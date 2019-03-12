Nắm bắt được 8 quy luật tâm lý này của đàn ông phụ nữ dễ dàng ‘điều khiển’ được chàng

Phụ nữ yêu 12/03/2019 05:30

Thật sự thì đàn ông vẫn có những phút giây không ai có thể nhìn thấu. Nhưng thay vì suy nghĩ quá nhiều, phụ nữ nên nắm bắt những quy luật tâm lý này của đàn ông để hiểu và dễ dàng “điều khiển” họ hơn.

Đàn ông luôn là những đứa trẻ to xác, bản chất cũng đơn giản. Quỹ đạo trong suy luận, tâm trí của họ là một đường thẳng, và đa số trong những suy nghĩ đó của họ rõ ràng giản đơn, như trắng hoặc đen, thích hoặc ghét, muốn hoặc không…

Đàn ông luôn hướng suy nghĩ, và cả mọi chuyện xung quanh họ theo một chiều đơn giản, dễ hiểu. Phụ nữ lại hoàn toàn khác, họ có suy nghĩ phức tạp, đôi khi là hơi quá đáng so với những gì diễn ra trước mắt. Dù rằng, thật sự thì đàn ông vẫn có những phút giây không ai có thể nhìn thấu. Nhưng thay vì suy nghĩ quá nhiều, phụ nữ nên nắm bắt những quy luật tâm lý này của đàn ông để hiểu và dễ dàng “điều khiển” họ hơn.

Nắm bắt được 8 quy luật tâm lý này của đàn ông phụ nữ dễ dàng ‘điều khiển’ được chàng - Ảnh 1
Thay vì suy nghĩ quá nhiều, phụ nữ nên nắm bắt những quy luật tâm lý này của đàn ông để hiểu và dễ dàng “điều khiển” họ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể đọc được suy nghĩ của phụ nữ?

Dù mong đợi mấy thì câu trả lời vẫn sẽ là không. Phần lớn đàn ông không thể đọc được suy nghĩ của phụ nữ. Và nếu phụ nữ không nói ra, chia sẻ thì đàn ông sẽ như một kẻ vô tâm không hề biết gì về bạn. Đó là một phần bản chất của đàn ông. Bởi thế, nếu bạn muốn điều gì, hãy nói ra. Đừng bắt đàn ông phải đoán vì thật sự họ sẽ không bao giờ hiểu được điều bạn muốn đâu!

Với đàn ông, nước mắt của phụ nữ là một sự hăm dọa ghê gớm!

Đàn ông không sợ đau, dù là chảy máu hay va chạm mạnh tay với ai. Nhưng một giọt nước mắt trong suốt rơi ra chẳng vang lên tiếng động nào của phụ nữ lại khiến đàn ông thấy bối rối và thậm chí là hoang mang. Nước mắt của phụ nữ đôi khi là điểm yếu của đàn ông nếu họ vẫn còn trân trọng bạn. Và nếu bạn biết tận dụng điều này một cách vừa phải, đúng lúc thì luôn có thể “điều khiển” đàn ông theo ý bạn muốn.

Nắm bắt được 8 quy luật tâm lý này của đàn ông phụ nữ dễ dàng ‘điều khiển’ được chàng - Ảnh 2
Nước mắt của phụ nữ đôi khi là điểm yếu của đàn ông nếu họ vẫn còn trân trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ít hiểu được những gợi ý của phụ nữ

Phụ nữ thường tinh tế trong cách thể hiện mong muốn với đàn ông. Phụ nữ sẽ có những tín hiệu gợi ý rõ ràng hoặc ý nhị nhưng sự thật thì đàn ông đa số sẽ không hiểu. Chỉ đến khi phụ nữ nói thẳng ra điều mình muốn, đàn ông mới hiểu hết những tín hiệu ban đầu đó. Dù sao thì với đàn ông, bạn hãy thật thẳng thắn với họ.

Câu trả lời của đàn ông luôn đơn giản và thẳng thắn

Phụ nữ hay có nhiều vấn đề bận tâm, và đôi khi họ còn có những câu hỏi có vẻ làm khó người đàn ông của mình. Đơn giản là họ chỉ muốn nghe đàn ông thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói. Còn đàn ông, đa số với những câu hỏi, họ chỉ trả lời “có” hoặc “không”, hoặc rất đơn giản và thẳng thắn. Bởi thế, đừng cảm thấy thất vọng nếu câu trả lời của anh ấy không như bạn mong muốn.

Cực kì ghét khi phải nghe một câu chuyện quá nhiều lần

Phụ nữ hay kể lại những gì từng xảy ra, nhất là những mâu thuẫn, cãi vã trong tình yêu hay hôn nhân. Đàn ông cực kỳ ghét khi phải nghe đi nghe lại những chuyện không vui đã qua. Nếu không muốn không khí giữa cả hai thêm căng thẳng, tốt nhất là bạn đừng bao giờ nhắc hoài một chuyện đã qua với đàn ông.

Nắm bắt được 8 quy luật tâm lý này của đàn ông phụ nữ dễ dàng ‘điều khiển’ được chàng - Ảnh 3
Đàn ông cực kỳ ghét khi phải nghe đi nghe lại những chuyện không vui đã qua - Ảnh minh họa: Internet

Mệt mỏi vì bị than phiền vì những tiểu tiết không đáng

Đàn ông là sinh vật không để ý đến những tiểu tiết. Phụ nữ lại là người hay để ý những chuyện nhỏ nhặt. Đây có thể là sự bù trừ để giúp cả hai hòa hợp với nhau hơn. Nhưng đây cũng có thể là nguyên do cho những cãi vã không có ngày dừng. Phụ nữ để ý, đàn ông lại không để tâm, vậy là mâu thuẫn xảy ra. Phụ nữ nên hiểu, đàn ông ít khi phàn nàn về những lỗi nhỏ của bạn. Thế thì bạn cũng nên thể hiện sự bao dung, cảm thông như thế với họ.

Đàn ông không thể hiểu sở thích mua sắm của phụ nữ

Đàn ông không thể hiểu hiểu vì sao phụ nữ đã có nhiều quần áo, giày dép và vẫn muốn mua thêm. Họ cũng không hiểu sự khác nhau giữa những món đồ phụ nữ đã có và muốn có. Họ hầu như bị lạc vào một thế giới mơ hồ khi phụ nữ đi mua sắm. Đây là một suy nghĩ điển hình của tất cả đàn ông về sở thích mua sắm của phụ nữ. Bởi thế, đừng bao giờ thất vọng khi đàn ông thể hiện sự khó hiểu khi bạn muốn mua cái gì đó.

Mệt mỏi khi nghe phụ nữ hỏi về chuyện cân nặng, mập ốm

Đàn ông thật sự mỏi mệt khi nghe phụ nữ cứ hỏi về cân nặng. Họ không muốn trả lời vì dù là bằng cách tế nhị nhất họ vẫn không khiến phụ nữ hài lòng. Bởi thế, hãy hạn chế đặt đàn ông vào vị thế khó xử, họ thật sự không thích đâu!

Cuối cùng, đàn ông sẽ lấy người phụ nữ này, chứ không phải phụ nữ xinh đẹp

Cuối cùng, đàn ông sẽ lấy người phụ nữ này, chứ không phải phụ nữ xinh đẹp

Đàn ông luôn được cho là sinh vật yêu cái đẹp. Họ say đắm nhìn bằng mắt và yêu nồng nhiệt cũng bằng mắt. Ở đàn ông thì chỉ có người thích nhìn nhiều hay ít, giấu giếm hay phô trương, chứ chẳng có ai là không thích nhìn cái đẹp bao giờ. Nhưng cuối cùng thì thực sự đàn ông chỉ cần một người phụ nữ xinh đẹp thôi sao? Có lẽ câu trả lời là không...

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