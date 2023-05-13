Nguyễn Thị Huyền lập kỉ lục 13 HCV tại SEA Games: Từng có ý định giải nghệ, động lực để tiếp tục thi đấu là gia đình

Theo VNExpress, 012 - 2023, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành được 12 tấm HCV. Điều đặc biệt hơn chính là nữ vận động viên luôn giành từ 2 HCV trở lên trong năm kỳ SEA Games gần nhất dù từng có thời gian nghỉ thai sản vào năm 2018. Nguyễn Thị Huyền đã có đóng góp rất lớn cho tuyển điền kinh nữ Việt Nam trong những kì SEA Games gần đây và phong độ của cô luôn ổn định.

Kỷ lục của Huyền bắt đầu bằng việc giành được 3 huy chương Vàng tại SEA Games 28. Sau đó vào kì SEA Games 29, cô tiếp tục giành 3 HCV. Đến kỳ SEA Games 30, cô gái người Nam Định tiếp tục đoạt 2 huy chương Vàng và có thêm "cú đúp Vàng" tại kỳ SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam. Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Huyền giành được 3 huy chương Vàng (1 HCV cá nhân 400m rào nữ, 2 HCV đồng đội).

Về chiến thắng tối ngày 12/5, đây đã là HCV thứ 3 của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 32 và là huy chương Vàng thứ 13 của cô ở các kỳ SEA Games - một kỷ lục của Thể thao Việt Nam. Với thành tích này, nữ vận động viên người Nam Định đã đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên giành nhiều huy chương Vàng điền kinh nhất lịch sử SEA Games.

Chiến thắng lần này còn giúp Huyền quên đi thất bại ở nội dung 400m nữ trước đó hai ngày. VĐV quê Nam Định là nhà vô địch ở bốn kỳ SEA Games kế trước, nhưng bị xếp chạy ở làn số 7 - làn chạy không thuận lợi, để rồi có kết quả không như ý và nhận HC bạc. Đó là nội dung duy nhất Huyền lỡ HC vàng sau ba nội dung đã tham dự ở SEA Games 32.

Nữ VĐV đã góp công rất nhiều trong chiến thắng tối 12/5

Sau hai tấm HC vàng giành được ở các nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ và 400m rào, Nguyễn Thị Huyền còn cơ hội gia tăng số HC vàng tại SEA Games 32, khi tranh tài tại nội dung 4x400m tiếp sức đồng đội nữ vào 17h ngày 12/5 - ngày đấu cuối cùng của môn điền kinh. Tương tự, Nguyễn Thị Oanh cũng có cơ hội nâng thêm thành tích HC vàng khi dự thi 10.000m hôm nay

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, động lực để cô cố gắng thi đấu chính là gia đình và con gái nhỏ. Nữ vận động viên tâm sự cuộc sống có rất nhiều điều thúc đẩy cô cố gắng tiếp tục sự nghiệp thể thao, lý do lớn nhất đó là vì gia đình, HLV và khán giả. Trước khi thi đấu côường xem cip của con, ngay tối qua thôi Huyền cũng vừa trò chuyện với con qua điện thoại. Con vẫn thường hay nói cô là mẹ nhớ đem huy chương về cho con nhé khiến cô không thể nào không cố gắng được.

Gia đình nhỏ của Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền cũng chia sẻ suy nghĩ về sự nghiệp thể thao trước mắt. Cô cho biết tuổi mình lớn hơn rất nhiều so với các vận động viên khác nên rất cần chú ý sức khỏe 'Giờ tôi tính toán từng giải một. Là một VĐV kì cựu rồi nên tôi phải nghe ngóng sức khoẻ'. Có thể thấy tinh thần của nữ vận động viên cực kì cao, cô quyết định thi đấu cho tới khi không thể nữa mới thôi.