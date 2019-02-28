Đàn bà lại nhớ thật lâu những vết thương đàn ông gây ra. Họ nhớ là vì họ đã đau nhiều tới mức không thể quên. Họ nhớ là vì từng yêu và tin tưởng nhiều sẽ càng không dễ quên. Đàn bà hay nhớ, đàn ông hay quên, suy cùng cũng chỉ đàn bà đau, còn đàn ông rồi lại chẳng sao với những gì mình gây ra…

Đàn ông khi ngoại tình đều cảm thấy có lỗi với vợ mình. Ngay từ khi lén lút qua lại, họ đã luôn ám ảnh cảm giác này. Đây không hẳn là vì họ còn yêu vợ nhiều, cũng không hẳn là họ bị buộc phải ngoại tình. Đàn ông là những kẻ lý trí, họ biết mình muốn gì và sẽ bất chấp có cho bằng được. Còn cảm giác tội lỗi là từ lương tri . Đàn ông thấy có lỗi là xuất phát từ bản thân họ, chứ không từ bất cứ yêu thương gì còn sót lại cho vợ. Chính vì vậy, họ sẽ âm thầm cố gắng giảm bớt nỗi ám ảnh này bằng cách chiều chuộng, khiến vợ vui hơn như một cách tạ lỗi. Đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình, cảm giác tội lỗi sẽ càng nhiều hơn. Lúc này, họ thấy những giọt nước mắt của vợ, những tổn thương họ gây ra cho gia đình, họ càng thấy rõ tội lỗi của mình. Nhưng thật sự thì cảm giác này sẽ dần không còn khi họ được vợ tha thứ. Như mọi tội lỗi trên đời này đều sẽ dần nhẹ nhàng và mờ nhạt đi khi được thứ tha. Điều khiến đàn ông day dứt nhất không phải là nỗi đau của vợ, mà là sự dằn vặt trong lương tri của họ.

Điều khiến đàn ông day dứt nhất không phải là tổn thương mình gây ra cho vợ, mà là sự dằn vặt trong lương tri của họ - Ảnh minh họa: Internet Tôi từng nghe một người đàn ông ngoại tình nói rằng, khi anh ấy thấy vợ khóc lúc phát hiện chồng ngoại tình, anh ấy không hề biết nỗi đau đó lớn nhường nào. Cho đến khi thật sự bị phản bội, anh ấy cuối cùng cũng đã biết nước mắt của vợ khi ấy chính là từ cơn đau âm ỉ và khó quên nhất trong đời. Chỉ khi đàn ông trải qua cảm giác bị phản bội, họ mới thật sự thấu hết những tổn thương mà mình đã gây ra cho vợ. Đáng tiếc là, đâu phải người đàn ông nào cũng hiểu điều đó. Chỉ khi đàn ông trải qua cảm giác bị phản bội, họ mới thật sự thấu hết những tổn thương mà mình đã gây ra cho vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông một khi ngoại tình thường đã không còn nhiều yêu thương cho vợ. Khi sự chú ý, quan tâm dành cho vợ đã phải chia sớt cho một người phụ nữ khác, đàn ông ngoài cảm giác tội lỗi cũng đã không còn đủ yêu thương để nhìn sâu vào tổn thương của vợ. Đôi khi họ chỉ thấy vợ khóc, chỉ biết vợ buồn, chỉ thấy mình sai, chỉ biết muốn được tha thứ để thôi cảm giác tội lỗi, chứ chẳng ai hiểu hết những gì vợ đã phải chịu đựng. Hay tệ hơn khi họ đã đánh mất hết lương tri, chẳng cần thứ tha gì, cứ nghĩ ngoại tình là lúc họ tìm đúng người dành cho họ mà mặc kệ những đau lòng mình để lại cho bạn đời.

Đàn ông một khi ngoại tình thường đã không còn nhiều yêu thương cho vợ - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế mà người ta hay nói đàn ông hay quên là vậy. Đàn ông sẽ không bao giờ nhớ những hẹn thề khi đã bội bạc, sẽ không hề biết mình đã làm đau một người phụ nữ thế nào. Rồi họ sẽ dễ dàng quên đi khi được tha thứ, khi đã tìm được một chân trời mới an yên hơn. Còn đàn bà lại nhớ thật lâu những vết thương đàn ông gây ra. Họ nhớ là vì họ đã đau nhiều tới mức không thể quên. Họ nhớ là vì từng yêu và tin tưởng nhiều sẽ càng không dễ quên. Đàn bà hay nhớ, đàn ông hay quên, suy cùng cũng chỉ đàn bà đau, còn đàn ông rồi lại chẳng sao với những gì mình gây ra…

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ gì sau khi được vợ tha thứ? Một người đàn ông đã đi qua cơn phản bội và trở về, rồi lại được tha thứ, liệu họ nghĩ gì về thương tổn của vợ con, về lòng dạ của bản thân sau này?

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