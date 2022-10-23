Gái xinh Đắk Nông lộ body "cực hot" khiến cánh mày râu điên đảo

Nhịp sống trẻ 23/10/2022 11:54

Mai Ngọc Khánh Linh là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ gu mặc quyến rũ, thân hình bốc lửa và gương mặt đẹp không góc chết chẳng kém gì búp bê sống.

Mai Ngọc Khánh Linh không còn quá xa lạ với người hâm mộ làng gái xinh Việt Nam. Theo đó nàng hot girl sinh năm 1999 thu hút sự chú ý của nhiều người vì vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, vóc dáng chuẩn, mềm mại, thường xuyên chụp những bộ ảnh gợi cảm khiến fan khó lòng rời mắt.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 1

Sở hữu thân hình nóng bỏng, cùng làn da trắng và gương mặt khả ái, Khánh Linh không chỉ khiến mọi người ấn tượng bởi vẻ ngoài đầy cuốn hút mà còn vì “đôi bàn tay phù thủy” của mình mỗi lần tự make up cho bản thân trong những shoot hình.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 2

Dù theo đuổi phong cách quyến rũ, nhưng khi chụp ảnh hoặc đăng tải bức hình gợi cảm lên mạng xã hội, Khánh Linh vẫn phải xin phép mẹ.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 3

Trong nhiều bức ảnh bị đánh giá là “hư hỏng”, cô gái sinh năm 1999 chỉ nhẹ nhàng đáp trả rằng bản thân là một cô gái theo hình mẫu gợi cảm và cho rằng không phải cứ có “tư tưởng cởi” là hư.

Tuy nhiên, mọi thứ với Khánh Linh phải có trong chừng mực và chấp nhận được.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 4

Thông thường khi chụp ảnh, Khánh Linh sẽ lựa chọn góc máy khéo léo, để khoe được vẻ đẹp hình thể.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 5

Trong đó, cô nàng thường có xu hướng lựa chọn những bộ cánh làm nổi bật vòng eo thon thả một cách khéo léo.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 6

Bên cạnh đó, Khánh Linh cũng khiến cho nhiều cánh mày râu không thể rời mắt với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng đường nét gương mặt thanh tú.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 7

Không ít người cho rằng Khánh Linh sở hữu gương mặt xinh xắn chẳng kém gì búp bê sống.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 8

Mơ ước của Khánh Linh là có thể mở được tiệm Makeup, đứng lớp dạy và mở nhiều chi nhánh áo cưới ở các tỉnh thành.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 9

Khánh Linh vẫn đang không ngừng cố gắng học tập, làm việc, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm để có thể phát triển hơn nữa.

Gái xinh Đắk Nông lộ body 'cực hot' khiến cánh mày râu điên đảo - Ảnh 10

Mơ ước của Khánh Linh đã được cô ấp ủ cách đây 2 năm, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giờ cô mới có cơ hội thực hiện điều này.

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