy nhau khi chưa qua 20 hay sau 32 tuổi thì dễ ly hôn hơn những độ tuổi khác - Ảnh minh họa: Internet

Và theo một nghiên cứu từ tạp chí Economic Inquiry vào năm 2015 thì khoảng cách tuổi tác của vợ chồng cũng ảnh hưởng đến tỉ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng.

Chồng không ổn định sự nghiệp

Theo nhiều nghiên cứu của các nhà tâm lý học thì việc chồng không có công việc ổn định dễ dẫn đến ly hôn nhiều hơn. Rõ ràng, khi không có sự ổn định trong tài chính gia đình, hôn nhân khó lòng bền lâu được. Nhất là đàn ông, người giữ vai trò trụ cột trong gia đình lại không có sự vững vàng nghề nghiệp sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng, khiến hôn nhân mỏi mệt hơn.

Dù vậy, theo những nghiên cứu thì tình trạng việc làm của vợ không mấy ảnh hưởng xấu đến hôn nhân. Và kết quả nghiên cứu cũng cho hay tình trạng sự nghiệp của chồng vẫn tác động đến hôn nhân hơn hết.

Vợ xinh đẹp

Nhà tâm lý xã hội Christine Ma-Kellams từ đại học Harvard đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về ngoại hình của phụ nữ có tác động thế nào đến hôn nhân. Và kết quả chính là ngoại hình của vợ càng hấp dẫn sẽ càng dễ khiến hôn nhân đổ vỡ hơn là người có nhan sắc trung bình.

Ngoại hình của vợ càng hấp dẫn sẽ càng dễ khiến hôn nhân đổ vỡ hơn là người có nhan sắc trung bình - Ảnh minh họa: Internet

Đánh giá thấp về đối phương

Khi không được bạn đời đánh giá cao, ai cũng cảm thấy mình không giữ vị trí quan trọng trong mắt đối phương. Chính vì vậy sẽ dễ dẫn đến mất lòng tin, rạn nứt trong hôn nhân. Ai cũng có nhu cầu được công nhận, trân trọng và nhớ đến. Càng ở bên nhau lâu năm, càng cần sự nhìn nhận, đánh giá cao của đối phương để cố gắng giữ gìn gia đình nhiều hơn. Khi vợ chồng được khen ngợi, nhìn nhận thì sẽ càng tự tin và nỗ lực hoàn thiện mình hơn, cũng như cùng đối phương vun đắp cho gia đình hơn.

Chuyện phòng the nguội lạnh

Tình dục là yếu tố quan trọng để hôn nhân hạnh phúc dài lâu. Dấu hiệu chuyện phòng the nguội lạnh là cảnh báo lớn với mọi cặp vợ chồng. Cả hai đều không còn thấy sự gắn bó mật thiết nữa, lửa tình cũng tắt ngúm từ lúc nào. Ngay cả khi nằm cạnh nhau mỗi đêm cũng thấy xa lạ và thiếu gần gũi. Lúc này chính là lúc bạn nên nhìn lại cuộc hôn nhân của mình liệu có thể cứu vãn được nữa không.

Ngoại tình quá nhiều lần

Dù là phụ nữ hay đàn ông, ngoại tình quá nhiều lần rồi chính là không còn có thể tiếp tục hôn nhân được nữa. Một lần ngoại tình luôn cần rất nhiều sự cố gắng, nỗ lực để hàn gắn đổ vỡ. Huống hồ, đã quá nhiều lần thì ngay cả chính kẻ gây lỗi hay người thứ tha cũng không còn đủ sức để tiếp tục.