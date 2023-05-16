Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết

Nhịp sống trẻ 16/05/2023 09:33

Cô bất ngờ bị "team qua đường" tóm gọn nhan sắc đời thực khi đi dự đám cưới.

Vừa qua, dân tình vừa rần rần chuyền tay nhau đoạn clip 'tóm gọn' Xoài Non tham gia một đám cưới tại quê nhà Thái Bình. Có thể thấy, bà xã Xemesis sở hữu nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp bất chấp camera thường. Trong video được chia sẻ, góc nghiêng cùng mái tóc vàng nổi bật của Xoài Non cũng khiến dân tình không khỏi trầm trồ khen ngợi. 

Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 1
Nhan sắc nổi bật dù ăn vận giản dị, tóc búi cao gọn gàng
Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 2
Tuy nhiên, dù là camera thường cũng không thể làm lu mờ sắc vóc nổi bật của bà xã Xemesis 

Phía dưới phần bình luận, hầu hết cư dân mạng còn dành nhiều lời khen cho sự tinh tế của người đẹp. Theo đó, Xoài Non diện trang phục màu nâu, khoe trọn đường nét trên cơ thể nhưng lại tinh tế khi chọn màu sắc không quá nổi bật và thiết kế kín đáo và lịch sự vừa tôn dáng nhưng không hề lấn át cô dâu. 

Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 3
Cô tinh tế diện trang phục không quá nổi bật khi dự đám cưới người quen 

Chọn đồ đi ăn cưới tưởng chừng đơn giản nhưng lại tốn rất nhiều thời gian của chị em trong việc lựa chọn trang phục phù hợp, sao cho đủ đẹp, lịch sự mà không lấn lướt cô dâu. Thực tế đã có không ít trường hợp bị chỉ trích vì diện đồ quá lồng lộn, thậm chí là lố lăng khi xuất hiện tại các bữa tiệc cưới.

Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 4Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 5
Dù vậy sắc vóc cô nàng vẫn vô cùng nổi bật với làn da trắng phát sáng và mái tóc ánh kim

 

Trong loạt ảnh Xoài Non đăng tải lần đầu hé lộ bức tranh gia đình với đầy đủ các thành viên bao gồm bố mẹ và anh trai ruột. Xem hình ảnh này, cư dân mạng đều bày tỏ trầm trồ vì visual cực xuất sắc của các thành viên gia đình Xoài Non.

Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 6
Bố mẹ và anh trai Xoài Non đều sở hữu vẻ ngoài 10 điểm.
Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 7
Bức tranh gia đình trọn vẹn visual của Xoài Non.
Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 8
Xoài Non ăn vận giản dị để không lấn át cô dâu 
Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 9
Mỗi lần về quê, cô nàng đều ăn mặc giản dị, không ngại trải nghiệm các hoạt động với anh em
Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết - Ảnh 10
Cô nàng cũng không kém phần "lầy lội" mỗi khi được về quê.
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