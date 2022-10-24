Ly Kute khoe chuyện kinh doanh phát đạt, nhan sắc xinh miễn chê vẫn cư dân mạng thắc mắc sao nàng hot girl năm ấy vẫn cô đơn

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl Ly Kute gây chú ý khi cập nhật status mới. Cô tiết lộ muốn mở một tiệm hoa.

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl Ly Kute gây chú ý khi cập nhật status mới. Cô tiết lộ muốn mở một tiệm hoa.

Tuy nhiên, do bản thân đang bận với việc kinh doanh hiện tại nên Ly Kute muốn tuyển người có thể làm cả ngày, phụ trách luôn việc trông coi cửa hàng.

"Mình rất thích mở một tiệm hoa nhỏ xinh. Có bạn thợ cắm hoa nào có thể trông tiệm fulltime thì liên hệ với mình nhé. Rất mong anh chị em nếu có người quen cắm hoa đẹp thì giới thiệu cho em với ạ", hot mom Ly Kute viết.

Ở phần bình luận bài đăng, trong khi một số muốn nộp CV, số khác lại gật gù khuyên Ly Kute đừng tham công tiếc việc bởi hiện tại công việc kinh doanh của cô cũng bận lắm rồi.

Qua đây có thể thấy sự nghiệp kiếm tiền của hot mom ngày càng thuận lợi. Hiện Ly Kute đang là chủ một số cửa tiệm kinh doanh đồ dành cho mẹ và bé tại Hà Nội, Sài Gòn.

Trong suốt gần 7 năm làm mẹ đơn thân, Ly Kute luôn ghi dấu ấn hình ảnh về người phụ nữ vừa tài giỏi vừa chăm con khéo.

Kiếm tiền giỏi, 2 mẹ con Ly Kute đang sinh sống trong một căn hộ sang trọng trên địa bàn Thủ đô.

Không chỉ mua được nhà, Ly Kute còn sắm xế hộp tiền tỷ.

Thi thoảng, hot mom Hà thành đưa quý tử đi xả stress bằng những chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Ở tuổi 32, Ly Kute ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.

Cách đây nhiều năm, câu chuyện tình ồn ào giữa Ly Kute - Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đã từng trở thành chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán trong suốt một thời gian dài.

Cho tới hiện tại, khi Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đã về chung một nhà thì hot girl Ly Kute cũng đang sống tốt với vai trò một bà mẹ đơn thân.