Lee Kwang Soo hóa thân vào vai nhân viên thu ngân với tài năng phi thường trong phim mới “The Killer’s Shopping List”

Lee Kwang Soo đóng vai Ahn Dae Sung, con trai của một chủ siêu thị. Anh từng được coi là một thiên tài với khả năng ghi nhớ ấn tượng, nhưng cuộc đời anh lại trở nên tồi tệ hơn sau một sự cố ở siêu thị của mẹ anh khi anh mới 10 tuổi. Mặc dù có trí nhớ xuất sắc nhưng anh đã trượt kỳ thi công chức ba năm liên tiếp.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết của Kang Ji Young, "The Killer’s Shopping List" (tạm dịch: Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân) là một bộ phim kinh dị bí ẩn, hài hước kể về một khu phố bình thường ở ngoại ô Seoul. Khi một thi thể bí ẩn được tìm thấy ở khu vực lân cận của một tòa nhà chung cư, biên lai thu tiền ở siêu thị trở thành bằng chứng quan trọng mở đầu cho một cuộc săn lùng hung thủ đầy thú vị.

Những bức hình mới phát hành cho thấy sự hóa thân hoàn hảo của Lee Kwang Soo trong vai trò nhân viên thu ngân của MS Mart. Với một cuốn sách trong tay, Ahn Dae Sung thể hiện quyết tâm của mình nhằm vượt qua kỳ thi công chức lần thứ 4. Là một nhân viên thu ngân, nụ cười niềm nở với khách hàng trong siêu thị đã làm nổi bật lên tính cách ấm áp của nhân vật trong phim.

Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài thân thiện của Ahn Dae Sung là một nét quyến rũ không ngờ. Khi khu phố xảy ra sự cố, Ahn Dae Sung cẩn thận phân tích manh mối với niềm đam mê, khiến người xem tò mò về vụ án giết người sẽ chuyển hướng như thế nào trong bộ phim sắp tới. Ahn Dae Sung sẽ sử dụng kỹ năng quan sát đặc biệt, trí nhớ phi thường và khả năng tính toán chính xác của mình để truy lùng kẻ giết người hàng loạt. Khi tình cờ bị cuốn vào một vụ án giết người, anh sẽ nghiên cứu manh mối duy nhất có sẵn là danh sách mua sắm của kẻ giết người, để trở thành người hùng và giải quyết bí ẩn của vụ án.

Lee Kwang Soo chia sẻ: “Điểm hấp dẫn của Ahn Dae Sung là cậu ấy là kiểu thanh niên hiếm thấy ngày nay, sống rất tình cảm và quan tâm đến mọi người, biết cư dân làng là ai và mối quan hệ gia đình của họ như thế nào trong thời gian làm việc ở siêu thị.Trong khi đọc kịch bản, phần thú vị nhất là nhân viên của MS Mart và cư dân trong làng, những nhân vật có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng lại rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Sẽ rất vui khi nhìn thấy từng nhân vật phô diễn tính cách của họ.”

Đội ngũ sản xuất nhận xét bản thân Lee Kwang Soo, người đã củng cố vững chắc màu sắc của riêng mình với diễn xuất độc đáo, đã là một phiên bản Ahn Dae Sung hoàn hảo cho bộ phim. "The Killer’s Shopping List" dự kiến phát sóng vào 27/4 vào lúc 10:30 tối theo giờ Hàn Quốc.

Theo Soompi