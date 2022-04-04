Ji Chang Wook với tạo hình cực điển trai trong phim mới The Sound Of Magic: Hứa hẹn đánh gục mọi fan girl

Phim hay mỗi ngày 04/04/2022 17:00

“The Sound of Magic” là một bộ phim ca nhạc tình cảm kể về cuộc gặp gỡ giữa Yoon Ah (Choi Sung Eun), một cô gái trưởng thành quá sớm và Ri Eul (Ji Chang Wook), một pháp sư bí ẩn muốn vẫn là một đứa trẻ ngay cả khi đã trở thành người lớn.

Bộ phim truyền hình sắp tới của Netflix “The Sound of Magic” được mô tả là một bộ phim ca nhạc giả tưởng kể về câu chuyện mở ra khi pháp sư bí ẩn Lee Eul (Ji Chang Wook) bất ngờ xuất hiện trước mặt một người đã đánh mất những giấc mơ của chính mình - Yoon Ah (Choi Sung Eun) , và một cậu bé đang bị buộc phải ước mơ - Na Il Deung (Hwang In Yeop). Bộ phim dựa trên webtoon “Annarasumanara” của nhà văn Ha Il Kwon đã được đăng nhiều kỳ trên Naver Webtoon vào năm 2010 và được chuyển thể thành một vở kịch.

Ji Chang Wook với tạo hình cực điển trai trong phim mới The Sound Of Magic: Hứa hẹn đánh gục mọi fan girl - Ảnh 1

Poster mới được tung ra có hình ảnh Lee Eul trong khung cảnh thần tiên. Lee Eul ngồi một mình trong công viên giải trí đẹp như mơ chỉ với một con vẹt và một con bướm để bầu bạn. Bong bóng lơ lửng trong không khí làm tăng cảm giác huyền ảo, ma mị và cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi một ánh sáng xanh. 

Ji Chang Wook với tạo hình cực điển trai trong phim mới The Sound Of Magic: Hứa hẹn đánh gục mọi fan girl - Ảnh 2

Ji Chang Wook sẽ hóa thân thành ảo thuật gia Lee Eul một cách hoàn hảo từ trang phục đến biểu cảm. Người xem tò mò muốn biết anh sẽ đóng vai trò gì trong việc thay đổi cuộc đời của Yoon Ai và Na Il Deung, những người muốn sống như những đứa trẻ vì họ lớn lên quá sớm từ gánh nặng của thực tại. Dòng chữ trên tấm áp phích "Bạn có ... tin vào phép thuật không?" mời người xem vào một cuộc hành trình kỳ diệu cùng với các nhân vật.

Theo Soompi

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