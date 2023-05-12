Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành HCV thứ 4 tại kì SEA Games 32 ở nội dung 10,000 mét

Bỏ xa Indonesia và dẫn trước Phạm Thị Hồng Lệ ở nội dung 10.000m chỉ 10 giây, 'cô gái vàng' Nguyễn Thị Oanh vươn lên tạo kì tích lịch sử khi giành được HCV thứ 4 tại SEA Games 32.

Theo thông tin từ VTC News, dù chỉ là lần đầu tham dự nội dung 10,000 mét tại SEA Games. Nguyễn Thị Oanh vẫn xuất sắc đạt HCV tại hạng mục này. Cùng với đó là vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ, người đã đạt Huy chương vàng tại hạng mục 10,0000 mét vào SEA Games 31 cũng đem về huy chương bạc cho đội nhà với thành tích chỉ sau Nguyễn Thị Oanh 10 giây. Tới hiện tại, đây là Huy chương vàng thứ 4 Nguyễn Thị Oanh giành được về cho Việt Nam tại mùa SEA Games 32. Trước đó 'cô gái điền kinh vàng' này đã đạt được HCV tại hạng mục 5,000 mét, 1,500 mét và 3,000 mét vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng trong lần đầu tiên tham dự nội dung 10,000 mét tại SEA Games Trong trận thi đấu 10,000 mét hôm nay, đã có thời điểm Hồng Lệ dẫn trước Nguyễn Thị Oanh nhưng nữ vận động viên vẫn chạy nước rút và thu hẹp khoảng cách một cách thần tốc. Cô đã bỏ xa đối thủ Indonesia và chạm vạch đích đầu tiên với thành tích ghi nhận được là 35 phút 11 giây, Hồng Lệ về sau cô chỉ 10 giây. Được biết, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thị Oanh tham gia nội dung 10,000 mét và đây là kì đại hội đầu tiên nữ vận động viên đăng ký tới 4 nội dung cá nhân và đều đem về huy chương vàng ở 4 cả 4 hạng mục chỉ trong 1 kì đại hội.

Nguyễn Thị Oanh đăng ký 4 nội dung cá nhân và đều giành được 4 HCV Tại Philippines năm 2019, Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 HCV nội dung 1.500 mét, 5.000 mét, 3.000 mét vượt chướng ngại vật. Ở SEA Games 31 và 32, cô gái Bắc Giang đều giành HCV ở các nội dung 1.500 mét, 5.000 mét và 3.000 mét vượt chướng ngại vật. Đáng chú ý, tại SEA Games 32, việc giành hai HCV ở hai nội dung là 1,500 mét và 3,000 mét vượt chướng ngại vật thi đấu sát giờ chỉ cách nhau 20 phút, Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh đã gây “sốt” trên các diễn đàn mạng xã hội ở Việt Nam và cũng khiến các đối thủ ngã mũ thán phục. Tới hiện tại, Nguyễn Thị Oanh đã có tổng cộng 12 HCV qua các kì SEA Games Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, với thành tích đáng nể như vậy tổng số huy chương vàng qua các kì SEA Games của cô đã đạt tới 12 chiếc và 1 chiếc huy chương bạc . Ở bộ môn điền kinh trước đây chỉ duy nhất vận động viên Ngyễn Thị Huyền đạt được con số này tính tới mùa SEA Games năm nay. Với chiến thắng này của Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh đã đem về cho Việt Nam 11 huy chương vàng. Tuy nhiên mục tiêu năm nay của tuyển điền kinh là 14 chiếc huy chương, chúng ta cùng đón chờ những bước đột phá tiếp theo của các vận động viên tài ba Việt Nam để hoàn thành 14 chiếc huy chương trong mùa SEA Games 32.

Về thăm ngôi nhà đơn sơ và hậu phương vững chắc của "cô gái không phổi" Nguyễn Thị Oanh Trong căn nhà 1 tầng 3 gian giản dị đã treo kín các bằng khen, giấy khen của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, nhưng theo bố mẹ Oanh “không treo được hết, còn một sấp bằng khen và huy chương trong tủ nữa”.

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