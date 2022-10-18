Khoe lưng trần hờ hững, hot girl lai Việt - Úc khiến cư dân mạng xuýt xoa khen "không ngớt lời"

O’sullivan Xuân Mai sinh năm 2002 là cựu học sinh tại trường Quốc Tế Á Châu – Cơ sở Cộng Hòa. Không chỉ xinh đẹp mà nàng hot girl còn là một cô gái có thành tích học tập nổi bật với 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, điểm phẩy lớp 12 lên tới 9.0.

Ngoài ra, Xuân Mai còn là học sinh có điểm thi Đại học môn Địa Lý cao nhất cơ sở với số điểm là 9.0. Hot girl Gen Z đã xuất sắc trở thành sinh viên của trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc Gia Tp.HCM khoa Quản trị kinh doanh.

Xuân Mai tự nhận xét bản thân bằng 3 cụm từ đó là: “Cầu toàn, nhạy cảm và thích trải nghiệm.” Bởi cô cho rằng bản thân khá kĩ tính và luôn muốn mọi thứ xung quanh phải chỉn chu nhất có thể, ngoài ra cô cũng là một con người rất dễ mềm lòng với người khác.

Không những vậy, Xuân Mai còn là cô gái năng động thích trải nghiệm và luôn học hỏi những điều mới lạ, tuyệt vời từ chính những trải nghiệm của bản thân.

Xuân Mai quyết định tạm gác việc học Đại học của bản thân một thời gian để trải nghiệm, khám phá thêm về thế giới tốt đẹp.

“Lựa chọn này đôi lúc cũng từng làm mình phải suy nghĩ, đắn đo vì bạn bè vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập còn bản thân mình lại ở trạng thái lưng chừng. Nhưng mình đã quyết định sẽ nghiêm túc trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời này để bản thân được trưởng thành, chín chắn hơn. Có thể, Mai sẽ quay trở lại học trong một vài năm nữa bởi mình nghĩ không bao giờ là quá trễ cho việc học”, hot girl lai Việt - Úc chia sẻ.

Sau khi ngừng học Đại học, Xuân Mai hiện đang thử sức với công việc mẫu ảnh và PR sản phẩm trên mạng xã hội.

Xuân Mai luôn tự hào và cảm thấy may mắn khi được thừa hưởng mọi nét đẹp từ bố mẹ.

Khi ở Việt Nam, phần lớn mọi người nhìn vào đều nghĩ cô là người nước ngoài và cho đến khi Mai nói Tiếng Việt một cách rõ ràng thì cô nhận được không ít sự bất ngờ đến từ mọi người xung quanh.

Cũng chính vì lí do trên mà Xuân Mai được mọi người chú ý ngay từ những video đầu tiên đăng tải lên TikTok bởi nét đẹp thiên thần, trong sáng của cô.

Sau khi đăng tải video cá nhân lên thì không ít người dù là nam hay nữ cũng không nhịn được mà dành cho Xuân Mai những lời khen có cánh.

“Mình rất vui và hạnh phúc khi nhận được lời khen từ mọi người. Sau khi đăng tải video lên TikTok được mọi người biết đến, quan tâm mình nhiều hơn và bản thân mình cũng có thêm được những cơ hội mới trong cuộc sống cũng như trong công việc. Mai cảm ơn sự ủng hộ của các bạn ấy rất nhiều”- Xuân Mai bộc bạch.