'Nam thần' làng bơi Phạm Thanh Bảo phá hai kỷ lục ở SEA Games 32: 'Gia đình chính là điểm tựa để tôi cố gắng'

Phạm Thanh Bảo giành 2 HCV bơi 100m ếch và 200m ếch, phá 2 kỷ lục ở SEA Games 32 chỉ trong 3 ngày

Liên tiếp đón nhận các tin vui từ đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 , nhiều VĐV đã và đang cố gắng hết mình trong từng bộ môn để mang thành tích cao nhất về cho nước nhà. Mới đây, lịch sử của môn bơi Việt Nam tại SEA Games đã thêm trang mới nhờ công của kình ngư Phạm Thanh Bảo vào tối 10/5. Càng ấn tượng khi Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 11 giây 45.

Năm ngoái, Thanh Bảo đã giành HCB với thành tích phút 12 giây 09, vượt kỷ lục SEA Games (2 phút 12 giây 57) vào năm ngoái. Tuy nhiên, VĐV Singapore - Wei Ang quá xuất sắc với thành tích 2 phút 11 giây 93, giành HCV và phá kỷ lục SEA Games.

Được biết, Thanh Bảo đã có hai lần vượt kỷ lục SEA Games nội dung 200m ếch, trước khi giành HCV ở Campuchia. Thật khó tin là kình ngư quê Bến Tre phải trải qua hai lần về nhì ở hai SEA Games trước. Năm 2019, Phạm Thanh Bảo có thành tích 2 phút 12 giây 84, vượt kỷ lục cũ ở nội dung 200m ếch nhưng vẫn thua VĐV Thái Lan. Thanh Bảo giành HCB.

Trước khi có HCV 200m ếch, Thanh Bảo đã giành HCV ở nội dung 100m ếch với thành tích 1 phút 00 giây 97, phá kỷ lục chính mình (1 phút 01 giây 17). Như vậy, Thanh Bảo là VĐV đầu tiên của Việt Nam phá 2 kỷ lục ở SEA Games 32.

Phạm Thanh Bảo: "Gia đình chính là điểm tựa để tôi cố gắng"

Phạm Thanh Bảo có gia cảnh khó khăn. Bố làm nghề buôn cau, mẹ làm thuê làm mướn. Phạm Thanh Bảo kể bắt đầu học bơi từ năm 12 tuổi. Bảo đăng kí dự tuyển vào trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ và trúng tuyển.

"Em thì bắt đầu học bơi năm 12 tuổi. Lúc đó đang học thì có đợt tuyển sinh của hồ bơi thì mấy thầy tới đo chiều cao, đo chiều dài sải tay, sải chân. Em cũng may mắn nằm trong 40, 50 bạn được tuyển vào. Khi vào tập, em cảm thấy thích, thấy đam mê và em theo đuổi đến bây giờ", Phạm Thanh Bảo chia sẻ.

Lúc đầu bố mẹ Thanh Bảo thương con nên không muốn anh sống xa nhà. Tuy nhiên, nhờ quyết tâm của Bảo và sự động viên của các HLV tại Cần Thơ, gia đình đã đồng ý cho Bảo đi theo con đường chuyên nghiệp.

Thanh Bảo chia sẻ sau chiến thắng vừa qua: "Cảm ơn mọi người vì đã đến xem bọn em bơi. Thực sự em không nghĩ mình có thể về đích đầu tiên. Khi thi đấu em chỉ nghĩ mình cần cố gắng hết sức vì mọi người, vì gia đình, vì tổ quốc và vì em, không ngờ tới sẽ có được thành công này. Tuy nhiên em đã làm được và chiến thắng ngày hôm nay em muốn dành tặng tới tất cả những người đã yêu quý và ủng hộ em".

Kình ngư 21 tuổi cũng nói lên lý do rất giản dị để anh cố gắng: "Gia đình chính là điểm tựa để em cố gắng, em luôn vì mình và gia đình trước tiên. Em mong cuộc sống sau này sẽ tốt hơn hiện tại".

Phạm Thanh Bảo: "Gia đình chính là điểm tựa để tôi cố gắng"