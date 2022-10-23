Quang Linh Vlogs: Từ chàng thợ xây đến “người hùng” lục địa đen được đông đảo người dân yêu quý

Thời gian vừa qua Quang Linh Vlogs mang tới cho người xem những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt sinh sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola.

Từ những hành động ấm áp và đáng tự hào đó mà kể từ lúc về nước đến nay, nam Youtuber Quang Linh Vlogs nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, anh chàng Youtuber sinh năm 1997 chia sẻ về hành trình trở thành "người hùng Châu Phi" được người hâm mộ ưu ái dành tặng.

Theo đó vào cuối năm 2016, sau khi tốt nghiệp THPT Quang Linh sang châu Phi theo diện xuất khẩu lao động. Đến đất nước khí hậu khắc nghiệt, 1 năm có 6 tháng mưa, 6 tháng hạn hán, anh chàng Youtuber đã đi làm thợ xây, làm công trình xây dựng ở thành phố, sau đó mở xưởng làm nước đá để kinh doanh.

Trong suốt những năm đi xuất khẩu lao động ở Angola, Quang Linh chứng kiến cuộc sống của người dân khổ cực quá, thiếu ăn, thiếu mặc nên đã nghĩ sẽ phải tìm cách giúp họ.

Thời điểm đó kinh tế chưa được khá giả nên Quang Linh Vlogs thường dùng số tiền tự kiếm được để tổ chức những bữa ăn không đồng, phát gạo, nhu yếu phẩm cho người dân nơi đây.

Đến năm 2019 Quang Linh đưa những thông tin và hình ảnh về cuộc sống của mình và người dân châu Phi lên YouTube. Những tưởng chỉ là đăng tải vui vui nhưng anh chàng Youtuber được đông đảo người Việt biết đến qua YouTube “Quang Linh Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi”.

Team của Quang Linh lúc đó có 9 người (gồm 4 người Việt và 5 người Angola), thường được gọi bằng cái tên gần gũi “Team châu Phi”, đã cùng nhau làm thiện nguyện, lan tỏa trên mạng xã hội và được cộng đồng mạng hưởng ứng nồng nhiệt.

Anh chàng gần như là người Việt duy nhất "review" cuộc sống chân thực tại châu Phi thay vì một quốc gia sang chảnh, đã phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc,... - nội dung mà nhiều YouTuber khác đã thực hiện.

Đáng trân trọng hơn nữa là sau khi kênh YouTube của mình nhận được nhiều sự yêu mến, có nguồn thu nhập tăng lên, Quang Linh đã sử dụng chính số tiền ấy để tổ chức các hoạt động từ thiện như mua thức ăn, quần áo, thực phẩm tặng cho người dân bản địa đến những việc to lớn hơn như khoan giếng, xây nhà tình thương, sửa trường, giúp người dân châu Phi ở nơi anh sống có công ăn việc làm, phát triển cộng đồng.

Chính sự tử tế mà anh chàng Quang Linh dành tặng đến những người dân Châu Phi mà hiện tại, cư dân mạng đã dành cho anh cái tên "người hùng Châu Phi".