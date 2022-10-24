Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn

Vũ Thùy Linh là hot girl khá nổi trên MXH, cô từng theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Người đẹp sinh năm 1999 từng được nhiều trang tin đăng tải hình ảnh với lời khen ngoại hình.

“Hot girl quân nhân” 9x có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc nên theo đuổi theo hướng chuyên nghiệp.

Thùy Linh còn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ ngoại hình xinh đẹp. Cô nổi bật với vóc dáng cân đối. Người đẹp cân đối chế độ ăn uống cùng việc tập luyện để giữ dáng.

Một “hot girl quân nhân” khác cũng khá nổi trên MXH là Phạm Trúc Hà sinh năm 2002. Cô đến từ Quảng Ninh.

Người đẹp cũng theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Ngoại hình xinh đẹp giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng mạng xã hội.

Vẻ đẹp thanh thuần của cô gái 20 tuổi khiến không ít người xiêu lòng.

Khi nhắc đến những “hot girl quân nhân” người ta thường sẽ không bỏ qua cái tên Mina Young (Nguyễn Nga).

Người đẹp sinh năm 1998 theo học khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Mina Young không chỉ xinh đẹp mà còn có hình thể cân đối.

Muốn có hình thể lý tưởng người đẹp cũng phải tuân theo chế độ ăn uống khoa học kết hợp với việc luyện tập.