Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn

Nhịp sống trẻ 24/10/2022 08:54

Những cô nàng "hot girl quân nhân" này chẳng những xinh đẹp mà còn có vóc dáng cân đối nhờ chăm chỉ tập luyện.

Vũ Thùy Linh là hot girl khá nổi trên MXH, cô từng theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 1

Người đẹp sinh năm 1999 từng được nhiều trang tin đăng tải hình ảnh với lời khen ngoại hình.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 2

“Hot girl quân nhân” 9x có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc nên theo đuổi theo hướng chuyên nghiệp.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 3

Thùy Linh còn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ ngoại hình xinh đẹp. Cô nổi bật với vóc dáng cân đối. Người đẹp cân đối chế độ ăn uống cùng việc tập luyện để giữ dáng.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 4

Một “hot girl quân nhân” khác cũng khá nổi trên MXH là Phạm Trúc Hà sinh năm 2002. Cô đến từ Quảng Ninh.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 5

Người đẹp cũng theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 6

Ngoại hình xinh đẹp giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng mạng xã hội.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 7

Vẻ đẹp thanh thuần của cô gái 20 tuổi khiến không ít người xiêu lòng.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 8

Khi nhắc đến những “hot girl quân nhân” người ta thường sẽ không bỏ qua cái tên Mina Young (Nguyễn Nga).

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 9

Người đẹp sinh năm 1998 theo học khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 10

Mina Young không chỉ xinh đẹp mà còn có hình thể cân đối.

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn - Ảnh 11

Muốn có hình thể lý tưởng người đẹp cũng phải tuân theo chế độ ăn uống khoa học kết hợp với việc luyện tập

Gái xinh Đắk Nông lộ body "cực hot" khiến cánh mày râu điên đảo

Gái xinh Đắk Nông lộ body "cực hot" khiến cánh mày râu điên đảo

Mai Ngọc Khánh Linh là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ gu mặc quyến rũ, thân hình bốc lửa và gương mặt đẹp không góc chết chẳng kém gì búp bê sống.

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