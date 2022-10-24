Cận cảnh nhan sắc của "Hot girl MMA" đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua

Nhịp sống trẻ 24/10/2022 16:09

Võ sĩ Phạm Thị Nhung đã giành chiến thắng trước đối thủ Trần Thị Ngọc Ánh trong trận bán kết MMA Việt Nam Lion Championship.

MMA (võ tổng hợp) được biết đến chủ yếu từ hình ảnh của những võ sĩ nam bước vào trận đấu một mất một còn. Tuy nhiên, giống như nhiều giải đấu như UFC hay ONE Championship, giải MMA Việt Nam Lion Championship cũng có những võ sĩ nữ tham gia.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 1

Tham gia giải MMA Việt Nam Lion Championship, Phạm Thị Nhung gây ấn tượng bởi gương mặt đẹp và vóc dáng miễn chê.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 2

Phạm Thị Nhung sinh năm 2002, năm nay mới 20 tuổi. Cô quê ở Hưng Yên, hiện đang sinh hoạt tại CLB võ thuật Hà Đông Fighter Union.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 3

Có vẻ ngoài "đốn tim" nhiều cánh đàn ông, nhưng Phạm Thị Nhung cũng được biết đến là võ sĩ thành thạo khá nhiều ngón đòn hiểm đặc trưng của MMA.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 4

Ở trận đấu thuộc vòng loại khu vực phía Nam, nữ võ sĩ 20 tuổi đã giành chiến thắng Submission (khóa siết) bằng một đòn armbar đầy sức mạnh. Việc cô lọt vào vòng bán kết cho thấy phần nào khả năng của mình.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 5

Ở trận bán kết với Trần Thị Ngọc Ánh ở hạng cân 60 kg nữ giải MMA Việt Nam Lion Championship đang diễn ra tại Hà Nội, Phạm Thị Nhung đã xuất sắc đánh bại đối thủ bằng đòn bẻ tay armbar ở thời điểm 1 phút 23 giây.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 6

Với chiến thắng này, Phạm Thị Nhung sẽ lọt vào vòng chung kết, đấu với người thắng ở cặp đấu giữa Hà Thị Cúc (MMA Kickfitness Thanh Hóa) và Chelsey Cashwell (Học viện võ thuật Ekademe, Mỹ).

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 7

Xuất phát là 1 võ sĩ Wushu, Phạm Thị Nhung không mất quá nhiều thời gian để chuyển sang thi đấu MMA.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 8

Với lợi thế chiều cao, sải tay vợt trội những pha ra đòn của cô gái 22 tuổi này có sức nặng và hiểm cao.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 9

Phạm Thị Nhung là người khá kín tiếng trên MXH, cô nàng hiếm khi đăng ảnh đời sống mà thay vào đó là những lúc tập luyện và những thành tích đạt được trên con đường võ học.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 10

Mỗi lần lên đài, Phạm Thị Nhung đều tỏ ra được cái uy của mình từ pha ra đòn vô cùng có lực.

Cận cảnh nhan sắc của 'Hot girl MMA' đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua - Ảnh 11

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn

Dáng xinh nhờ “kỷ luật thép”, dàn “hot girl quân nhân” khiến cả giới mày râu mê mẩn

Những cô nàng "hot girl quân nhân" này chẳng những xinh đẹp mà còn có vóc dáng cân đối nhờ chăm chỉ tập luyện.

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