Dù bị chảy máu mũi tới ướt ga giường trước SEA Games diễn ra, hotboy của đội tuyển bơi Việt Nam Nguyễn Hữu Kim Sơn vẫn cố gắng thi đấu và đem về cho Việt Nam 1 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc.

Nguyễn Hữu Kim Sơn đã hoàn thành phần thi đấu trong SEA Games 32 của mình với thành tích 1 Huy chương Vàng đồng đội nam và 1 Huy chương Bạc hạng mục bơi 1500m cá nhân. Dù sưc khỏe. Dù sức khỏe đang gặp vấn đề nhưng kình ngư 21 tuổi vẫn hoàn thành tốt phần thi và nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của giới yêu thể thao và cộng đồng mạng. Dung mạo điển trai của kình ngư 21 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn Trước đó, cộng đồng mạng đã xôn xao khi thấy Kim Sơn xuất hiện với mũi bị chảy máu ròng ròng khiến ai nấy đều lo cho sức khỏe của anh.

Đáp trả lại sự mến mộ và quan tâm của cộng đồng, nam vận động viên đã chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình trên mạng xã hội và chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm, cổ vũ mình. Kim Sơn xuất hiện với chiếc mũi chảy đầu máu 'Kình ngư' Kim Sơn phát hiện bệnh lạ từ khi tập huấn trước SEA Games tại Hungary, dù chảy máu mũi nhưng nam vận động viên không cảm thấy đau và vẫn đủ sức luyện tập, thi đấu cho Việt Nam.

Lịch trình của Kim Sơn khá dày đặc, ngày 24/4 trở về nước sau tập huấn và 4/5 đã phải cùng đội tuyển sang Campuchia thi đấu nên chưa kịp đến bệnh viện khám. Nguyễn Hữu Kim Sơn tại SEA Games 32 Nam vận động viên trấn an cộng đồng mạng rằng mỗi ngày đều bị chảy máu khoảng hai lần nhưng bình thường là một, hai ngày sẽ hết chứ không kéo dài một, hai tuần thế này. Tuy nhiên vì không đau và không ảnh hưởng sức khỏe nên người hâm mộ thể thao có thể yên tâm. Nam vận động viên chia sẻ tình trạng sức khỏe với Cộng đồng mạng Về việc phát hiện ra chiệu trứng lạ, Kim Sơn chia sẻ rằng sau 1 ngày đến Campuchia khi đang ngủ nghiêng sang bên trái thì bỗng thấy drap giường ướt đẫm máu, vì không đau nên Sơn đã không cảm nhận đươc mình chảy máu. Thời điểm đó kình ngư sinh năm 2002 cũng sợ rằng sẽ không thể thi đấu được. Dự đoán ban đầu của Sơn là do chế độ ăn quá bổ để thi đấu nên chảy máu hoặc có gì đó trong hốc mũi khiến mũi tổn thương. Hiện anh không dám dùng thuốc cầm máu vì sợ dính vào lùm xùm doping. Ngày 11/5 sau khi kết thúc và về nước, Kim Sơn sẽ lập tức đi khám bệnh.

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