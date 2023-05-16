Về quê ăn cưới, Xoài Non bị 'tóm gọn' nhan sắc qua camera thường, ghi điểm nhờ một chi tiết

Vừa qua, dân tình vừa rần rần chuyền tay nhau đoạn clip 'tóm gọn' Xoài Non tham gia một đám cưới tại quê nhà Thái Bình. Có thể thấy, bà xã Xemesis sở hữu nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp bất chấp camera thường. Trong video được chia sẻ, góc nghiêng cùng mái tóc vàng nổi bật của Xoài Non cũng khiến dân tình không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Nhan sắc nổi bật dù ăn vận giản dị, tóc búi cao gọn gàng

Tuy nhiên, dù là camera thường cũng không thể làm lu mờ sắc vóc nổi bật của bà xã Xemesis

Phía dưới phần bình luận, hầu hết cư dân mạng còn dành nhiều lời khen cho sự tinh tế của người đẹp. Theo đó, Xoài Non diện trang phục màu nâu, khoe trọn đường nét trên cơ thể nhưng lại tinh tế khi chọn màu sắc không quá nổi bật và thiết kế kín đáo và lịch sự vừa tôn dáng nhưng không hề lấn át cô dâu.