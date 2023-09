Đã là phụ nữ thì nhất định phải tìm cách có 1 trong 2 thứ quan trọng này

Chuyện gì trên đời cũng ít nhiều có liên quan đến tiền. Có tiền, chúng ta có tự do. Có tiền, chúng ta có nhiều hơn một sự lựa chọn. Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ ngày nay thật thực dụng, họ cần tiền bạc và vật chất quá nhiều. Nhưng thật ra, điều phụ nữ cần nhất lại chính là tình yêu. Chỉ khi không có được tình yêu, phụ nữ mới phải dựa vào tiền bạc để cho bản thân cảm giác an toàn.

Bạn tôi thở dài bảo cô ấy cố gắng kiếm tiền như thế không phải vì cô ấy yêu tiền mà là vì cuộc sống của bản thân thật sự quá nhiều vất vả, lại đơn chiếc. Cô ấy còn một mẹ già nằm liệt phải lo, một cậu em trai bị thiểu năng không thể làm việc. Cô ấy vẫn chưa tìm được người đàn ông nào để tin cậy, nương nhờ thì đành phải tự sức kiếm tiền liều mạng như thế.

Phụ nữ khi không có tình yêu, không tìm được người đàn ông để nương tựa, họ chỉ còn lấy tiền bạc làm cảm giác an toàn. Có tiền thì ốm đau có thể tự bỏ tiền mua thuốc, chăm sóc người thân cũng có tiền mới có thể an tâm. Còn nếu đã có người để dựa dẫm, có người chăm sóc, có được cảm giác bảo vệ, thấy an toàn rồi thì phụ nữ cần gì phải liều mạng kiếm tiền cực khổ?

Phụ nữ khi không có tình yêu, không tìm được người đàn ông để nương tựa, họ chỉ còn lấy tiền bạc làm cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, phụ nữ đương nhiên cũng hiểu rõ rằng lòng người dễ đổi thay, tìm được người trọn lòng với mình cả đời kỳ thực rất khó. Vậy nên nhiều lúc có tiền bạc nhiều một chút vẫn sẽ thấy an lòng hơn, có thể bù lấp vào những gì không ngờ hết đó.

Nhiều phụ nữ từng đắn đo rằng sau khi kết hôn, liệu có nên để cho chồng nuôi, hay là vẫn nên tiếp tục đi làm?

Thực tế chính là dù bạn là ai, bạn lấy được ai thì bạn vẫn phải có một công việc, tự kiếm tiền để có khả năng nuôi lấy chính mình. Với phụ nữ, công việc và tiền là hai lá bài phù hộ có sức mạnh hơn cả một tấm chồng, đảm bảo an yên cho bản thân cả đời. Phụ nữ độc lập tài chính chỉ có lợi chứ không thiệt.

Thật ra, nhiều người đàn ông lại vì suy nghĩ đó của phụ nữ mà nghĩ họ hám tiền, thực dụng. Nhưng suy cho cùng, điều phụ nữ cần nhất vẫn là cảm giác an toàn, cho chính bản thân họ, hay là khi ở cạnh một người đàn ông. Nếu đàn ông không đủ sức cho họ niềm tin, sự đảm bảo an toàn thì khi gặp khó khăn họ đành tự dựa vào chính mình. Lúc đó thì với phụ nữ tiền chính là an toàn nhất.

Điều phụ nữ cần nhất vẫn là cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Điều phụ nữ cần nhất vẫn là cảm giác an toàn. Tình yêu là sự an toàn nếu họ tìm được người đàn ông cho họ dựa dẫm cả đời. Tiền bạc là sự an toàn nếu họ chỉ còn một mình đối đầu với cuộc sống vất vả. Nếu có thể, đàn ông đừng trách phụ nữ thực dụng, hãy trách mình không có khả năng cho họ cảm giác an toàn, không thể có được những người phụ nữ hạnh phúc. Còn với phụ nữ, đừng chỉ nghĩ mình mưu cao vọng lớn, cảm giác an toàn dù là đến từ tiền hay tình yêu đều ít nhất phải có một trong hai.