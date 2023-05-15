Nữ VĐV đấu kiếm ngã trẹo chân nhưng quyết không bỏ cuộc, bật khóc khi đem về HCV thứ 90 cho Việt Nam

Tại khuôn khổ SEA Games 31, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã giành được 5 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, giữ vị trí nhất toàn đoàn và đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp chung. Cũng chính vì điều này mà áp lực của các VĐV tại SEA Games năm nay là không hề nhỏ. Tuy vậy, 4 nữ kiếm thủ Việt Nam đã vô cùng nỗ lực và giành về chiếc HCV đầu tiên cho đấu kiếm nước nhà.

Hai tấm HCV của đấu kiếm giúp Đoàn thể thao Việt Nam vượt qua mốc 90 HCV để giữ vững vị trí dẫn đầu. Nhìn lại tấm HCV đầu tiên của 4 kiếm thủ Việt Nam, người hâm mộ phải ngỡ ngàng và khâm phục tinh thần vượt qua khó khăn, chấn thương để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Cụ thể, kiếm thủ Phạm Thị Thu Hoài đã bị trật khớp gối trong một động tác tấn công đối thủ.

Tuy nhiên, sau đó cô vẫn cố gắng đứng lên để chiến đấu đến cùng. Chia sẻ về tình huống này, Thu Hoài nói: "Lúc ấy nằm xuống, em cảm thấy rất đau nhưng mà còn 1 kiếm nữa để giành điểm cho đồng đội của mình nên em đã đứng dậy và quyết tâm đánh hết khả năng của mình để có thể đem điểm về".

"Trong một tình huống tấn công, bình thường sẽ tiếp sàn nhưng tôi đã giẫm vào chân của đối thủ dẫn đến chấn thương, chân tôi đau và muốn bật khóc ngay tại sàn thi đấu. Nếu như không thể thi đấu và bỏ cuộc, toàn đội sẽ bị trọng tài xử thua nên tôi không cho phép mình bỏ cuộc, nén đau để hoàn thành trận đấu. Với sự động viên của toàn đội, những nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng tấm HCV" - Nhà vô địch SEA Games 32 Phạm Thị Thu Hoài chia sẻ thêm.

Các cô gái của tuyển kiếm chém đồng đội bật khóc, ôm nhau ăn mừng

Chính nỗ lực hết mình của Phạm Thu Hoài và đồng đội đã giúp 4 nữ kiếm thủ có được 1 kết quả xứng đáng. Đem về tấm HCV đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam ở SEA Games 32, các cô gái nhắn nhủ đến đồng đội: "Bọn em xin nhắn gửi đến những anh em đồng đội trong những ngày thi đấu tiếp theo sẽ giành HCV như bọn em".

Những nữ chiến binh của đấu kiếm Việt Nam

Ngay sau đó, như ước muốn của các nữ kiếm thủ, đội kiếm ba cạnh nam Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 45-33 để bảo vệ thành công tấm HCV. Trước đó, đội lần lượt thắng 45-23 Indonesia ở vòng loại và 45-31 Philippines ở bán kết. Như vậy, cả đội tuyển đồng đội nam và nữ của đấu kiếm Việt Nam đều mang về những thành tích tốt cho nước nhà. Cùng chờ đón xem ở những môn thi tiếp theo, các VĐV Việt Nam sẽ còn mang về những thành tích xuất sắc nào hơn nữa trong tương lai.