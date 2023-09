Cùng điểm qua 7 bộ phim làm nên tên tuổi của Kim Woo Bin trước sự trở lại trong “Our Blues”

Go Nam Soon (Lee Jong Suk) và Park Heung Soo (Kim Woo Bin) là hai thanh niên luôn phải đối mặt với căng thẳng khi phải đạt điểm cao, bị bắt nạt, duy trì danh tiếng tốt và áp lực của bạn bè khi rơi chơi cùng những người xấu. Nam Soon được bầu làm lớp trưởng nhưng phải chống chọi với rất nhiều xung đột từ những học sinh cá biệt trong trường.

"School 2013" (tạm dịch: Trường Học 2013) là phần đầu tiên của loạt phim học đường nổi tiếng “School”. Ngay từ phần đầu tiên, người xem phim đã trở thành những người hâm mộ lớn của dàn diễn viên, từ đó khởi đầu cho sự nổi tiếng của Kim Woo Bin với hình ảnh bad boy. Phim đề cập đến một số vấn đề rất thực tế và nghiêm trọng đang diễn ra trong các trường học ở Hàn Quốc các thanh thiếu niên đang phải đối mặt.

2. “Friend 2: The Legacy”

“Friend 2: The Legacy” (tạm dịch: Di Sản Vĩ Đại) có sự tham gia của Yoo Oh Sung, người đóng vai chính trong bộ phim “Friend 1” và Kim Woo Bin. Yoo Oh Sung vào vai Joon Suk - một người vừa ra tù và đang cố gắng giành lại băng nhóm mà anh đã từng lãnh đạo. Cùng với đó là Choi Sung Hoon (Kim Woo Bin) - đàn em bên cạnh giúp Joon Suk lấy lại sức mạnh và tiếng tăm trước đây. Cả hai làm việc cùng nhau để cố gắng đạt được nhiệm vụ của Joon Suk, nhưng rồi Sung Hoon sớm phát hiện ra một sự thật có thể cản trở mối quan hệ của họ.

“Friend” được coi là một trong những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Hàn Quốc, đó là lý do tại sao có rất nhiều sự mong đợi dẫn đến việc phát hành “Friend 2”. Kim Woo Bin hoàn toàn phù hợp với vai diễn này và có thể thể hiện chính xác những gì người hâm mộ mong đợi ở nhân vật Choi Sung Hoon. Đây là một bộ phim nhất định phải xem đối với tất cả những người hâm mộ Kim Woo Bin và yêu thích dòng phim hành động xã hội đen.

3. "Heirs"

“Heirs” (tạm dịch: Người Thừa Kế) là một bộ phim truyền hình có sự tham gia của Lee Min Ho và Park Shin Hye. Bộ phim được chắp bút bởi Kim Eun Sook - biên kịch đã tạo nên thành công của nhiều bộ phim K-drama khác. Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên toàn sao bao gồm Krystal, Kang Min Hyuk (CNBLUE), Kang Ha Neul, Park Hyung Sik, Kim Ji Won và thiếu gia ngạo mạn Choi Young Do do Kim Woo Bin thủ vai.

Kim Woo Bin đã đi một chặng đường dài kể từ khi đóng vai nam thứ chính trong “Những người thừa kế”. Nếu dàn diễn viên không đủ lý do để bạn xem bộ phim này, thì việc chứng kiến ​​Choi Young Do từ một chàng trai cứng đầu, ngạo mạn trở thành một kẻ si tình vì yêu, sẽ khiến tất cả những người theo chủ nghĩa lãng mạn cảm thấy thích thú. Vì lý do này, Kim Woo Bin đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới!

4. “Twenty”

“Twenty” (tạm dịch: Tuổi 20) là một bộ phim dành cho lứa tuổi mới lớn mà người xem có thể thấy bản thân mình trong đó. Phim có sự tham gia của Kim Woo Bin, Lee Jun Ho và Kang Ha Neul vào vai ba người bạn thân nhất luôn cố gắng sống từng ngày. Cả ba nhân vật tuy có tính cách rất khác nhau nhưng lại có những điểm chung trong cuộc sống, cùng nhau cố gắng và tìm ra con đường tương lai của mỗi người.

5. “Uncontrollably Fond”

Shin Joon Young (Kim Woo Bin) là một nam diễn viên nổi tiếng, người có duyên gặp gỡ đạo diễn phim tài liệu No Eul (Suzy). Cô được giao trách nhiệm quay phim tài liệu về Joon Young, nhưng trước đó cả hai đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau. Họ đã gặp nhau ở trường trung học và sau rất nhiều lần hiểu lầm và bỏ lỡ cơ hội, cả hai đã đường ai nấy đi mà không hề biết sự thật về cảm xúc của nhau. No Eul không có ý định nối lại bất kỳ tình cảm nào với Joon Young, nhưng Joon Young lại khác.

“Uncontrollably Fond” (tạm dịch: Yêu Không Kiểm Soát) sẽ khiến người xem trải qua những nốt thăng trầm trong bộ phim với phản ứng hóa học đầy cảm xúc của hai nhân vật chính, xuất phát từ mối tình đầu của nhau đến khi trở thành mối tình cuối. Kinh phí sản xuất, nhạc phim, thiết kế bối cảnh và diễn xuất đều được kết hợp hoàn hảo với nhau để tạo nên bộ phim tình cảm hay đến nao lòng này.

6. “The Technicians”

“The Technicians” (tạm dịch: Cướp Siêu Đẳng) có sự tham gia của Kim Woo Bin trong vai kẻ lừa đảo Lee Ji Hyuk, hợp tác với hacker siêu đẳng Park Jong Bae (Lee Hyun Woo) và Kim Goo In (Go Chang Suk). Cả ba làm việc cùng nhau để cố gắng lấy trộm một số viên kim cương có giá trị từ một cửa hàng trang sức.

Bộ phim có tất cả các yếu tố thể loại hành động đặc sắc sẽ khiến bạn hoàn toàn bị cuốn hút từ đầu đến cuối. Điểm nổi bật của bộ phim là ​​phản ứng hóa học đáng yêu giữa Lee Hyun Woo và Kim Woo Bin. Những màn pha trò của họ mang lại cảm xúc dễ chịu, cân bằng tốt với những cảnh hành động trong phim. Ngoài ra bạn sẽ phải theo dõi từng thước phim để chắc rằng mình không bỏ lỡ những cú lội ngược dòng đầy bất ngờ trong phim.

7. "Master"

Kim Jae Myung (Kang Dong Won) là đội trưởng đội điều tra tội phạm. Anh ta đang điều tra Chủ tịch Jin (Lee Byung Hun) - chủ tịch của Won Network, một mạng lưới phủ sóng toàn bộ Hàn Quốc. Chủ tịch Jin đang bị nghi ngờ vì gian lận và Park Jang Goon (Kim Woo Bin) là trưởng bộ phận của Won Network.

Bộ phim quy tụ đầy đủ các diễn viên hạng A của Hàn Quốc. Với Kang Dong Won, Lee Byung Hun và Kim Woo Bin, “Master” (tạm dịch: Ông Trùm) là một bộ phim sẽ không gây thất vọng. Sự bí ẩn và hồi hộp của cốt truyện khiến người xem hài lòng và bộ phim sẽ cho thấy một khía cạnh rất trưởng thành trong diễn xuất của Kim Woo Bin, điều mà nhiều người có thể chưa từng thấy trước đây.

