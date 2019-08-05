7 dấu hiệu cho thấy phụ nữ ly hôn đã sẵn sàng để yêu một lần nữa

Nhiều phụ nữ từng ly hôn cho rằng tốt nhất là cứ ở vậy, không cần phải dính dáng đến đàn ông nữa. Nhưng thật ra, ly hôn cũng chẳng khác gì một lần chia tay lớn trong đời, tờ giấy ly hôn cũng như một tờ giấy chứng nhận đã từng có một tình yêu chắc chắn. Phụ nữ sau ly hôn có thể không chọn bước vào hôn nhân, nhưng tình yêu thì nhất định nên có.

Có người từng nói rằng, phụ nữ ly hôn can đảm nhất không phải là không cần đàn ông, ghẻ lạnh tình yêu. Mà là dẫu bạn có từng có một tình yêu hay cuộc hôn nhân đổ vỡ thế nào, bạn vẫn có thể trở lại là chính mình khi chưa tổn thương, lại tiếp tục hy vọng và tin yêu không ngơi nghỉ.

Bạn có còn tức giận khi nhớ về lúc bế tắc nhất trong cuộc hôn nhân cũ? Bạn có còn không cam lòng khi biết tin tức về người cũ? Bạn có cảm giác tiêu cực khi gặp lại người cũ? Nếu câu trả lời của bạn đều là không và bạn chỉ thấy nhẹ nhàng, có thể cười một cái cho qua để nhớ đến những gì tốt đẹp từng có ở quá khứ, thì bạn đã thật sự quên được hết chuyện cũ. Vết thương trong lòng bạn cũng đã đến lúc không còn âm ỉ đau.

Đến một giai đoạn nhất định, nếu có 7 dấu hiệu này thì có lẽ phụ nữ ly hôn đã sẵn sàng để yêu và được yêu một lần nữa.

Đây cũng là lúc trái tim bạn đã khỏe mạnh lại sau tháng ngày đầy vết tích. Và chỉ khi ấy, bạn mới có đủ năng lượng để tin yêu và tìm kiếm một tình yêu mới.

Bạn không còn sợ phải cô đơn một mình

Phụ nữ ly hôn thường phải cô đơn một thời gian đủ dài để vượt qua cảm giác thất bại trong hôn nhân. Nếu bạn vẫn còn thấy chênh vênh, cô đơn mỗi đêm thì có lẽ bạn vẫn cần nhiều thời gian hơn nữa cho chính mình. Bạn cần lấy lại niềm tin vào cuộc sống, cần có hy vọng vào tình yêu, cần nuôi dưỡng mong muốn được hạnh phúc nhiều hơn.

Phụ nữ ly hôn khi đứng trước tình yêu thì cũng chỉ nên về đúng bản chất của một người phụ nữ. Bỏ qua hết tổn thương và quá khứ, tự tin vào chính mình, độc lập với những gì mình có. Có như thế, bạn mới có thể tìm thấy một người bạn đồng hành tốt nhất.

Phụ nữ ly hôn thường phải cô đơn một thời gian đủ dài để vượt qua cảm giác thất bại trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có đam mê và bạn bè

Khi chưa ly hôn, bạn từng suy nghĩ hay sống vì chồng quá nhiều. Bạn có thể bỏ hết đam mê, bạn bè để chỉ ở nhà chăm sóc cho gia đình. Để đến khi ly hôn, bạn dần quên hết những thói quen, đam mê có thể đem đến niềm vui cho bản thân. Nhưng sẽ không quá trễ để bạn tìm lại những điều đó, để trở lại là chính bạn thuở độc thân, có niềm vui riêng, có bạn bè ở bên.

Phụ nữ khi bước qua ly hôn càng phải dành thời gian cho chính mình, ở cạnh bạn bè và gia đình nhiều hơn. Đó là cách tốt nhất để hàn gắn những vết thương trong lòng, “bình phục” để yêu lần nữa.

Sẵn sàng cho đi

Phụ nữ một đời chồng thường ngần ngại trong việc mở lòng với người khác. Tổn thương còn vương sẽ khiến bạn dè chừng để bảo vệ chính mình. Chỉ khi có thể thật sự vượt qua được nỗi đau này, không còn cảm giác đề phòng với bất cứ ai, bạn mới thật sự hồi phục.

Bạn hãy để ý đến trái tim của mình nhiều hơn, làm điều bản thân muốn, cho chính mình năng lượng tích cực.

Bạn hãy để ý đến trái tim của mình nhiều hơn, làm điều bản thân muốn, cho chính mình năng lượng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không còn ghen tị khi thấy ai hạnh phúc

Giờ đây dẫu là ra phố một mình, bạn cũng không có cảm giác khó chịu khi thấy những cặp đôi hạnh phúc. Bạn cũng sẵn sàng chúc phúc cho người khác mà không thấy chạnh lòng. Lúc ấy, chính là khi bạn đã sẵn sàng để yêu và trở thành một người phụ nữ hạnh phúc.

Bạn bắt đầu muốn có một tình yêu

Khi đã hồi phục được trái tim từng tổn thương, bạn sẽ không còn muốn cô đơn nữa. Bạn không lo lắng rằng mình là phụ nữ ly hôn sẽ khó có tình yêu. Bạn sẵn sàng cho bản thân cơ hội. Đây chính là lúc bạn đang tiến gần hơn đến với tình yêu đích thực dành cho mình.

Sẵn sàng từ chối hay thỏa hiệp

Vì đã từng ly hôn, bạn đủ tỉnh táo để biết ai thật lòng hay ai chỉ lợi dụng bạn. Bạn không còn sống theo cảm xúc quá nhiều, mà biết cách từ chối hay thỏa hiệp với đàn ông. Đây có thể là sự trưởng thành chỉ có ở phụ nữ từng ly hôn. Bạn có đôi mắt nhìn đời và đàn ông rõ hơn, cũng biết đâu là cảm giác an toàn cho chính mình.

Nếu là người chân thành với bạn, bạn sẵn sàng thỏa hiệp để giữ ấy họ. Nếu là người lợi dụng bạn, bạn cũng không tiếc từ chối dứt khoát.