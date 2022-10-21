Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải "trầm trồ"

Nhịp sống trẻ 21/10/2022 10:37

Những nữ phi công hàng không Việt Nam không chỉ đầy bản lĩnh "làm chủ bầu trời" mà họ còn luôn hút hồn người đối diện bởi vẻ đẹp ngoại hình của mình. Mới đây nhất, ai cũng phải trầm trồ với hình ảnh nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương và nữ cơ phó Hoàng Thị Mỹ Phụng tạo dáng cùng nhau tại sân bay.

Khi đi máy bay, chúng ta thường nghĩ rằng người điều khiển sẽ là những nam phi công mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn có một số phi công nữ giỏi giang, có thể hoàn thành tốt công việc này. Đội bay Airbus A321 của hàng không Việt Nam đã khiến dân tình trầm trồ bởi có những nữ cơ trưởng, cơ phó vô cùng xinh đẹp và can đảm. Mới đây nhất, ai cũng phải trầm trồ với hình ảnh nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương và nữ cơ phó Hoàng Thị Mỹ Phụng tạo dáng cùng nhau tại sân bay. Nếu được đi trên chuyến bay của 2 nữ phi công này thì chắc hẳn hành khách nào cũng sẽ cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ.

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 1

Là một trong những nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam, Huỳnh Lý Đông Phương gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và sự giỏi giang. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ban đầu cô không có ý định theo nghề phi công vì khi khi cha cô đột ngột ra đi đã để lại ước nguyện mong cô theo đuổi ngành kinh tế.

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 2

Vì thương ba, Đông Phương đã chọn học ngành này nhưng càng học cô càng nhận thấy bản thân không hề yêu thích. Trái lại, cô lại rất đam mê được theo đuổi nghề phi công để được bay lượn trên bầu trời. Cuối cùng, cô đã quyết định sang Pháp để theo học trường ESMA, ngôi trường đào tạo phi công hàng đầu thế giới. Hơn 2 năm sau đó, cô trở về nước làm việc và trở thành nữ phi công đầu tiên của Việt Nam.

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 3

Cuối cùng, Đông Phương đã quyết định sang Pháp để theo học trường ESMA, ngôi trường đào tạo phi công hàng đầu thế giới. Hơn 2 năm sau đó, cô trở về nước làm việc và trở thành nữ phi công đầu tiên của Việt Nam.

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 4

Hiện tại, tuy đã bước sang tuổi U40 nhưng Huỳnh Lý Đông Phương vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, niềm đam mê với nghề ngày càng mãnh liệt. Cô đang có một mái ấm hạnh phúc bên chồng Việt Kiều và con gái 6 tuổi. Vì muốn tránh xa những lời đồn thổi, nữ phi công rất hiếm khi khoe ảnh riêng tư hay kể về cuộc sống gia đình trên trang cá nhân của mình. Khi nói về công việc của mình, Huỳnh Lý Đông Phương luôn khiêm tốn cho rằng còn rất nhiều người xung quanh và đồng nghiệp của mình còn vất vả, hy sinh nhiều hơn thế. May mắn thay công việc của Đông Phương nhận được sự ủng hộ từ gia đình nên hiện tại cô cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng với cuộc sống và sự nghiệp của mình. 

Nữ cơ phó xinh đẹp Phạm Hoàng Mỹ Phụng cũng được gây ấn tượng không kém nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương. Thông tin trên báo Giao thông cho hay, cô quyết định đến với nghề đặc biệt này chỉ vì một câu nói bất ngờ của bố: "Sao con không làm phi công nhỉ?". Lúc ấy, cô đang đi du học Canada và chỉ về Việt Nam thăm nhà vài ngày. Từ gợi ý của bố, Mỹ Phụng đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nộp hồ sơ ứng thí và bất ngờ trúng tuyển.

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 5

Cô đã trải qua những ngày tháng huấn luyện vất vả, đôi lúc khiến bản thân cảm thấy mình không còn là con gái nữa. Tuy nhiên, vì đam mê mãnh liệt với nghề phi công nên cô đã cố gắng hết mình hoàn thành khóa huấn luyện. Vào năm 2016, Mỹ Phụng về nước và trở thành đồng đội với nữ cơ trưởng xinh đẹp Huỳnh Lý Đông Phương.

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 6

Trên trang cá nhân của mình, ngoài những hình ảnh gắn liền với sân bay thì Mỹ Phụng cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp, đáng yêu của mình. Hiện tại, cô cũng đang có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc bên ông xã của mình khiến bao người ngưỡng mộ.

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 7

Nhờ sự ủng hộ của bạn đời và gia đình, cô gái này sẽ tiếp tục được thỏa mãn đam mê, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp làm phi công của mình. 

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 8

Ngoài 2 "bông hồng thép" xinh đẹp trên, đội bay Airbus A321 còn có một cô gái tài giỏi khác, đó là cơ phó Trần Trang Nhung. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng, Trang Nhung còn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi sự giỏi giang của mình. 

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 9

Sau khi được đào tạo bài bản tại Pháp, Trang Nhung trở về nước năm 2009 và trở thành nữ cơ phó đầu tiên tại Việt Nam. Trang Nhung kết hôn vào năm 24 tuổi, chồng cô cũng là một phi công nên cả 2 rất hiểu và thông cảm cho công việc của nhau. Nhờ đó, cô luôn có động để cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. 

Cận cảnh nhan sắc của đội bay toàn nữ phi công vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến cả cánh mày râu cũng phải 'trầm trồ' - Ảnh 10

Những tưởng rằng nghề phi công sẽ chỉ dành riêng cho các "soái ca" thế nhưng vẫn có những người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường làm được điều đó. Bạn nghĩ sao về những cơ trưởng, cơ phó xinh đẹp trong cùng đội bay Airbus A321? 

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