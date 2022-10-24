Cận cảnh nhan sắc của "Hot girl MMA" đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua

MMA (võ tổng hợp) được biết đến chủ yếu từ hình ảnh của những võ sĩ nam bước vào trận đấu một mất một còn. Tuy nhiên, giống như nhiều giải đấu như UFC hay ONE Championship, giải MMA Việt Nam Lion Championship cũng có những võ sĩ nữ tham gia.

Phạm Thị Nhung sinh năm 2002, năm nay mới 20 tuổi. Cô quê ở Hưng Yên, hiện đang sinh hoạt tại CLB võ thuật Hà Đông Fighter Union.

Có vẻ ngoài "đốn tim" nhiều cánh đàn ông, nhưng Phạm Thị Nhung cũng được biết đến là võ sĩ thành thạo khá nhiều ngón đòn hiểm đặc trưng của MMA.

Ở trận đấu thuộc vòng loại khu vực phía Nam, nữ võ sĩ 20 tuổi đã giành chiến thắng Submission (khóa siết) bằng một đòn armbar đầy sức mạnh. Việc cô lọt vào vòng bán kết cho thấy phần nào khả năng của mình.

Ở trận bán kết với Trần Thị Ngọc Ánh ở hạng cân 60 kg nữ giải MMA Việt Nam Lion Championship đang diễn ra tại Hà Nội, Phạm Thị Nhung đã xuất sắc đánh bại đối thủ bằng đòn bẻ tay armbar ở thời điểm 1 phút 23 giây.

Với chiến thắng này, Phạm Thị Nhung sẽ lọt vào vòng chung kết, đấu với người thắng ở cặp đấu giữa Hà Thị Cúc (MMA Kickfitness Thanh Hóa) và Chelsey Cashwell (Học viện võ thuật Ekademe, Mỹ).

Xuất phát là 1 võ sĩ Wushu, Phạm Thị Nhung không mất quá nhiều thời gian để chuyển sang thi đấu MMA.

Với lợi thế chiều cao, sải tay vợt trội những pha ra đòn của cô gái 22 tuổi này có sức nặng và hiểm cao.

Phạm Thị Nhung là người khá kín tiếng trên MXH, cô nàng hiếm khi đăng ảnh đời sống mà thay vào đó là những lúc tập luyện và những thành tích đạt được trên con đường võ học.

Mỗi lần lên đài, Phạm Thị Nhung đều tỏ ra được cái uy của mình từ pha ra đòn vô cùng có lực.