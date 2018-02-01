Đàn bà ly hôn để lại nơi lòng dạ đàn ông sự đắm say như thứ mật ong lâu năm, càng bước qua thăng trầm càng dậy vị ngọt ngào lưu luyến.

Dở dang lưu lại kinh nghiệm quý giá Đàn bà một lần bước qua đổ vỡ, chính là đã lưu lại dở dang hết đời. Nhưng chính sự không trọn vẹn ban đầu này lại đem đến cho đàn bà những kinh nghiệm quý giá mà gái đôi mươi không khi nào có được. Càng nhiều đau lòng, càng lắm những giá trị học hỏi về sau. Đàn bà ly hôn luôn nhiều kinh nghiệm trong tình yêu hay hôn nhân. Họ biết đàn ông cần gì, muốn gì và phải làm gì để giúp gia đình ngày một bền vững. Chính sự đổ vỡ trong hôn nhân giúp họ nhận ra đâu là điều quan trọng, thứ gì có thể phá vỡ hôn nhân nhanh nhất. Họ còn có kinh nghiệm về chăm sóc gia đình, con cái và cả họ hàng hai bên. Đây rõ ràng là những kinh nghiệm chỉ có từng trải qua mới hiểu hết.

Càng nhiều đau lòng, càng lắm những giá trị học hỏi về sau - Ảnh minh họa: Internet Nét đẹp đằm thắm, từ tốn Đàn bà ly hôn luôn giữ nét đằm thắm và từ tốn dù chuyện gì có xảy ra. Vì từng trải qua mất mát và tổn thương, họ vững vàng hơn trong cuộc sống. Họ biết khi nào nên im lặng, lúc nào nhất định phải nói. Họ không phụ thuộc, càng độc lập trong mọi việc. Họ cần đàn ông yêu thương, nhưng chắc chắn không bắt đàn ông lo hết thảy cho mình. Ngược lại, họ sẽ là hậu phương bình yên nhất, bền bĩ nhất để đàn ông trở về khi mỏi mệt. Họ tạo cho đàn ông sự chắc chắn từ kinh nghiệm đã có, họ giúp đàn ông thoải mái bằng nét ôn hòa, từ tốn ở mình. Đây là điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ ly hôn, bình yên nhưng lại đầy sức hút. Sắc xảo sự trưởng thành, trân trọng hạnh phúc Đàn bà ly hôn đủ trưởng thành để thôi mơ mộng. Họ không bắt đàn ông trở thành anh hùng viễn vông trong đời họ. Họ cũng không sống một cuộc sống màu hồng quá sức lãng mạn. Họ từng biết hôn nhân thực tế phũ phàng ra sao, họ cũng hiểu tình yêu cần thực tế để bền vững và lâu dài. Vì vậy khi ở bên họ, đàn ông không cần gồng mình chiều chuộng những điều viễn vông.

Đàn bà ly hôn luôn trân trọng hạnh phúc có được. Đã từng biết chia ly bất hạnh nhường nào, họ biết hạnh phúc quý giá ra sao. Chỉ cần bạn đủ chân thành và yêu thương, chắc chắn họ sẽ hết lòng trân trọng bạn. Đàn bà ly hôn luôn trân trọng hạnh phúc có được - Ảnh minh họa: Internet Quyến rũ từ hình thể đến cư xử, lời nói Đàn bà từng bước qua đổ không có nét nõn nà đầy sức sống của tuổi đôi mươi nhưng lại mặn mòi sự từng trải. Họ biết kín đúng chỗ, hở đúng nơi nhưng vẫn khoe được hết vẻ đẹp của mình. Họ không cần ăn mặc quá xa xỉ nhưng vẫn đủ trang nhã và cao sang. Họ không nói năng nhẹ nhàng e thẹn như gái đôi mươi, cũng không rụt rè trong hành động. Họ nói lời nào sâu lắng lời đó, hành động cũng tinh tế và đầy hiểu biết. Đàn bà từng ly hôn chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến đàn ông ngoái nhìn. Đàn bà ly hôn, vậy mà hút hồn hơn cả gái đôi mươi! Người ta thường nghĩ đàn bà ly hôn rồi là xem như xong một đời, còn gì mà đợi chờ. Nhưng thật ra, khi bước qua đổ vỡ mới là lúc đàn bà trở mình rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Cũng như hoa đẹp không chỉ khi đang nở mà là lúc từng héo úa rồi vụt bung nở, khoe sắc lần nữa. Đó là nét đẹp đầy kiên cường và quật khởi. Là nét thu hút mặn mà đầy đằm thắm. Đàn bà ly hôn để lại nơi lòng dạ đàn ông sự đắm say như thứ mật ong lâu năm, càng bước qua thăng trầm càng dậy vị ngọt ngào lưu luyến.

Đàn bà phải nhớ: Chồng tệ quá thì bỏ, đừng dại ngoại tình mà mất con Đàn bà, chồng tệ quá thì bỏ, chứ đừng dại ngoại tình mà mất con. Ngoại tình với đàn bà là con đường chết...

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