Khi hôn nhân đã bế tắc, phụ nữ buông hay giữ cũng không quan trọng bằng biết điều này

Ở thời khắc đứng trước cuộc hôn nhân đổ vỡ , phụ nữ có thể buông hay giữ cũng không quan trọng bằng việc biết bản thân muốn sống vì điều gì, xem điều gì là quan trọng nhất.

Người ta hay nói vợ chồng là bạn đời của nhau, là người ăn đời ở kiếp với ta. Vì ta sẽ sống cùng người ấy mấy mươi năm còn lại, như cả cuộc đời về sau. Nhưng có những người không thể là vợ chồng đời đời kiếp kiếp. Đôi khi sẽ có người phải rời, có người chọn sai bạn đồng hành.

Ở những giai đoạn nhất định, phụ nữ sẽ có những cố chấp riêng. Có thể họ vẫn còn yêu, vẫn còn muốn giữ chồng cho con cái, vẫn nuôi hy vọng có thể thay đổi được một người đàn ông. Nhưng đồng thời, trái tim của đàn ông cũng chỉ có thể ổn yên trong một giai đoạn nhất định. Qua một lúc thủy chung, yêu thương vợ, những người đàn ông đó sẽ hoàn toàn thay đổi. Khi ấy, đàn bà cố chấp nắm giữ, đàn ông cố chấp bạc tình, dây dưa nhau suốt ngần ấy năm.

Có những người phụ nữ dành mười mấy năm thanh xuân để giữ lấy một người đàn ông mình yêu. Dù có thể người đàn ông đó không còn tốt đẹp như thuở ban đầu, hay người ngoài thấy họ thật dại khờ, nhưng với riêng họ thì ắt hẳn đó là điều họ thật sự muốn.

Đến một lúc hôn nhân bế tắc, khi đã mệt mỏi, những người phụ nữ ấy ắt sẽ biết cách buông tay. Lúc đó, phụ nữ chắc cũng đã hiểu rằng có những người đàn ông bạn chỉ có thể giữ lấy họ trong một thời gian nhất định.

Ngày hôm nay bạn còn nắm giữ được họ nhưng ngày sau đã không thể thì hãy bình thản rời đi. Tháng năm qua dẫu đến cùng cũng không có kết quả thì bản thân bạn cũng không phải hối tiếc. Vì đó là điều bạn từng muốn, từng chọn, từng chấp nhận.

Điều bạn muốn là con?

Có những người phụ nữ xem con là điều quý giá nhất trong đời họ. Họ sinh con ra và chỉ muốn sống vì con. Họ lấy con làm mục tiêu sống, là hy vọng cho tương lai của họ. Điều này không hề sai, như người ta vẫn hay nói phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con.

Nhưng cách sống vì con của nhiều phụ nữ lại khác nhau. Có người tiêu cực cho rằng vì con chính là cam chịu một cuộc hôn nhân bế tắc để cho con đủ đầy cha mẹ. Nhưng đây lại là cách gián tiếp gieo vào đầu con trẻ khía cạnh bất hạnh của hôn nhân và yêu thương.

Ngược lại, có phụ nữ sống vì con tích cực hơn khi họ sẵn sàng ly hôn và chọn cuộc sống tươi sáng hơn cùng con. Thậm chí sau đó, họ sẵn sàng có những đứa con khác mà không cần kết hôn, chỉ vì muốn thực hiện duy nhất một thiên chức làm mẹ đến hết đời. Ở những người đàn bà này, họ đủ từng trải để hiểu không điều gì có thể thiêng liêng và đẹp đẽ hơn tình mẫu tử.

Nếu bạn đang có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, và bản thân bạn muốn sống vì con, hãy xem phản ứng của con trước - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, và bản thân bạn muốn sống vì con, hãy xem phản ứng của con trước. Nếu còn có thể hàn gắn hôn nhân để con đủ đầy cha mẹ thì hãy thử một lần. Nhưng nếu đã không thể thì đừng để con gánh chịu những điều tiêu cực từ cuộc hôn nhân của cha mẹ. Nếu bạn xem con là điều quý giá phải bảo vệ, hãy bảo vệ sự hồn nhiên của con trước.

Nhưng quan trọng hơn hết là hãy sống vì bản thân mình

Với phụ nữ, ở những giai đoạn chênh vênh nhất, khó khăn nhất thì điều nên làm là phải biết mình muốn gì và phải làm gì. Khi qua hết những thăng trầm, biến cố, thứ giữ phụ nữ kiên cường và bản lĩnh nhất chính là trái tim biết sống vì những gì mình muốn.

Nếu bạn đã từng hy sinh rất nhiều vì chồng, dốc hết yêu thương thời son trẻ để giữ lấy gia đình ấm êm thì đến một lúc khi buông tay, hãy sống cho mình nhiều hơn. Bạn có thể không còn son trẻ như những ngày xuân, những mất mát, đớn đau có thể vẫn in hằn trong lòng bạn. Nhưng có sao đâu, nếu không biết những ngày đớn đau, làm sao bạn biết những ngày bình yên đẹp đến thế nào. Bạn đã dám sống một cuộc đời trọn tình trọn nghĩa với người bạn từng là bạn đời, giờ thì hãy sống trọn tháng ngày còn lại cho chính mình.

Nếu phải lựa chọn dừng lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, đừng hỏi chồng còn yêu mình không, con sẽ thế nào nếu mất cha, mà hãy thật sự nghe xem lòng mình muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu phải lựa chọn dừng lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, đừng hỏi chồng còn yêu mình không, con sẽ thế nào nếu mất cha, mà hãy thật sự nghe xem lòng mình muốn gì. Bao lâu rồi mình không thể vui vẻ, bao lâu rồi con không thấy mình cười, bao lâu rồi mình không được thanh thản nhẹ nhõm. Chia tay hay không không quan trọng bằng việc liệu bạn có hạnh phúc với những gì mình đang có.