Sức quyến rũ khó cưỡng của một người đàn bà cũ

Đàn ông như tôi vẫn còn ấn tượng mãi về một người đàn bà dẫu có từng qua bao đổ vỡ vẫn mang dáng vẻ quyến rũ khó cưỡng trong mắt bất cứ người đàn ông nào cô ấy tiếp xúc. Có lẽ những năm tháng đã qua in hằn lên họ nét đẹp chẳng thể có ở những người phụ nữ khác. Bên trong nét đẹp đó là những góc khuất họ chưa bao giờ để ai thấy. Và chỉ ai cố gắng nhìn thật sâu vào một người đàn bà cũ mới thấy trong họ luôn có một viên pha lê thật đẹp và lấp lánh.

Đàn bà cũ đẹp ở sự buông bỏ những điều đã cũ, những day dứt về quá khứ. Khi đã đi qua, mạnh mẽ và đương đầu, họ đẹp hơn trong can trường và kiên định. Nét đẹp lớn nhất ở họ là từ bản lĩnh không khuất phục, sự từng trải trong những vất vả, thậm chí là mất mát đã qua.

Đàn bà cũ, không tinh nguyên, chẳng vẹn toàn. Họ cũ thật nhưng lại quyến rũ. Họ mang một tâm hồn chẳng còn nguyên vẹn thuở đôi mươi, một ánh mắt đã bớt ngây thơ và long lanh, một sự vô tư đã không còn trên thần thái. Nhưng họ vẫn đẹp, nét đẹp vốn không hề bị khỏa lấp. Như qua bao năm tháng, đàn bã đẹp từ sự lắng đọng, êm dịu và sâu sắc hơn trong tâm hồn. Thần thái dịu dàng an yên ấy khiến đôi mắt đàn ông chẳng bao giờ muốn rời.

Nét đẹp lớn nhất ở họ là từ bản lĩnh không khuất phục, sự từng trải trong những vất vả, thậm chí là mất mát đã qua - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cũ đẹp như nước. Lẳng lặng, nhẹ nhàng, nhưng bình yên và chưa bao giờ đứng lại. Họ thản nhiên với cuộc sống độc lập và vui vẻ với nỗi niềm riêng. Họ biết rằng cuộc đời sẽ chẳng thể dễ dàng hơn chỉ vì một nỗi buồn hay bất hạnh của họ. Vậy thì, họ chọn cách bình thản cười tươi với mọi điều, kiên nhẫn đợi chờ trời cao an bài.

Đàn bà cũ đẹp từ dáng vẻ chẳng bao giờ than trách, dù mọi chuyện với họ chưa bao giờ dễ dàng. Và họ sẽ không ngừng cố gắng, để đạt được thứ họ muốn. Nếu sai, họ sẽ sửa, nếu chưa đúng họ sẽ hoàn thiện chính mình. Đàn bà cũ không sợ mình sống sai, chỉ sợ mình không can đảm để sống.

Đàn bà cũ, đều từng yêu, từng tổn thương, từng rơi nước mắt thật nhiều. Nhưng khi đã vượt qua hết những ranh giới đau lòng và khó khăn nhất, họ kiên cường hơn bao giờ. Họ nhìn mọi điều trên đời bằng ánh nhìn nhẹ nhàng như mây. Họ tin rằng mọi việc đều có thể giải quyết, như những đớn đau họ nếm trải đều có ngày chẳng còn nữa. Sức nhẫn nại của một người đàn bà cũ cũng dẻo dai như sự can trường của họ.

Đàn bà cũ, đều từng yêu, từng tổn thương, từng rơi nước mắt thật nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đằng sau một người đàn bà cũ, luôn là một món quà họ giấu thật kỹ chỉ để dành cho một người sau cùng đủ can đảm bước tới. Thay vì vẻ bề ngoài gai góc, thăng trầm, thậm chí là đầy bí ẩn khó đoán, trong trái tim đàn bà cũ là một thế giới giản đơn. Nơi mà họ đã chuẩn bị sẵn bao năm để dành cho người đủ can đảm lột trần hết vẻ bề ngoài họ che đậy kỹ càng, dũng cảm nắm tay họ đi tiếp. Thế giới ấy, sẽ dành hết tin yêu, chân thành, thiết tha nhất cho một người xứng đáng. Đàn ông một khi bước vào, cứ dây dưa, cứ trầm trồ, cứ say mê, rồi lại không muốn rời đi.