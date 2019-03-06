Đàn bà một khi bị phản bội và quyết định ra đi sẽ biết hóa ra vẫn còn nhiều đàn ông tốt hơn chồng mình, hóa ra bản thân xứng đáng được một hạnh phúc vẹn toàn hơn. Còn đàn ông ngoại tình rồi mới hay ngoài kia mới mẻ thì nhiều, những điều lấp lánh cũng không thiếu, nhưng sẽ không một ai tốt với họ như vợ đã từng…

Nhiều người đàn ông ngoại tình thường lấy một câu “đã hết thương rồi” làm lý do chính đáng cho sự bội bạc. Có lẽ vì họ biết với trái tim mỏng manh của đàn bà, câu nói ấy mang tính sát thương tới mức đàn bà phải chấp nhận. Đàn bà khi ấy sẽ chỉ nhìn thấy nỗi đau khi chồng không còn tình cảm mà quên đi rằng hết thương rồi sao không chia tay, sao lại ngoại tình? Nếu ngoại tình vì đã hết thương hết nghĩa, sao không chọn một cách nhẹ nhàng hơn để ra đi, sao phải để lại cho người ở lại một vết thương quá lớn, sao tự gieo cho bản thân và gia đình một vết nhơ không bao giờ có thể bôi xóa? Nhiều người đàn ông ngoại tình thường lấy một câu “đã hết thương rồi” làm lý do chính đáng cho sự bội bạc - Ảnh minh họa: Internet Lại có những người đàn ông ngoại tình rồi lại trách vợ không biết giữ mình. Họ cho rằng đàn ông luôn cần sự mới mẻ, đàn ông sinh ra để lao theo thử thách và của lạ. Đàn ông ngoại tình là vì người đàn bà cạnh bên không biết làm mới mình. Đàn ông ngoại tình là đương nhiên như một bản năng tìm kiếm mới mẻ. Nếu đó là một lý do chính đáng của đàn ông thì liệu có thứ gì trên đời này là mới mẻ cả đời? Vợ cũng đã từng nõn nà tươi trẻ, mới mẻ xinh đẹp trong mắt đàn ông. Vợ cũng đã từng là người đàn ông đeo đuổi để rước về, để cung phụng. Nhưng rồi, cô ấy cũng trở thành cũ, khi đàn ông trở nên chán chê và thèm khát mới lạ. Đàn ông khi ấy liệu có từng hiểu trên đời này vạn vật đều sẽ cũ đi, chỉ có nghĩa tình giữa người và người là bất di bất dịch?

Đàn ông khi ấy liệu có từng hiểu trên đời này vạn vật đều sẽ cũ đi, chỉ có nghĩa tình giữa người và người là bất di bất dịch? - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, đàn ông không biết mỗi người vợ đều từng nghĩ mình đã không còn thương chồng, đã chán chồng lắm rồi. Thậm chí, đàn bà cũng thích mới lạ, đàn bà cũng từng ngắm nhìn những người đàn ông tử tế và dịu dàng hơn chồng mình. Và đàn bà vẫn có thể ngoại tình như đàn ông vì tất cả những điều đó. Trong mỗi người đàn bà đều từng có những suy nghĩ tội lỗi như thế khi họ khổ tâm và cô đơn quá nhiều trong hôn nhân. Nhưng đàn bà không sống bằng thứ bản năng chỉ riêng mình. Đàn bà sống vì gia đình, vì chồng con, hơn là sống vì chính mình. Đàn bà sống vì nghĩa, hơn là vì tình. Bởi thế, nếu có ngày đàn bà nghe chồng nói một câu đã hết tình, họ có đau lòng mấy cũng sẽ không muốn giữ. Vì đàn bà là người hiểu rõ nhất trước một câu nói như thế đàn ông đã thay đổi nhường nào. Đàn bà là người biết rõ nhất bản thân đã cố gắng nhiều ra sao, cũng không cần phải níu kéo thêm một kẻ đã cạn tình. Và nếu đàn ông thay đổi vì mới lạ, đàn bà cũng đã biết rằng sẽ có ngày đàn ông quay về khi mỏi gối chùn chân. Vì có thứ gì mới rồi lại không cũ, chỉ có kẻ cứ mải đeo đuổi cái mới mà có lúc rã rời không chốn về. Nhưng lúc ấy, đàn ông đã không còn xứng đáng để được tha thứ. Bởi nghĩa tình là gì mà vứt bỏ khi thấy mới mẻ vồ vập, phu thê là gì mà ruồng bỏ như không? Một người đàn ông như thế, đàn bà vốn không cần…

Nhưng sau cùng, người hối hận nhất vẫn sẽ là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Và thật sự, đàn bà một khi bị phản bội và quyết định ra đi, họ chắc chắn sẽ sống tốt hơn đàn ông. Đàn bà khi ấy sẽ biết hóa ra vẫn còn nhiều đàn ông tốt hơn chồng mình, hóa ra bản thân xứng đáng được một hạnh phúc vẹn toàn hơn. Còn đàn ông, một khi đã phản bội vợ thì không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Họ có thể hạnh phúc trước mắt đàn bà vài năm, thậm chí là lâu hơn. Nhưng sau cùng, người hối hận nhất vẫn sẽ là đàn ông. Vì đàn ông ngoại tình rồi mới hay hóa ra ngoài kia mới mẻ thì nhiều, những điều lấp lánh cũng không thiếu, nhưng sẽ không một ai tốt với họ như vợ đã từng…

Rốt cuộc thì đàn ông ngoại tình thích nhất điều gì? Một cuộc ngoại tình chứa đựng những điều gì mà khiến đàn ông không thể thoát nổi nếu có một ngày lỡ vướng phải? Rốt cuộc thì đàn ông ngoại tình thích nhất điều gì?

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