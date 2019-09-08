Đàn bà khôn không tin quá sâu, nhớ quá lâu những lời nói này của đàn ông

Phụ nữ yêu 08/09/2019 05:14

Phụ nữ nhớ lâu sẽ khó quên, khắc ghi sâu sẽ khó buông bỏ. Với những câu nói này của đàn ông, đàn bà khôn chỉ rung động một thời, chứ không để mình cố chấp bất hạnh một đời.

Đàn bà khôn không bao giờ tin quá sâu, nhớ quá lâu những lời nói này của đàn ông.

“Anh yêu em”

Nhiều người phụ nữ không bao giờ tin chồng phản bội mình, vì họ luôn tin một câu “Anh yêu em” mà chồng từng nói. Họ tin tuyệt đối rằng câu nói đó là minh chứng cho tình cảm không đổi thay của chồng. Nhưng họ lại quên rằng, lời đàn ông nói yêu chỉ có thời hạn nhất định, cũng như tình yêu của họ cũng có lúc “hết hạn”.

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Đàn bà khôn không bao giờ tin quá sâu, nhớ quá lâu những lời nói này của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi hết yêu sẽ không còn nhớ câu bày tỏ khiến phụ nữ rung động đó. Ở thời điểm họ nói câu ấy, bạn rung động là thật, họ yêu bạn cũng là thật. Nhưng chỉ là thời điểm đó, đừng cho là mãi mãi sau này. Bởi bạn sẽ không biết được bao giờ trái tim đàn ông thay đổi.

Phụ nữ nhớ lâu sẽ khó quên, khắc ghi sâu sẽ khó buông bỏ. Đàn ông còn nói yêu bạn, hài lòng ở phút giây đó, chứ đừng để rung động nhất thời trở thành chấp niệm một đời.

 “Em là đẹp nhất”

Trong mắt kẻ si tình, Thị Nở cũng hóa Tây Thi. Trong mắt người đàn ông yêu bạn, bạn luôn là đẹp nhất. Nhưng đừng tin câu nói này luôn đúng, đừng nghĩ rằng đã thế thì bạn không cần phải chăm sóc mình xinh đẹp hơn. Với phụ nữ, làm đẹp là không thể ngừng, không thể bỏ bê. Ngay cả khi bạn đã có con, bận rộn thế nào cũng nhất định phải dành thời gian cho chính mình.

Hãy nhớ rằng phụ nữ đẹp ngoài kia rất nhiều, và chồng bạn cũng không phải là “thánh nhân” trước cái đẹp. Anh ấy sẽ ngắm nhìn, cũng có khi là say mê. Đừng để khi chồng thật sự rung động trước cái đẹp, vì đã quá chán nản khi có một người vợ không biết làm đẹp thì đã quá muộn.

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Ngay cả khi bạn đã có con, bận rộn thế nào cũng nhất định phải dành thời gian cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

“Anh có thể nuôi em”

Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời phụ nữ, bạn có thể tin vào câu nói này của đàn ông. Có thể vì anh ấy thấy bạn làm một công việc quá cực khổ, muốn bạn nghỉ để thư giãn một thời gian. Hay sau khi sinh con, con cần thêm thời gian của bạn, anh ấy cũng không ngại nói câu này. Nhưng bạn tuyệt đối đừng tin đàn ông nguyện nuôi bạn cả đời.

Ngoài cha mẹ bạn ra thì không ai trên đời này tình nguyện nuôi bạn cả đời. Một câu ngôn tình “Ở nhà anh nuôi” của đàn ông nghe thì thích tai, nhưng đừng tin nó luôn đúng mãi sau này. Đàn ông có thể nuôi bạn vài năm, nhưng nếu cả đời thì khó lắm.

Vì không phải người đàn ông nào cũng có kinh tế vững để không có lúc cảm thấy nặng nề. Và ngay cả khi dư sức nuôi vợ, đàn ông cũng có lúc không thích phụ nữ chỉ biết ở nhà lo chuyện bếp núc, con cái.

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Đàn bà khôn sẽ dựa vào chồng nhưng vẫn dựa vào tiền mình kiếm ra - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể ở nhà vài năm hy sinh cho gia đình, hay để bản thân thấy thoải mái hơn, nhưng đừng ở nhà cả đời. Phụ nữ ra ngoài kiếm tiền không chỉ có kiến thức mà còn có tiếng nói với chồng. Khi tự kiếm tiền, bạn cũng có thể giúp đỡ chồng lúc khó khăn, cho mình tự do thoải mái trong cuộc sống hơn. Người phụ nữ thông minh sẽ dựa vào chồng nhưng vẫn dựa vào tiền mình kiếm ra.

“Anh chỉ có mình em”

Không khác gì câu “anh yêu em” của đàn ông, đây cũng là câu nói phụ nữ chỉ nên tin ở một giai đoạn tạm thời. Chồng chung thủy được với bạn lúc nào thì hay lúc đó, vì bạn không thể biết hết chuyện tương lai, lòng người cũng không đoán hết. Khi xem lòng chung thủy của đàn ông có giới hạn, phụ nữ sẽ dễ dàng bảo vệ mình hơn, có biến cố cũng không gục ngã.

Người phụ nữ khôn ngoan không yêu mù quáng, cũng không thiếu lòng tin vào đối phương. Nhưng nếu tin đàn ông, phụ nữ cũng nên chừa đường lui cho chính mình. Yêu thì yêu, tin thì tin nhưng hãy giới hạn cho hiện tại. Chuyện tương lai sẽ khác, lòng người trong tương lai cũng sẽ khác.

Đàn bà khôn yêu thì cứ tin cho hiện tại, nhưng chừa cho mình một đường lui an toàn ở ngày mai.

Phụ nữ thông minh cần ghi nhớ 2 điều: Nắm được 'tử huyệt' của đàn ông và luôn chừa đường lui cho chính mình

Phụ nữ thông minh cần ghi nhớ 2 điều: Nắm được 'tử huyệt' của đàn ông và luôn chừa đường lui cho chính mình

Khi bạn yêu chính bản thân, đàn ông cũng sẽ yêu bạn. Khi bạn quan tâm bản thân, đàn ông cũng sẽ quan tâm bạn.

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