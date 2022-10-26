Cùng sinh năm 2002, Linh Ka và Xoài Non đọ sắc cùng thân hình nóng bỏng khiến cánh mày râu bị "hớp hồn"

Cùng sinh năm 2002, hai người đẹp nổi tiếng từ khi còn khá trẻ và là đôi bạn thân thiết của nhau.
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Linh Ka (tên thật Chu Diệu Linh) là một trong những hot girl nổi tiếng trong giới trẻ.
Sau thời gian bị chỉ trích vì phong cách thời trang hở hang và “lớn” trước tuổi, hiện tại Linh Ka đã biết cách tiết chế hơn.
Cô nàng sinh năm 2002 ưa chuộng những bộ đồ ôm sát nhằm khoe độ nuột nà của body như áo croptop, quần short cạp cao, hay những mẫu váy trễ vai.
Linh Ka “đốn tim” người nhìn bởi vẻ đẹp trong veo tuổi 20.
Linh Ka có thân hình mảnh mai nhưng “vòng nào ra vòng nấy”.
Cô luôn nằm trong danh sách các mỹ nhân “mặt baby nhưng body phụ huynh”.
Hot girl Hà thành theo đuổi nhiều phong cách khác nhau: Khi sexy, quyến rũ, lúc lại dịu dàng, gợi cảm.
Linh Ka không phủ nhận ngoại hình là lợi thế của bản thân, nhưng đó không phải là tất cả.
Phạm Trang (nick name Xoài Non) là hot girl nổi tiếng trong giới trẻ Việt. Cô nàng khiến nhiều người bất ngờ khi lên xe hoa về nhà chồng vào năm 2020, khi tròn 18 tuổi.
Dung nhan cũng như cuộc sống hậu đám cưới đình đám của hot girl Xoài Non thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Xoài Non được khen ngợi hết lời về nhan sắc. Cô nàng ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng sau khi lấy chồng đại gia.
Dẫu lấy chồng mệnh danh là “streamer giàu nhất Việt Nam”, hot girl Sài thành vẫn tự chủ tài chính.
Sự độc lập khiến cô nàng tự tin và hấp dẫn hơn.
Xoài Non từng chia sẻ, việc cô lấy chồng sớm không liên quan đến việc ham tiền hay dựa dẫm đại gia. Cô lấy chồng năm 18 tuổi chỉ vì đã gặp được đúng người, đúng thời điểm.
Dù thuần Việt 100% nhưng người đẹp sinh năm 2002 lại khiến mọi người trầm trồ vì các đường nét gương mặt như mắt hai mí to tròn, sống mũi cao, môi trái tim chẳng thua kém gì các người mẫu lai nổi tiếng.
Xoài Non không ít lần khiến dân mạng ngỡ ngàng bởi body bốc lửa.
Bên cạnh việc là mẫu ảnh, hot girl sinh năm 2002 khá đắt show quảng cáo và làm diễn viên minh họa MV ca nhạc. Gần đây, Xoài Non khai trương quán ăn, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.