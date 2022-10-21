Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“

Nhịp sống trẻ 21/10/2022 07:26

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và body nóng bỏng, hot girl Gong Yi luôn hút mắt người đối diện mỗi khi xuất hiện.

Gong Yi là hot girl mạng xã hội Trung Quốc sở hữu hàng triệu người theo dõi.

Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“ - Ảnh 1

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và body nóng bỏng, gái xinh xứ Trung này luôn hút mắt người đối diện mỗi khi xuất hiện ở bất cứ đâu.

Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“ - Ảnh 2

Người đẹp sở hữu vóc dáng gợi cảm, quyến rũ cùng với đó là gương mặt “hái ra tiền” vì quá xinh đẹp.Phong cách của Gong Yi khá đa dạng, không bó buộc mình ở một gu thời trang cố định, nàng hot girl luôn thay đổi hình ảnh liên tục.

Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“ - Ảnh 3

Nhờ gu thời trang hợp thời đã giúp hot girl nổi bật ở bất kì nơi đâu mỗi khi cô nàng xuất hiện.

Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“ - Ảnh 4

Dù không hoạt động trong showbiz song cô nàng cũng không thua kém gì một nữ minh tinh nổi tiếng khi sở hữu lượng người theo dõi đông đảo.

Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“ - Ảnh 5

Gong Yi luôn khiến bao anh chàng, thậm chí cô nàng đều mê mẩn mỗi lần lộ diện.

Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“ - Ảnh 6

Tuy nhiên không ít lần Gong Yi khiến người đối diện phải "đỏ mặt" khi diện trang phục "mặc như không mặc", hay lộ những điểm nhạy cảm cơ thể khi đi xuống phố.

Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“ - Ảnh 7

Cô nàng Gong Yi luôn toát lên một vẻ đẹp khó rời mắt khiến ai cũng phải trầm trồ.

Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“ - Ảnh 8

Đặc biệt, style lên đồ cực chảnh của Gong Yi mỗi đi chơi vào buổi tối trông cực bắt mắt.

Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“ - Ảnh 9

Gong Yi luôn biết cách thu hút sự chú ý bởi gu thời trang ăn vận tôn vóc dáng.

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