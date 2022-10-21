Hot girl được mệnh danh "Vợ quốc dân" của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 21/10/2022 07:27

Ngoại hình thay đổi từ kiểu tóc đến trang phục, hot girl Tiểu Hý được nhận xét ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Tiểu Hý là hot girl TikTok nổi lên từ clip nhảy Hạ Còn Vương Nắng. Diện mạo tạo thiện cảm cho người đối diện cùng cách thể hiện gần gũi trên MXH của cô đã khiến cư dân mạng khen ngợi hết lời.

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 1

Mới đây trên kênh Tiktok và trang cá nhân, Tiểu Hý đã khoe loạt ảnh "lột xác" với kiểu tóc ngắn cá tính.

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 2

Trong hình, hiện tượng mạng 10X gây chú ý với diện mạo khác lạ. Không còn là cô gái đáng yêu khi xưa, Tiểu Hý của hiện tại nhìn trưởng thành và có phần sắc sảo hơn so với thời điểm mới nổi tiếng.

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 3

Cô tiết lộ mục đích của việc cắt tóc là muốn làm mới bản thân, tránh việc bị nhận xét "một màu". Và không chỉ cắt phăng mái tóc dài thương hiệu, hot TikTok còn "lột xác" bản thân bằng những trang phục gợi cảm. 

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 4

Ở phần bình luận bài đăng, trong khi một số bày tỏ thích thú với diện mạo này, số khác lại "ngã ngửa" bởi không còn nhận ra "cô vợ quốc dân" mình từng yêu thích năm nào.

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 5

Dù kiểu tóc thay đổi nhưng xét về tổng thể, Tiếu Hý vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. 

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 6

Tháng 7 năm ngoái, hình ảnh một cô gái diện áo quây trắng, nhảy sexy trên nền nhạc Hạ Còn Vương Nắng, khoe trọn vòng 1 căng tròn và vòng 2 săn chắc đã nhận về sự quan tâm lớn.

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 7

Ngoài body đẹp miễn chê, cô gái trẻ còn sở hữu gương mặt cực nổi bật.

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 8

Theo tìm hiểu, gái xinh gây bão khắp cõi mạng có tên Nguyễn Thị Thủy Tiên hay còn được gọi là Tiểu Hý. Khi ấy, dù chỉ mới chơi Tiktok được vài tháng nhưng hiện tượng mạng đến từ Hải Phòng đã có 757k người theo dõi và 3.3 triệu lượt thích.

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 9

Thế nhưng, cô nàng cũng là một trong những hiện tượng mạng nhanh nở cũng nhanh tàn. Dù liên tục cho ra lò clip mới, xong chính nội dung không có gì mới mẻ khiến cái tên Tiểu Hý dần bị "chìm xuồng".

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 10

Thời gian qua, 10X cũng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt của cô nhìn thon gọn, mắt và mũi cũng có nhiều thay đổi.

Hot girl được mệnh danh 'Vợ quốc dân' của các chàng trai Việt Nam hiện giờ ra sao? - Ảnh 11

Dù nhận về vô số bình luận trái chiều về ngoại hình nhưng người trong cuộc không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Các hoạt động thường ngày được Tiểu Hý đăng tải đều đặn trên trang cá nhân càng tăng thêm sức hút trong lòng công chúng.

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây!

Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây!

Xuất hiện trong đám cưới cổ tích với chú rể không chân Tô Đình Khánh, cô dâu tên Thương sở hữu nhan sắc lộng lẫy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiktoker Tiểu Hý nhịp sống trẻ hot girl Việt

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách