Những nỗi sợ không thể nói thành lời của đàn bà một lần dang dở

Họ xem tình yêu như một món đồ xa xỉ, đắt đỏ đều là vì muốn có mà không dám với tới. Họ trông bất cần, hờ hững, thật ra là vì tự ti với quá khứ, hằn học với chính mình. Họ không dễ dãi với những mối quan hệ cũng là vì sợ bị tổn thương.

Phụ nữ ly hôn có những niềm riêng giấu kín, những tâm tình mềm yếu không muốn để ai thấy. Họ trông kiên cường biết bao, nhưng thực chất lại nhạy cảm vô cùng.

Phụ nữ tổn thương đều sợ yêu thương lần nữa. Họ như chim từng ngã mà sợ đậu cành mềm, thà bay rã rời đôi cánh cũng ngại tìm chỗ đậu. Càng qua đổ vỡ, phụ nữ càng giỏi khóa chặt trái tim, không muốn đón nhận ai khác.

Có những nỗi sợ chỉ khi là đàn bà ly hôn mới thật sự thấu hiểu.

Với phụ nữ một đời chồng, không yêu sẽ không tổn thương, không mở lòng sẽ không khổ đau. Khi niềm tin hôn nhân từng đổ vỡ, họ như cắt đứt mọi hy vọng vào hạnh phúc lứa đôi. Cảm giác yêu thương duy nhất còn sót lại trong họ chỉ là tình cảm cho con cái, gia đình.

Sợ bị đàm tiếu

Đàn bà một đời chồng sợ nhất là miệng lưỡi người dưng. Một lần ly hôn đủ mang đến cho họ những bàn tán khó nghe khiến họ ít nhiều bị tổn thương. Họ sợ những lời xuyên tạc không đúng về mình, sợ phải giải thích chẳng ai chịu nghe, sợ những giá trị của bản thân bị hạ thấp…

Phụ nữ ly hôn sợ nhất là miệng lưỡi người dưng - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, phụ nữ từng ly hôn nên nhớ bạn không cần phải giải thích với bất cứ ai về nỗi đau của chính mình. Bạn sống không phải để làm hài lòng thiên hạ, bạn chỉ cần sống cho bản thân và những ai thật sự quan tâm đến bạn. Lời ai nói, cứ bỏ ngoài tai, họ nói mãi rồi cũng sẽ tự khắc im lặng.

Sợ con thiếu thốn yêu thương

Đây có lẽ là nỗi sợ thường trực nhất của phụ nữ một đời chồng. Không thể cho con một mái ấm đủ đầy, sợ con tổn thương là những gì phụ nữ từng ly hôn luôn canh cánh trong lòng.

Nhưng bạn hãy hiểu rằng có những đứa trẻ lớn lên rất hạnh phúc dù mẹ của chúng là một phụ nữ một đời chồng. Chúng tự hào vì một người mẹ can trường với quyết định của bản thân. Chúng hãnh diện vì tình yêu thương của mẹ có thể bù lấp hết những thiếu hụt trong tuổi thơ của chúng.

Bạn hãy hiểu một đứa trẻ thật sự hạnh phúc khi chúng có được một người mẹ hạnh phúc. Bởi thế, nếu lo lắng rằng con không đủ yêu thương, hãy tích lũy hạnh phúc cho chính mình trước. Hãy cố gắng cho con một cuộc sống đủ đầy cả vật chất và tinh thần.

Sợ cha mẹ mất danh dự

Phụ nữ ly hôn, dẫu có bao niềm riêng khó nói, những nỗi lòng nặng nề cũng hãy cố gắng đứng dậy và đi tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau ly hôn thường trực những lỗi lo và sợ hãi, nhất là với cha mẹ mình. Họ sợ cái tiếng một đời chồng của mình sẽ khiến cha mẹ mất mặt.

Nhưng thật ra đây chỉ là suy nghĩ trong lúc yếu đuối của riêng bạn. Cha mẹ nào cũng mong con có một hôn nhân trọn vẹn, nhưng chỉ khi con thật sự hạnh phúc. Còn nếu con đã không hạnh phúc thì ly hôn dù khiến cha mẹ đau lòng vẫn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi nhiều cha mẹ thà chấp nhận đưa con gái về nhà chứ không thể chịu đựng được cảnh con khổ sở.

Phụ nữ ly hôn, dẫu có bao niềm riêng khó nói, những nỗi lòng nặng nề cũng hãy cố gắng đứng dậy và đi tiếp. Bởi hạnh phúc của bạn giờ còn là hy vọng của cha mẹ và con cái. Bạn có thể sợ vấp ngã, nhưng đừng sợ bắt đầu lại. Ly hôn là vết sẹo lớn trong đời, nhưng hạnh phúc lại không hề chối từ những điều không hoàn mỹ.