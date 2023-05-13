Hình ảnh nữ tính hiếm thấy của "thợ săn huy chương" Nguyễn Thị Oanh

Đằng sau những màn chạy trên đường đua, Nguyễn Thị Oanh trở về đời thường với hình ảnh giản dị, nữ tính.

Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1995 tại Bắc Giang, trong gia đình nghèo, đông con. Nữ VĐV điền kinh thường được người hâm mộ, bạn bè gọi bằng cái tên thân thuộc "cô bé hạt tiêu" vì vóc dáng nhỏ nhắn. Dù từng bị gia đình ngăn cản theo nghiệp thể thao, cô vẫn quyết không từ bỏ đam mê. Chiến thắng ở nội dung chung kết 10.000 m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53 giúp Nguyễn Thị Oanh giành tấm HCV thứ 4 tại SEA Games 32, qua đó cán mốc 12 HCV SEA Games trong sự nghiệp. VĐV quê Bắc Giang trở thành người thứ hai trong lịch sử cán mốc 12 HCV điền kinh ở SEA Games của Việt Nam, sau đàn chị Nguyễn Thị Huyền.



Nguyễn Thị Oanh cùng Nguyễn Thị Huyền lập kỷ lục HCV ở nội dung điền kinh SEA Games Với cá nhân Nguyễn Thị Oanh, cô cũng trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành 4 HCV cá nhân môn điền kinh trong một kỳ SEA Games. Cô gái quê Bắc Giang có một kỳ đại hội ấn tượng khi giành 4 tấm HCV ở các nội dung 10.000 m, 1500 m và 3000 m vượt chướng ngại vật. Trong đó, 2 HCV ở nội dung 1500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật được Nguyễn Thị Oanh giành chỉ sau 20 phút, bất chấp những bất lợi về mặt thi đấu. Cái tên Nguyễn Thị Oanh được ca ngợi nhiều trên báo đài, diễn đàn. Cộng đồng mạng bàn tán về câu chuyện cô bé "hạt tiêu" làm nên điều phi thường tại SEA Games 32. Không ít người cho rằng, cô gái ấy có lẽ mang vẻ cứng rắn, bản lĩnh, thậm chí hơi khô khan ở đời thường. Thực tế không phải vậy, ngoài đời Nguyễn Thị nữ tính, thanh lịch mỗi khi mặc áo dài hay váy tôn đường cong cơ thể.

Nguyễn Thị Oanh là "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam. Ảnh: Internet Trong các sự kiện quan trong, nữ vận động viên chọn những trang phục nữ tính, thanh lịch. Ảnh: Internet Vì đã quá quen với hình ảnh Oanh mặc đồ chạy, đổ mồ hôi trên sân đấu, nhiều người khá bất ngờ khi thấy cô mặc quần áo nữ tính. Thực tế, cô gái quê Bắc Giang thường chọn những thiết kế có phần thanh lịch, hơi chững chạc mỗi khi tham dự sự kiện quan trọng. Ngoài đời Nguyễn Thị Oanh nữ tính, thanh lịch mỗi khi mặc áo dài hay váy tôn đường cong cơ thể Ảnh: Internet Dù mặc váy nữ tính, sang trọng, Oanh vẫn giữ được nét mộc mạc. Ảnh: Internet Qua nhiều năm, cô gái nhỏ bé với mái tóc ngắn chấm vai đặc trưng vẫn không thay đổi nét giản dị đó. Ảnh: Internet Vì hoàn cảnh khó khăn, Oanh từng phải bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Internet Cô gái nhỏ bé với sự kiên cường, không ngừng vươn lên trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Internet Ở độ tuổi 28, nữ VĐV vẫn luôn cho thấy sự trẻ trung, năng động của mình. Trừ những lúc buộc phải mang giày cao gót, giày sneakers được xem như người bạn đồng hành cùng cô Vì hoàn cảnh khó khăn, Oanh từng phải bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Cô dùng số tiền đó để mua giày cũng như các loại thuốc bổ trợ việc luyện tập. Đối diện với căn bệnh thận, Oanh vẫn không chùn bước. Cô gái nhỏ bé với sự kiên cường, không ngừng vươn lên trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Oanh là minh chứng rõ nhất cho việc người nhỏ bé cũng có thể tạo nên điều phi thường.

Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành HCV thứ 4 tại kì SEA Games 32 ở nội dung 10,000 mét Bỏ xa Indonesia và dẫn trước Phạm Thị Hồng Lệ ở nội dung 10.000m chỉ 10 giây, 'cô gái vàng' Nguyễn Thị Oanh vươn lên tạo kì tích lịch sử khi giành được HCV thứ 4 tại SEA Games 32.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-nu-tinh-hiem-thay-cua-tho-san-huy-chuong-nguyen-thi-oanh-581470.html