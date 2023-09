Cứ rời đi khi đàn ông không còn trân trọng mình, phụ nữ nhé!

Tình yêu của đàn ông càng lâu càng dễ nhạt, càng sâu càng dễ chán. Có thể ban đầu họ từng theo đuổi cuồng nhiệt, đến khi có được rồi lại vô tâm vô cùng. Họ từng vì một giọt nước mắt vu vơ của phụ nữ mà xót xa, nhưng rồi cũng có lúc thấy phiền phức chướng mắt. Đó là vì lòng đàn ông dễ đổi thay cũng đúng, hay tình yêu của đàn ông có thời hạn cũng không sai. Nhưng đàn ông hết yêu rồi chính là không thể như cũ.

Phụ nữ trong tình yêu lại hoàn toàn ngược lại. Phụ nữ ban đầu khi yêu có thể vẫn lạnh nhạt, nghĩ rằng mình không quá cần, không quá đắm say. Nhưng theo tháng năm, phụ nữ lại càng yêu đậm và thật hơn. Họ càng hy sinh, nhẫn nhịn, thậm chí là chịu đựng vì đối phương. Tình yêu càng lớn, phụ nữ càng can đảm đánh đổi. Họ im lặng khi bị đối xử tệ bạc. Họ tự làm lành những vết thương do đối phương gây ra. Phụ nữ đã yêu rồi thì khó đổi thay.