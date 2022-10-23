"Phúng Phính Hà Giang" là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội?

Nhịp sống trẻ 23/10/2022 08:59

"Phúng Phính Hà Giang" hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là màn lột xác thành "gái phố" sành điệu.

Từ đầu tháng 10, trên khắp các nền tảng mạng xã hội (MXH), các đoạn video về cô bé "Phúng Phính Hà Giang" liên tục xuất hiện với lượt xem khủng.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 1

Phúng Phính tên thật là Mùa Thị Dua, là người dân tộc. Cách đây vài năm, cô bé vô tình được nhiều du khách biết đến khi vô tình lọt vào ống kính của một khách du lịch.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 2

Khi đó, Mùa Thị Dua đang bán các vòng hoa cho khách du lịch ở dốc Thẩm Mã. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu và cực ăn ảnh đã khiến cô bé được khen ngợi hết lời.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 3

Khi những bức ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng đặt cho em biệt danh đáng yêu là Phúng Phính, hay Phúng Phính Hà Giang. Việc bán hoa và chụp ảnh với khách du lịch cũng giúp em có một chút tiền để lo cho gia đình.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 4

Thời gian gần đây, Phúng Phính trở thành người mẫu độc quyền của một công ty tại Hà Nội. Cô bé 16 tuổi được đưa xuống Thủ đô, được đi du lịch khắp nơi, được ăn diện sành điệu và sử dụng iPhone 14 đắt đỏ.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 5

Tất cả những sự thay đổi về diện mạo của cô bé đều được 'update' liên tục trên mạng xã hội. Từ một cô bé dân tộc với vẻ đẹp giản dị của núi rừng, Phúng Phính giờ đây trở thành một cô gái hiện đại.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 6

Sự thay đổi này của em nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Nhiều người vẫn thích vẻ đẹp mộc mạc của em trước đây hơn so với hiện tại.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 7

Sau khi trở thành "gái phố", Phúng Phính thường xuyên xuất hiện trên livestream của nhà tài trợ. Tuy nhiên, cô bé hầu như im lặng, chỉ biết mỉm cười mỗi khi được hỏi chuyện.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 8

Nhiều khán giả bức xúc cho rằng thái độ của Phúng Phính không "đúng" với nhà tài trợ, khi đã được họ cho ăn cho mặc. Dẫu vậy, vẫn có nhiều người bênh vực em và cho rằng cô bé có lẽ do đang bị choáng ngợp trước sự lột xác 'một bước lên tiên' nên chưa quen.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 9

Cái tên Phúng Phính hiện vẫn đang là chủ đề 'hot' trên mạng xã hội. Bất kỳ một hành động nào của em cũng được chú ý.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 10

Tuy nhiên, đơn vị nhận Phúng Phính Hà Giang là người mẫu độc quyền vốn có nhiều scandal không tốt về mặt chất lượng sản phẩm, do đó cũng không ít người lo sợ rằng em cũng sẽ bị ảnh hưởng.

'Phúng Phính Hà Giang' là ai mà hot rần rần, gây xôn xao giới trẻ khắp mạng xã hội? - Ảnh 11

Dẫu có nhiều ý kiến trái chiều nhưng từ những hình ảnh, video TikTok hay Facebook, có thể thấy, Phúng Phính Hà Giang vẫn vui vẻ, lạc quan đón nhận những sự thay đổi từ cuộc sống.

Cặp đôi “đũa lệch” đáng yêu gây sốt MXH và màn cầu hôn ai xem cũng cười ngất

Cặp đôi “đũa lệch” đáng yêu gây sốt MXH và màn cầu hôn ai xem cũng cười ngất

Vượt lên trên tất cả định kiến, cặp đôi “đũa lệch” của TikToker Hải Vót và Mai Kim Liên đã khiến nhiều người tin vào chuyện tình yêu luôn luôn tồn tại dù có bất kỳ rào cản nào.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl Việt Phúng Phính Hà Giang nhịp sống trẻ

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 18 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách