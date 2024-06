Dàn hot girl 'chốt đơn' lên xe hoa khi tròn 18 tuổi: Xoài Non làm dâu hào môn không đơn giản, Huyền 2k4 có cuộc sống như mơ

Hậu kết hôn, cô nàng được 'anh xã' yêu chiều hết mực

Sau khi kết hôn, Khánh Huyền được chồng yêu chiều hết mực. Cô nàng thường xuyên khoe những clip được "anh xã" đưa đi mua đồ hiệu, trang sức đắt giá.

Xoài Non

Trước khi nổ ra tin đồn "rạn nứt" hôn nhân với chồng hơn 13 tuổi, trên MXH, Xemesis và Xoài Non có cuộc sống hôn nhân trong mơ. Cặp đôi thường chia sẻ vlog ghi lại tuần trăng mật hết 180 triệu cho hai đêm tại resort 6 sao, tặng nhau những món quà hàng trăm triệu vào dịp kỷ niệm. Ai ai cũng ghen tị khi Xoài Non đạt được hạnh phúc gần như là viên mãn ở năm 18-19 tuổi khi cuộc sống làm dâu không phải nội trợ vất vả, được chồng quan tâm và chiều chuộng.

Nàng hot girl Xoài Non và chồng thiếu gia từng gây sốt vì đám cưới tiền tỷ

Tuy nhiên, không ít lần, Xoài Non khiến CĐM cảm thông khi chia sẻ những áp lực vì làm dâu sớm. Khoảng cách tuổi tác giữa cô và chồng khiến cả hai thường cự cãi khi giao tiếp hàng ngày, xuất phát từ quan điểm của Xemesis cho rằng Xoài Non quá trẻ con. Không những vậy, dự định của cả hai khi vừa kết hôn là có con đầu lòng sau gần 4 năm vẫn chưa được thực hiện vì sức khỏe của Xoài Non không tốt, dù cha mẹ chồng đang rất mong cháu.

Tin đồn cặp đôi rạn nứt bùng nổ MXH, song đến hiện tại người trong cuộc vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về việc này

Chi Bé

Linh Ka - Chi Bé - Long Bi - Long Hoàng là 4 gương mặt của hội hot teen Hà thành từng nổi đình đám MXH một thời. Trải qua nhiều năm, mỗi thành viên đều đã có nhiều thay đổi cả về định hướng công việc lẫn cuộc sống riêng.

Bộ tứ gây sốt MXH 1 thời

So với những cái tên còn lại, Chi Bé có phần im hơi lặng tiếng hơn. Cô nàng chỉ chiếm spotlight khi công khai sinh con ở tuổi 18. Hai năm sau đó, cô nàng tiếp tục chào đón một cậu con trai kháu khỉnh về gia đình nhỏ.

Lấy chồng sớm, Chi Bé cũng nhanh chóng trở thành mẹ của 2 nhóc tỳ

Chi Bé không tiết lộ nhiều về chồng, cô chỉ chia sẻ đã quen biết chồng tính đến nay là 6 năm và anh cũng bằng tuổi cô, có biệt danh là Khoai. Có lẽ vì hai người cùng tuổi và đều khá kín tiếng nên hôn nhân của nàng "hot teen" không ồn ào, thường chỉ chia sẻ hình ảnh con cái trên trang cá nhân.