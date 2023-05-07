Chàng trai không chân gây cảm động với hình ảnh tự tay gội đầu cho vợ: 'Yêu đúng người sẽ hạnh phúc'

Mới đây, Trần Thương đăng tải hình ảnh được ông xã gội đầu cho ngay tại nhà. So với trước đây, bà xã chàng trai không chân thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống hôn nhân, không ngần ngại dành nhiều lời khen cho chồng.

Chuyện tình của Khánh và vợ sắp cưới như một câu chuyện cổ tích mà chính anh cũng không dám tin là sự thật. Ý trung nhân của Khánh là Trần Thị Thương (quê Bình Định). Khi Thương còn đang làm việc tại Nhật thì vô tình biết được câu chuyện của Khánh trên mạng. Rung cảm trước nghị lực phi thường của Khánh, Thương đã quyết định bỏ ngang công việc đang nhiều cơ hội phát triển để về nước gặp gỡ và tìm hiểu chàng trai không chân ấy.

Phía dưới phần bình luận, Tô Đình Khánh hóm hỉnh trêu lại vợ: “Ủa... trả tiền công gội đầu đi chứ. Của em hết 50k nha”. Còn cộng đồng mạng liên tục dành lời khen cho cặp vợ chồng. Bởi trước đó, bà xã chàng trai không chân chia sẻ nhiều hình ảnh chồng giúp trông con, chăm lo việc nhà.

Tô Đình Khánh phụ vợ chăm con. Ảnh: Internet

Trước đây khi hẹn hò, Tô Đình Khánh được vợ chăm sóc tận tình, không ngại cõng anh khi di duyển. Cho đến khi bà xã mang bầu và sinh con, chàng trai không chân bù đắp ngược lại cho vợ. Từ nấu cơm, rửa bát đến những công việc nhỏ nhặt nhất, anh chàng đều vui vẻ giúp đỡ vợ. “Cảm ơn hai mẹ con em thật nhiều. Anh hạnh phúc lắm vì có hai mẹ con đồng hành cùng anh. Yêu hai mẹ con nhiều”, chàng trai không chân dành lời yêu thương cho vợ.

Anh chàng gây ngưỡng mộ vì chăm con, chăm vợ cực khéo. Ảnh: Internet

Trong bất cứ hoạt động gì, Tô Đình Khánh và Trần Thương đều cùng nhau làm, cùng nhau tận hưởng niềm vui. Hiện tại, ngoài công việc kinh doanh đang phát triển tốt, cả hai cùng nhau sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Chuyện tình yêu của cặp đôi cho đến nay vẫn luôn mang đến nhiều nguồn năng lượng tích cực, lạc quan cho nhiều người. Bỏ qua hết những lời nghi hoặc, thử thách từ khi yêu nhau đến hiện tại, Tô Đình Khánh và bà xã chứng minh tình yêu chân thành có thể làm nên tất cả. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi với nhóc tỳ đáng yêu khiến nhiều người bày tỏ sự mến mộ.

Tô Đình Khánh và bà xã về chung một nhà vào tháng 10/2022 sau 5 tháng hẹn hò. Ảnh: Internet

Kể từ khi về chung một nhà đến nay, cuộc sống của “chàng không chân” Tô Đình Khánh cùng bà xã Trần Thương luôn nhận được sự quan tâm của độc giả. Mối tình chân thành, đẹp tựa cổ tích của cặp đôi đã khiến mọi người cảm động, hết lòng chúc phúc cho họ. Và càng đặc biệt hơn khi mới đây, hai vợ chồng đã chính thức được lên chức bố mẹ.

Được biết, cặp đôi vừa chia sẻ những hình ảnh đầu tiên sau khi vượt cạn thành công. Công chúa nhỏ nhà Tô Đình Khánh sinh vào lúc 5 giờ 34 phút sáng ngày 15/4. Tuy nhiên, đến hôm qua, cặp đôi mới chính thức công khai trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Tô Đình Khánh và bà xã về chung một nhà vào tháng 10/2022 sau 5 tháng hẹn hò. Cặp đôi ngay sau đó đã thông báo tin vui đến khán giả khiến ai cũng vô cùng mong chờ. Trong suốt quá trình Trần Thương mang thai, Đình Khánh luôn tỏ ra mình là một người chồng tâm lý, chăm lo và yêu thương vợ hết mực.

Vươn dậy sau những tháng ngày luôn nghĩ cách tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân và cho gia đình, nay gặp chúng tôi, Tô Đình Khánh (29 tuổi, hiện sống tại TP.HCM) như lột xác khi kể về cuộc sống hạnh phúc và chuyện trăm năm đẹp như một giấc mơ với cô gái vô cùng xinh đẹp. Một trang đời mới thật tươi đẹp đã mở ra với Khánh từ sau khi anh gượng dậy, sống thật tốt, thật lạc quan và tử tế.