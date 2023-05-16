'Cơn lốc đường biên' Thanh Nhã khoe vòng eo 'con kiến' khiến người hâm mộ trầm trồ

Không chỉ chơi bóng giỏi, Nguyễn Thị Thanh Nhã còn sở hữu vóng dáng lý tưởng mà nhiều chị em mơ ước.

Không chỉ được hâm mộ bởi những thành tích đáng nể tại SEA Games 32, những cô gái vàng của tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn khuyến cộng đồng mạng xuýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp. Trong đó, Thanh Nhã - nữ tiền vệ gây được nhiều khán giả chú ý với nhan sắc không thua kém gì hot girl. Thanh Nhã trên sân cỏ SEA Games 32 Nguyễn Thị Thanh Nhã sinh năm 2001, thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội Watabe. Cô là phát hiện mới của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Giới chuyên môn cho rằng, Thanh Nhã hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của ĐT nữ Việt Nam trong những năm tới.

Trên sân cỏ, Thanh Nhã sở hữu tinh thần máu lửa, nhiệt huyết và mạnh mẽ. Người ta vẫn gọi cô là 'cơn lốc đường biên' bởi sự dũng mãnh của Thanh Nhã trên sân cỏ. Tuy nhiên ở ngoài đời, nữ tuyển thủ lại có phong cách dịu dàng, nữ tính. Ngoài đời cô nàng lại cực kì trẻ trung xinh đẹp Vì là dân thể thao nên Thanh Nhã sở hữu thân hình săn chắc, đặc biệt là vòng 2 thon gọn. Chính bởi lợi thế này nên người đẹp thường xuyên diện đồ hở để khoe khéo vòng 2 của mình.

Cô nang ưa chuộng khoe vòng eo thon gọn, săn chắc Phong cách ngoài đời của Thanh Nhã cũng không kém phần trẻ trung, hợp mốt. Ở ngoài đời, ngoài những bộ đồ thể thao khi đi tập, 'cơn lốc đường biên' còn chuộng mặc những 'bộ cánh' nữ tính đặc biệt là croptop để khoe vòng eo 'con kiến' của mình. Đặc biệt Thanh Nhã rất thích mặt croptop Ngoài ra, trong những bức hình sinh hoạt ngoài đời Thanh Nhã cũng không quên cười thật tươi và ngọt ngào. Cảm giác như hình ảnh mạnh mẽ của một tiền đạo trên sân đã không còn mà chỉ còn lại hình ảnh một Thanh Nhã dễ thương ngoài đời. Trên trang cá nhân, nữ tiền đạo thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc dễ thương đời thường. Sau khi tạo được ấn tượng tại SEA Games 32, Thanh Nhã hiện sở hữu nhiều người theo dõi, yêu mến trên mạng xã hội. Với thành tích như hiện tại, tiền đạo sinh năm 2001 được dự đoán sẽ còn tiến xa trong thời gian tới.

Những mỹ nhân Việt bật khóc sau sinh, nhất là khi soi gương vì vóc dáng khó tin: Chỉ phụ nữ mới thấu Quá trình sau sinh là một trong những giai đoạn khó khăn với không ít chị em phụ nữ, đặc biệt là những thay đổi của cơ thể.

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