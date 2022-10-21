Hot girl xứ Trung gây sốt khắp mạng xã hội, khiến chị em cũng phải điêu đứng nhờ body “cực đỉnh“

Gong Yi là hot girl mạng xã hội Trung Quốc sở hữu hàng triệu người theo dõi.

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và body nóng bỏng, gái xinh xứ Trung này luôn hút mắt người đối diện mỗi khi xuất hiện ở bất cứ đâu.

Người đẹp sở hữu vóc dáng gợi cảm, quyến rũ cùng với đó là gương mặt “hái ra tiền” vì quá xinh đẹp.Phong cách của Gong Yi khá đa dạng, không bó buộc mình ở một gu thời trang cố định, nàng hot girl luôn thay đổi hình ảnh liên tục.

Nhờ gu thời trang hợp thời đã giúp hot girl nổi bật ở bất kì nơi đâu mỗi khi cô nàng xuất hiện.

Dù không hoạt động trong showbiz song cô nàng cũng không thua kém gì một nữ minh tinh nổi tiếng khi sở hữu lượng người theo dõi đông đảo.

Gong Yi luôn khiến bao anh chàng, thậm chí cô nàng đều mê mẩn mỗi lần lộ diện.

Tuy nhiên không ít lần Gong Yi khiến người đối diện phải "đỏ mặt" khi diện trang phục "mặc như không mặc", hay lộ những điểm nhạy cảm cơ thể khi đi xuống phố.

Cô nàng Gong Yi luôn toát lên một vẻ đẹp khó rời mắt khiến ai cũng phải trầm trồ.

Đặc biệt, style lên đồ cực chảnh của Gong Yi mỗi đi chơi vào buổi tối trông cực bắt mắt.

Gong Yi luôn biết cách thu hút sự chú ý bởi gu thời trang ăn vận tôn vóc dáng.