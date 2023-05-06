Xôn xao thông tin hoàng tử Brunei 'mang giày 17 triệu USD sang Việt Nam tìm vợ': Thực hư ra sao?

Thậm chí, có bài viết đăng tải việc Hoàng tử đang có mặt ở Hà Nội, mang theo đôi giày cao gót trị giá 17 triệu USD xem liệu có cô gái nào mang vừa chân.

Trong những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin về Hoàng tử Brunei Abdul Mateen Bolkiah sang Việt Nam tìm vợ, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, thông tin này chỉ là tin đồn vô căn cứ. Hiện vị Hoàng tử điển trai này không có mặt tại Hà Nội. Theo hình ảnh mới nhất được chia sẻ lên trang cá nhân gần đây cho thấy, anh đang có chuyến công du cùng cha mình - Quốc vương Hassanal Bolkiah đến Vương quốc Anh.

Hoàng tử Brunei chia sẻ lên trang cá nhân cho thấy anh đang tháp tùng Quốc vương Hassanal Bolkiah trong chuyến đi gặp Vua Charles III. Ảnh: Internet

Đôi giày được "đồn đoán" là món vật Hoàng tử mang sang Việt Nam hỏi vợ thực chất lại là sản phẩm cao cấp của hãng Jada Dubai ra mắt từ năm 2018. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đôi giày cao gót trị giá 17 triệu USD được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều trong những ngày gần đây thực chất lại là sản phẩm của hãng Jada Dubai từng giới thiệu tới thị trường vào năm 2018.

Vào thời điểm ra mắt, sản phẩm này gây sốt nhờ chế tác tinh xảo. Giày làm từ da bọc lụa dát vàng, khảm 236 viên kim cương và đá quý viền quanh mép giày, được các nghệ nhân chế tác suốt 9 tháng. Ngoài ra, nó còn có 2 viên kim cương trắng trọng lượng 15 carats mỗi viên gắn trên mũi giày.

Hoàng tử Brunei chia sẻ lên trang cá nhân cho thấy anh đang tháp tùng Quốc vương Hassanal Bolkiah trong chuyến đi gặp Vua Charles III. Ảnh: Internet

Về chuyện đời tư của mình, năm 2020, Hoàng tử điển trai từng chia sẻ "tiêu chí" chọn vợ với trang Mashable. Anh mong muốn tìm được người bạn đời "thực tế, chân thành và đơn giản", cùng chung sở thích với bản thân.

Năm 2020, hoàng tử điển trai gây chú ý khi chia sẻ "tiêu chí" chọn vợ, đồng thời cho biết chịu sự hối thúc lập gia đình từ phía hoàng gia.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Mashable, khi được hỏi muốn gì ở người bạn đời, Hoàng tử Abdul Mateen trả lời: "Tôi thích một người chân thành, thực tế và đơn giản". Anh cũng hy vọng vợ tương lai sẽ là người có thể chia sẻ đam mê, sở thích chung với mình.

Hoàng tử Brunei. Ảnh: Internet

Năm 2022, có tin đồn anh hẹn hò với một nữ quý tộc Brunei, nhưng anh không lên tiếng xác nhận. Trên trang cá nhân, vị hoàng tử cũng không đăng ảnh chụp chung với cô.

Anh từng được tạp chí GQ bình chọn là người đàn ông độc thân, danh giá, đáng khao khát nhất châu Á. Anh sống trong cung điện có tổng cộng 1.877 căn phòng được trang trí bằng vàng, bạc và kim cương.

Abdul Mateen nổi tiếng yêu động vật, thiên nhiên và đặc biệt đam mê nhiều môn thể thao như đua ngựa, lái máy bay, nhảy dù, đấm bốc, bắn súng...

Vị hoàng tử được ngưỡng mộ, yêu mến vì xuất thân danh giá, tài năng và ngoại hình nổi bật. Ảnh: Internet

Trước đây, anh theo học khóa sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, thường xuyên tham gia đường đua xe công thức 1 ở Singapore. Hoàng tử còn có bằng chứng nhận phi công, tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu quốc tế và ngoại giao.

Hoàng tử còn là thành viên của đội polo Brunei. Tại SEA Games 29 và 30, Abdul Mateen cùng đội nhà lần lượt giành huy chương đồng và huy chương vàng. Đây là thành tích cao nhất của đội tuyển Brunei tại đấu trường SEA Games kể từ năm 1977.