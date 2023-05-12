Nguyễn Thị Oanh tạo nên kỳ tích tại SEA Games 32, bố ruột xúc động chia sẻ: 'Không đâu vui bằng gia đình nhà tôi bây giờ'

Mới đây, việc chiến thắng ở nội dung chung kết 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53 đã giúp Nguyễn Thị Oanh giành thêm 1 tấm HCV tại SEA Games 32, qua đó cán mốc 12 HCV SEA Games trong sự nghiệp.

Những ngày qua, hòa cùng không khí thể thao tại SEA Games 32 , người hâm mộ Việt Nam đã được chứng kiến nhiều chiến thắng ấn tượng, những kỳ tích đã được tạo nên tại cuộc thi năm nay. Trong đó phải kể đến chiến thắng vang dội của "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh .

Như vậy, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã liên tiếp giành 4 HCV tại SEA Games 32 (nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m và vượt rào 3.000m của nữ) cho điền kinh Việt Nam trong những ngày thi đấu vừa qua tại Campuchia. Đằng sau chiến thắng ấn tượng này của Nguyễn Thị Oanh là sự dõi theo từng khoảnh khắc của bố mẹ.

Trước đó, mặc dù phải đối mặt với lịch thi đấu đầy gian truân nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn tạo nên kỳ tích bằng nỗ lực phi thường. Sau khi về nhất ở nội dung 1500m, cô chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bước vào nội dung 3000m vượt chướng ngại vật. Cú nước rút ở vòng đua cuối cùng giúp VĐV người Bắc Giang vượt qua đối thủ để lên ngôi vô địch. Sau khi lập kỷ lục giành 2 HCV SEA Games chỉ trong 30 phút và 2 HCV xuất sắc ở cự li khác, Nguyễn Thị Oanh đã nhận được nhiều phần thưởng có giá trị.

Cả nhà theo dõi con thi đấu, tôi thấy con chạy mà run hết cả người, lo lắng không biết có giành được HCV không. Tuy nhiên, ở những phút cuối cùng con đã bứt tốc lên dẫn đầu và giành được chiến thắng. Cảm xúc của tôi bây giờ rất vui, không đâu vui bằng gia đình nhà tôi bây giờ được, thật tuyệt vời", ông Nguyễn Văn Chuyền (bố của Oanh) tâm sự khi con gái dành 3 HCV trước khi mang về tấm HCV thứ 4.

"Mọi năm năm nào cũng vậy, cứ vào những lần con gái của bố của mẹ thi đấu thì bao giờ bố mẹ cũng theo dõi về sức khỏe, theo dõi con đạt thành tích ra sao để bố mẹ động viên kịp thời. Sao mà bỏ được việc của mình mà, các cụ bảo làm việc thì cả năm cả đời chứ đâu phải lo một bữa một tiếng", ông Chuyền chia sẻ thêm.

Bố của Nguyễn Thị Oanh

Nói về cảm xúc khi con đạt các thành tích cao và khoảng khắc giành 2 tấm HCV vào hôm 9/5 vừa qua, ông Chuyền xúc động không nói nên lời.: "Cảm xúc khi ấy tả thì khó lắm vì không có gì bằng việc con đạt điểm cao, đạt huy chương vàng sát nhau như thế. Bố mẹ không nói được gì chỉ biết mừng và chúc con thi tốt. Quốc gia mình phát cho cái sim, lúc nào con khỏe nghỉ ngơi vào thời gian rảnh thì mình điện hỏi thăm chúc mừng con", ông Chuyền tâm sự. Có thể thấy, gia đình của nữ VĐV luôn là hậu phương vững chắc giúp cô mang về những thành tích vô cùng ấn tượng vừa qua.

Gia đình luôn là hậu phương vững chắc cho Nguyễn Thị Oanh

Được biết, để ghi nhận sự nỗ lực của Nguyễn Thị Oanh, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến thăm và chúc mừng gia đình nữ vận động viên tại thôn Nhuần, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Bên cạnh việc thăm hỏi, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang còn trao thưởng 70 triệu đồng (trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng) và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho nữ vận động viên sinh năm 1995.

Ngoài ra, đại diện Liên danh Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Bắc Giang cũng tặng Nguyễn Thị Oanh một căn nhà trị giá 700 triệu đồng. Các chi phí cải tạo nhà ở, điều kiện sinh hoạt của gia đình sẽ được một đơn vị trong tỉnh tài trợ. Trước đó, Tập đoàn Thaco đã gửi thư đến ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam để ngỏ ý trao tặng chiếc xe trị giá 900 triệu đồng cho Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh nhận được nhiều phần thưởng giá trị

Chưa dừng lại ở đó, ngay trong tối 9.5, Nguyễn Thị Oanh đã nhận 50 triệu đồng tiền thưởng từ đơn vị đồng hành sau khi hoàn thành phần thi của mình. Ngoài ra, đích thân Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng tặng thưởng 50 triệu đồng cho chân chạy người Bắc Giang. Bên cạnh nguồn xã hội hóa, Nguyễn Thị Oanh còn nhận mức thưởng theo quy định là 45 triệu đồng/huy chương vàng. Đồng thời, cô cũng nhận thưởng "nóng" 69 triệu đồng (23 triệu đồng/huy chương vàng).

Theo thông tin được chia sẻ, Nguyễn Thị Oanh với 3 tấm huy chương vàng trước đó đã có 374 triệu đồng, 1 xe ôtô trị giá 900 triệu đồng và 1 căn nhà trị giá 700 triệu đồng. Liệu việc mang về 4 HCV (tính đến thời điểm hiện tại) sẽ mang đến cho cô những phần thưởng giá trị nào tiếp theo? Hy vọng với số tiền và những quà tặng này sẽ giúp cuộc sống của Nguyễn Thị Oanh và gia đình ngày càng được nâng cao hơn và nữ VĐV sẽ vững tâm để thi đấu xuất sắc hơn nữa trong tương lai.