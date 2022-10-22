Cặp đôi “đũa lệch” đáng yêu gây sốt MXH và màn cầu hôn ai xem cũng cười ngất

Mới đây, cặp đôi “đũa lệch” là TikToker Hải Vót và Mai Kim Liên đã khiến nhiều người tin vào chuyện tình yêu luôn luôn tồn tại dù có bất kỳ rào cản nào.

Mai Kim Liên là một KOL, một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok với vẻ ngoài mũm mĩm. Cô nàng khiến mọi người yêu mến bởi sự hài hước cũng những câu nói rất chân thật.

Với Phạm Duy Hải hay còn được gọi là Hải Vót, anh là một diễn viên trẻ, xuất thân từ sân khấu kịch Hồng Vân, sau đó bén duyên với công việc sáng tạo nội dung. Vẻ ngoài điển trai cùng sự dí dỏm, duyên dáng của mình đã giúp cho anh có một lượng người yêu thích nhất định.

Nếu để ý Hải Vót và Mai Kim Liên thường xuyên xuất hiện trên kênh TikTok của nhau với những đoạn video ngắn, hài hước về chuyện tình cảm của mình.

Ban đầu, nhiều người cho rằng Hải Vót và Kim Liên chỉ là bạn diễn với nhau để cùng xây dựng nội dung cho kênh. Tuy nhiên, mới đây, cặp đôi đã đăng tải bộ hình cưới cực đáng yêu của mình khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm ngày 20/10, cặp đôi “đũa lệch” đã thực hiện một màn cầu hôn vô cùng độc đáo khi nó diễn ra ngay tại ngã tư đường, nơi đông người qua lại.

Mở đầu video là lời tỏ tình của cô nàng Kim Liên cho “nửa kia” của mình. Cô nàng hét lớn: “Hải Vót, em yêu anh”. Đáp lại tình cảm của bạn gái, anh chàng Hải Vót cũng nói lớn rằng: “Mai Kim Liên, anh cũng yêu em”.

Với tính cách hài hước của mình, cô nàng Kim Liên đã lấy luôn lời thoại mà các chàng trai thường cầu hôn bạn gái để hỏi Hải Vót có đồng ý lấy mình không. Trước lời cầu hôn bá đạo từ bạn gái, anh chàng Hải Vót đã lập tức quỳ xuống, trao bó hoa cho cô nàng.

Thế nhưng, câu nói cuối cùng của cô nàng khi cho biết: “Mười mấy cây xăng nhà em sẽ thuộc về anh” mới khiến người xem phải bật cười vì sự đáng yêu nhưng không kém phần lầy lội của cặp đôi này.

Nói về hành trình xây kênh TikTok cũng như đến với nhau, Hải Vót và Kim Liên cho biết ban đầu chỉ xem đó là nơi giải trí, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp hàng ngày nhưng lại được mọi người yêu mến nên đã quyết định coi đây là một công việc nghiêm túc, cùng nhau xây dựng hình ảnh cặp đôi.

Vốn có sự chênh lệch nhất định về ngoại hình nên ban đầu cặp đôi gặp phải khá nhiều ý kiến không tích cực. Tuy nhiên, Hải Vót và Kim Liên vẫn quyết định duy trì hình ảnh, tiếp tục đăng tải những video vui nhộn về mình và dần được mọi người yêu quý hơn.

Nói về tình yêu của mình, Mai Kim Liên cho biết đến hiện tại cô hoàn toàn hài lòng với bạn trai. Trong mắt Liên, Hải là người tuyệt vời dù đôi lúc có những điểm khiến cô không hài lòng. Tuy nhiên, trong chương trình Bạn Có Dám, khi được hỏi Hải Vót yêu Kim Liên ở điểm gì, cô nàng dí dỏm trêu bạn trai thích mình vì mình rất giàu. Trước câu nói đùa của bạn gái, Hải cũng nhanh chóng phủ định và cho biết mình yêu Liên bởi sự nhiệt tình, tốt tính của cô nàng.