Hot girl được mệnh danh "Vợ quốc dân" của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao?

Tiểu Hý là hot girl TikTok nổi lên từ clip nhảy Hạ Còn Vương Nắng. Diện mạo tạo thiện cảm cho người đối diện cùng cách thể hiện gần gũi trên MXH của cô đã khiến cư dân mạng khen ngợi hết lời.

Mới đây trên kênh Tiktok và trang cá nhân, Tiểu Hý đã khoe loạt ảnh "lột xác" với kiểu tóc ngắn cá tính.

Trong hình, hiện tượng mạng 10X gây chú ý với diện mạo khác lạ. Không còn là cô gái đáng yêu khi xưa, Tiểu Hý của hiện tại nhìn trưởng thành và có phần sắc sảo hơn so với thời điểm mới nổi tiếng.

Cô tiết lộ mục đích của việc cắt tóc là muốn làm mới bản thân, tránh việc bị nhận xét "một màu". Và không chỉ cắt phăng mái tóc dài thương hiệu, hot TikTok còn "lột xác" bản thân bằng những trang phục gợi cảm.

Ở phần bình luận bài đăng, trong khi một số bày tỏ thích thú với diện mạo này, số khác lại "ngã ngửa" bởi không còn nhận ra "cô vợ quốc dân" mình từng yêu thích năm nào.

Dù kiểu tóc thay đổi nhưng xét về tổng thể, Tiếu Hý vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

Tháng 7 năm ngoái, hình ảnh một cô gái diện áo quây trắng, nhảy sexy trên nền nhạc Hạ Còn Vương Nắng, khoe trọn vòng 1 căng tròn và vòng 2 săn chắc đã nhận về sự quan tâm lớn.

Ngoài body đẹp miễn chê, cô gái trẻ còn sở hữu gương mặt cực nổi bật.

Theo tìm hiểu, gái xinh gây bão khắp cõi mạng có tên Nguyễn Thị Thủy Tiên hay còn được gọi là Tiểu Hý. Khi ấy, dù chỉ mới chơi Tiktok được vài tháng nhưng hiện tượng mạng đến từ Hải Phòng đã có 757k người theo dõi và 3.3 triệu lượt thích.

Thế nhưng, cô nàng cũng là một trong những hiện tượng mạng nhanh nở cũng nhanh tàn. Dù liên tục cho ra lò clip mới, xong chính nội dung không có gì mới mẻ khiến cái tên Tiểu Hý dần bị "chìm xuồng".

Thời gian qua, 10X cũng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt của cô nhìn thon gọn, mắt và mũi cũng có nhiều thay đổi.

Dù nhận về vô số bình luận trái chiều về ngoại hình nhưng người trong cuộc không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Các hoạt động thường ngày được Tiểu Hý đăng tải đều đặn trên trang cá nhân càng tăng thêm sức hút trong lòng công chúng.