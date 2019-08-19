Lý do phụ nữ thông minh không bao giờ quá ‘siêng năng’

Phụ nữ yêu 19/08/2019 05:10

Vì sao có những người phụ nữ luôn rất chăm chỉ, chu đáo phục vụ cho chồng con nhưng họ vẫn không được tôn trọng, hạnh phúc trong gia đình? Lý do vì sao phụ nữ thông minh không bao giờ quá siêng năng?

Có một sự thật là những người phụ nữ thông minh không bao giờ quá siêng năng.

Một người vợ “lười” sẽ được chồng cưng chiều hơn

Một người vợ siêng năng luôn dành hết thời gian của mình cho chồng con, bởi thế mà không có thời gian chăm sóc cho chính mình. Trông họ lúc nào cũng luộm thuộm, quần áo tạm bợ, ngoại hình cũng kém sắc. Vấn đề ngoại hình này ban đầu họ không quá chú trọng nhưng dần dà sẽ nảy sinh mâu thuẫn với chồng, khiến gia đình lục đục, nặng nề.

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Có một sự thật là những người phụ nữ thông minh không bao giờ quá siêng năng - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ “lười” một cách khéo léo, tinh tế yêu cầu chồng san sẻ công việc cùng mình. Từ đó, họ sẽ có nhiều thời gian để thư giãn, gặp gỡ bạn bè, hay làm đẹp cho bản thân. Đó cũng là một cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Mẹ “lười” sẽ dạy nên những đứa con độc lập

Nhiều bà mẹ thường chiều chuộng con cái quá mức, cho rằng con chỉ nên tập trung vào học hành, trưởng thành. Nhưng thật ra đó lại là cách dạy con sai, tạo cho con tâm lý ỷ lại vào cha mẹ, dần trở nên lười biếng.

Người mẹ “lười” sẽ luôn giao cho con một phần công việc trong nhà. Những gì con đã dần làm thuần thục thì mẹ sẽ không phải làm. Đây là cách mẹ vừa tạo cho con ý thức độc lập, vừa dạy con cách tự chăm sóc chính mình.

Người mẹ “lười” sẽ giáo dục ra những đứa con hiếu thuận hơn

Khi một người được giao nhiệm vụ, họ sẽ thấy bản thân có trách nhiệm hơn. Nếu từ nhỏ, mẹ chỉ để con không làm gì, ôm đồm hết việc vào người thì con lớn lên sẽ mặc nhiên xem việc nhà là trách nhiệm của mẹ. Chúng không có bổn phận phải chăm lo cho gia đình.

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Phụ nữ không quá siêng năng được chồng cưng chiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một người phụ nữ khôn ngoan sẽ giao cho con những nhiệm vụ từ nhỏ đến lớn trong nhà, như lau nhà, rửa bát, nấu ăn… Con còn nhỏ thì làm việc nhỏ, con càng lớn thì làm việc lớn hơn. Đây là cách mẹ dạy con phải có trách nhiệm với ngôi nhà của mình, chuyện gì muốn có được đều phải trả giá bằng lao động. Con từ đó cũng có ý thức hơn với cha mẹ và gia đình.

Người mẹ “lười” rèn luyện cho con khả năng sinh tồn mạnh mẽ

Người mẹ “lười” không hẳn là không để tâm đến con mà là quan tâm con theo cách thông minh. Mẹ muốn con mạnh mẽ nên phải độc lập từ nhỏ, mẹ muốn con lớn lên có khả năng sinh tồn nên phải cho con tự làm. Có như thế thì sau này dù con có đi đâu, làm gì, mẹ cũng thấy yên tâm hơn.

Phụ nữ “lười” thì chồng chắc chắn sẽ hay làm hơn

Có một sự thật là phần lớn đàn ông lười đều là do đàn bà tạo ta. Bởi khi phụ nữ quá coi trọng chồng, việc gì cũng tự làm thì đàn ông sẽ tự sinh thói lười biếng, ỷ lại.

Nếu ngay từ đầu, vợ san sẻ công việc cùng chồng, giao cho chồng một phần trách nhiệm trong nhà thì bản thân cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.

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Phụ nữ có gia đình, những người vợ, người mẹ đừng quá siêng năng trong công việc trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ có gia đình, những người vợ, người mẹ đừng quá siêng năng trong công việc trong nhà. Đó không phải là hy sinh mà là tự làm khổ chính mình. Hãy để chồng con có thể cùng làm với mình, phân chia trách nhiệm gánh nặng cho mọi người trong nhà. Từ đó, mọi người sẽ đoàn kết hơn, có trách nhiệm hơn, và bản thân phụ nữ cũng dễ dàng hạnh phúc trong hôn nhân hơn.

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