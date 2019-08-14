Những nỗi sợ không thể nói thành lời của đàn bà một lần dang dở

Phụ nữ yêu 14/08/2019 05:11

Đây là những nỗi sợ chỉ có phụ nữ ly hôn mới hiểu. Những người đàn bà như họ, trông thì can trường nhưng trong lòng lại đầy bão tố…

Phụ nữ ly hôn có những niềm riêng giấu kín, những tâm tình mềm yếu không muốn để ai thấy. Họ trông kiên cường biết bao, nhưng thực chất lại nhạy cảm vô cùng.

Họ xem tình yêu như một món đồ xa xỉ, đắt đỏ đều là vì muốn có mà không dám với tới. Họ trông bất cần, hờ hững, thật ra là vì tự ti với quá khứ, hằn học với chính mình. Họ không dễ dãi với những mối quan hệ cũng là vì sợ bị tổn thương.

Có những nỗi sợ chỉ khi là đàn bà ly hôn mới thật sự thấu hiểu.

phu nu ly hon 3
Có những nỗi sợ chỉ khi là phụ nữ ly hôn mới thật sự thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Sợ yêu

Phụ nữ tổn thương đều sợ yêu thương lần nữa. Họ như chim từng ngã mà sợ đậu cành mềm, thà bay rã rời đôi cánh cũng ngại tìm chỗ đậu. Càng qua đổ vỡ, phụ nữ càng giỏi khóa chặt trái tim, không muốn đón nhận ai khác.

Với phụ nữ một đời chồng, không yêu sẽ không tổn thương, không mở lòng sẽ không khổ đau. Khi niềm tin hôn nhân từng đổ vỡ, họ như cắt đứt mọi hy vọng vào hạnh phúc lứa đôi. Cảm giác yêu thương duy nhất còn sót lại trong họ chỉ là tình cảm cho con cái, gia đình.

Sợ bị đàm tiếu

Đàn bà một đời chồng sợ nhất là miệng lưỡi người dưng. Một lần ly hôn đủ mang đến cho họ những bàn tán khó nghe khiến họ ít nhiều bị tổn thương. Họ sợ những lời xuyên tạc không đúng về mình, sợ phải giải thích chẳng ai chịu nghe, sợ những giá trị của bản thân bị hạ thấp…

phu nu ly hon 2
Phụ nữ ly hôn sợ nhất là miệng lưỡi người dưng - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, phụ nữ từng ly hôn nên nhớ bạn không cần phải giải thích với bất cứ ai về nỗi đau của chính mình. Bạn sống không phải để làm hài lòng thiên hạ, bạn chỉ cần sống cho bản thân và những ai thật sự quan tâm đến bạn. Lời ai nói, cứ bỏ ngoài tai, họ nói mãi rồi cũng sẽ tự khắc im lặng.

Sợ con thiếu thốn yêu thương

Đây có lẽ là nỗi sợ thường trực nhất của phụ nữ một đời chồng. Không thể cho con một mái ấm đủ đầy, sợ con tổn thương là những gì phụ nữ từng ly hôn luôn canh cánh trong lòng.

Nhưng bạn hãy hiểu rằng có những đứa trẻ lớn lên rất hạnh phúc dù mẹ của chúng là một phụ nữ một đời chồng. Chúng tự hào vì một người mẹ can trường với quyết định của bản thân. Chúng hãnh diện vì tình yêu thương của mẹ có thể bù lấp hết những thiếu hụt trong tuổi thơ của chúng.

Bạn hãy hiểu một đứa trẻ thật sự hạnh phúc khi chúng có được một người mẹ hạnh phúc. Bởi thế, nếu lo lắng rằng con không đủ yêu thương, hãy tích lũy hạnh phúc cho chính mình trước. Hãy cố gắng cho con một cuộc sống đủ đầy cả vật chất và tinh thần.

Sợ cha mẹ mất danh dự

phu nu ly hon 1
Phụ nữ ly hôn, dẫu có bao niềm riêng khó nói, những nỗi lòng nặng nề cũng hãy cố gắng đứng dậy và đi tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau ly hôn thường trực những lỗi lo và sợ hãi, nhất là với cha mẹ mình. Họ sợ cái tiếng một đời chồng của mình sẽ khiến cha mẹ mất mặt.

Nhưng thật ra đây chỉ là suy nghĩ trong lúc yếu đuối của riêng bạn. Cha mẹ nào cũng mong con có một hôn nhân trọn vẹn, nhưng chỉ khi con thật sự hạnh phúc. Còn nếu con đã không hạnh phúc thì ly hôn dù khiến cha mẹ đau lòng vẫn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi nhiều cha mẹ thà chấp nhận đưa con gái về nhà chứ không thể chịu đựng được cảnh con khổ sở.

Phụ nữ ly hôn, dẫu có bao niềm riêng khó nói, những nỗi lòng nặng nề cũng hãy cố gắng đứng dậy và đi tiếp. Bởi hạnh phúc của bạn giờ còn là hy vọng của cha mẹ và con cái. Bạn có thể sợ vấp ngã, nhưng đừng sợ bắt đầu lại. Ly hôn là vết sẹo lớn trong đời, nhưng hạnh phúc lại không hề chối từ những điều không hoàn mỹ.

7 dấu hiệu cho thấy phụ nữ ly hôn đã sẵn sàng để yêu một lần nữa

7 dấu hiệu cho thấy phụ nữ ly hôn đã sẵn sàng để yêu một lần nữa

Phụ nữ ở đời, theo thời gian có thể từng khóc nhiều hơn, già nua hay xấu xí đi, chỉ có trái tim càng tổn thương sẽ càng hoàn mỹ. Phụ nữ ly hôn quyến rũ nhất không phải chỉ khi không thuộc về ai, mà là lúc sẵn sàng để thuộc về người xứng đáng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ một đời chồng phụ nữ từng ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 53 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này