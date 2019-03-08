Cuối cùng, đàn ông sẽ lấy người phụ nữ này, chứ không phải phụ nữ xinh đẹp

Phụ nữ yêu 08/03/2019 05:30

Đàn ông luôn được cho là sinh vật yêu cái đẹp. Họ say đắm nhìn bằng mắt và yêu nồng nhiệt cũng bằng mắt. Ở đàn ông thì chỉ có người thích nhìn nhiều hay ít, giấu giếm hay phô trương, chứ chẳng có ai là không thích nhìn cái đẹp bao giờ. Nhưng cuối cùng thì thực sự đàn ông chỉ cần một người phụ nữ xinh đẹp thôi sao? Có lẽ câu trả lời là không...

Sự thật chính là dù một người phụ nữ có thông minh, cá tính, đảm đang thế nào mà không có ngoại hình nổi bật thì cũng không thể nào khiến đàn ông chú ý ngay tức thì như những nàng chân dài, da trắng. Cũng vì thế, phụ nữ luôn tìm mọi cách để trông mình xinh đẹp hơn trong mắt đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hẳn là đẹp như hoa hậu, gợi cảm như những nàng nóng bỏng nhưng cũng phải đẹp nhất có thể. Và họ tin rằng nếu có thể trở nên như thế, đàn ông không chỉ “chết đứng” ngay từ giây phút đầu gặp họ, mà sẽ bằng lòng “xin chết” cả đời.

Nhưng cuối cùng thì thực sự đàn ông chỉ cần một người phụ nữ xinh đẹp thôi sao? Có lẽ câu trả lời là không. Vì một cành hoa có đẹp mấy cũng có lúc tàn, phụ nữ chẳng ai thắng nổi thời gian. Tháng năm qua đi, xuân thì vơi cạn, phụ nữ sẽ còn lại gì?

Cuối cùng, đàn ông sẽ lấy người phụ nữ này, chứ không phải phụ nữ xinh đẹp - Ảnh 1
Nhưng cuối cùng thì thực sự đàn ông chỉ cần một người phụ nữ xinh đẹp thôi sao? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chưa trưởng thành luôn thích một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ thôi là đủ, chẳng cần phải khôn khéo hay thông minh. Đàn ông khi ấy chỉ nghĩ phụ nữ là để ngắm nhìn, để thỏa mãn nhu cầu thị giác và ham muốn dục vọng. Đàn ông khi chưa có gì trong tay đều ngại những người phụ nữ giỏi giang, cá tính, biết kiếm tiền nhiều. Vì căn bản đàn ông càng chưa vững vàng càng có cái tôi lớn.

Cuối cùng, đàn ông sẽ lấy người phụ nữ này, chứ không phải phụ nữ xinh đẹp - Ảnh 2
Đàn ông chưa trưởng thành luôn thích một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ thôi là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Còn với những người đàn ông đã trưởng thành chững chạc rồi họ lại có thể nhìn thấu được giá trị đích thực ở một người phụ nữ. Và một người phụ nữ chỉ có vẻ ngoài mà thiếu nội hàm không bao giờ là sự lựa chọn cuối cùng của họ. Đàn ông trưởng thành luôn kiếm tìm một người bạn đời có khí chất, cốt cách và nét duyên riêng biệt. Họ có thể chọn một người phụ nữ không đẹp ngay từ cái nhìn đầu, nhưng đẹp trong tính cách, trí tuệ và nhân cách.

Cuối cùng, đàn ông sẽ lấy người phụ nữ này, chứ không phải phụ nữ xinh đẹp - Ảnh 3
Với những người đàn ông đã trưởng thành chững chạc rồi họ lại có thể nhìn thấu được giá trị đích thực ở một người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ đẹp của một người phụ nữ nằm ở cách nhìn nhận của một người đàn ông. Một người phụ nữ chỉ đẹp ở vóc dáng hình thể sẽ đẹp trong mắt kẻ si mê nhan sắc. Một người phụ nữ đẹp ở cốt cách thần thái sẽ đẹp trong mắt người đàn ông thích nhìn ngắm vẻ đẹp tâm hồn nội hàm. Và một người đàn ông đích thực thay vì dùng mắt để chọn người bạn đời, họ sẽ dùng lý trí và con tim để tìm kiếm những nét đẹp sâu thẩm và giá trị nhất trong một người phụ nữ.

Cuối cùng, đàn ông sẽ lấy người phụ nữ này, chứ không phải phụ nữ xinh đẹp - Ảnh 4
Vẻ đẹp của một người phụ nữ nằm ở cách nhìn nhận của một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói trên đời này phụ nữ nào cũng đẹp, chỉ khác nhau ở hai kiểu. Kiểu thứ nhất là người đẹp trong mắt tất cả mọi người, ai cũng phải tán thưởng nhan sắc rực rỡ nhất của họ. Và kiểu thứ hai chính là người đẹp trong mắt người đàn ông có thể nhìn thấy họ đẹp. Bởi thế, phụ nữ hãy hiểu mình là những đóa hoa, đặc biệt sắc màu, riêng biệt hương thơm. Bạn không cần là đóa hoa đẹp và thơm với tất cả mọi người. Bạn chỉ cần tìm người biết tận thưởng hương thơm và sắc đẹp của mình. Bởi thế, đừng từ bỏ những điều cá tính, đặc biệt của riêng mình. Đừng chạy theo một nét đẹp nào đó của ai. Bạn là hoa, bạn đã sẵn đẹp khi là chính mình. Chỉ là, hãy kiên nhẫn đợi chờ người đàn ông xem bạn là người đẹp duy nhất trong lòng họ!

Khi yêu thật lòng, đàn ông sẽ nói với bạn những câu này

Khi yêu thật lòng, đàn ông sẽ nói với bạn những câu này

Nếu bạn còn đang phân vân về mức độ tình cảm của người đàn ông ấy dành cho bạn có thật lòng không thì có thể dựa theo những điều chàng đang nói với bạn để cảm nhận rõ điều này. Bởi cho dù là một anh chàng bạo dạn hay nhút nhát, khi yêu một ai đó thật lòng, họ vẫn sẽ thường nói những điều sau đây.

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