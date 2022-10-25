Hot girl Đà Nẵng từng gây sốt với bức ảnh mặc đầm ôm sát đi siêu thị giờ ra sao?

Thái Trần Nhật Vy sinh năm 2004 đến từ Đà Nẵng. Cô được cộng đồng mạng biết đến nhờ ngoại hình xinh đẹp.

Bên cạnh những lời khen ngoại hình, người ta cũng chú ý đến phong cách ăn mặc của nàng hot girl 10x.

Cách đây chưa lâu, Nhật Vy lại một lần nữa khiến nhiều người phải chú ý tới mình khi cho đăng tải những bức ảnh siêu quyến rũ khi diện bộ đồ bó sát đi siêu thị.

Khi đi siêu thị, cô lựa chọn thiết kế váy bodycon dáng dài đơn giản nhưng tôn đường cong. Bodycon là từ viết tắt của "body conscious" mang nghĩa có ý thức về cơ thể. Trang phục được tạo ra để phái đẹp tự tin về vóc dáng của bản thân.

Nhật Vy thường lựa chọn những trang phục có màu sắc đơn giản nhưng không vì vậy mà kém nổi bật.

Nàng hot girl cũng thử nghiệm những cách kết hợp trang phục khá phá cách.

Nhật Vy không phủ nhận tầm quan trọng của ngoại hình nhưng cũng cho biết đó không phải là tất cả. Bởi vậy mà cô vẫn cố gắng trau dồi bản thân nhất và việc học.

Khi nhắc đến các hot girl đến từ Đà Nẵng người ta cũng dành sự chú ý nhất định cho Nhật Vy.

Quan điểm sống của Nhật Vy chính là luôn tin tưởng vào năng lực và sự lựa chọn của chính bản thân mình.

Nhật Vy thường được mọi người xung quanh nhận xét là cô gái thân thiện, hòa đồng, còn những người chưa tiếp xúc thì hiểu lầm Vy khó gần, ít nói.

Đa số đều không tiếc lời ngợi khen cho nhan sắc thuần khiết, thơ ngây của gái xinh 18 tuổi.