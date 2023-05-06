Xôn xao thông tin hoàng tử Brunei 'mang giày 17 triệu USD sang Việt Nam tìm vợ': Thực hư ra sao?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao việc Hoàng tử Brunei mang đôi giày cao gót trị giá 17 triệu USD sang Việt Nam tìm vợ khiến nhiều người tò mò.
- Chàng xe ôm chở miễn phí cụ già, trẻ em đi khám bệnh, cuối tháng còn góp tiền mua cơm tặng người vô gia cư khắp TP.HCM
- Vừa đăng cập nhật mới, cặp 'cô gái Việt 26 yêu tỷ phú 72 tuổi' đã nhận về loạt bình luận: Bạn trai hơn tuổi chiều bồ trẻ hết nấc
Trong những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin về Hoàng tử Brunei Abdul Mateen Bolkiah sang Việt Nam tìm vợ, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Thậm chí, có bài viết đăng tải việc Hoàng tử đang có mặt ở Hà Nội, mang theo đôi giày cao gót trị giá 17 triệu USD xem liệu có cô gái nào mang vừa chân.
Tuy nhiên theo tìm hiểu, thông tin này chỉ là tin đồn vô căn cứ. Hiện vị Hoàng tử điển trai này không có mặt tại Hà Nội. Theo hình ảnh mới nhất được chia sẻ lên trang cá nhân gần đây cho thấy, anh đang có chuyến công du cùng cha mình - Quốc vương Hassanal Bolkiah đến Vương quốc Anh.
Bên cạnh đó, đôi giày cao gót trị giá 17 triệu USD được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều trong những ngày gần đây thực chất lại là sản phẩm của hãng Jada Dubai từng giới thiệu tới thị trường vào năm 2018.
Vào thời điểm ra mắt, sản phẩm này gây sốt nhờ chế tác tinh xảo. Giày làm từ da bọc lụa dát vàng, khảm 236 viên kim cương và đá quý viền quanh mép giày, được các nghệ nhân chế tác suốt 9 tháng. Ngoài ra, nó còn có 2 viên kim cương trắng trọng lượng 15 carats mỗi viên gắn trên mũi giày.
Về chuyện đời tư của mình, năm 2020, Hoàng tử điển trai từng chia sẻ "tiêu chí" chọn vợ với trang Mashable. Anh mong muốn tìm được người bạn đời "thực tế, chân thành và đơn giản", cùng chung sở thích với bản thân.
Năm 2020, hoàng tử điển trai gây chú ý khi chia sẻ "tiêu chí" chọn vợ, đồng thời cho biết chịu sự hối thúc lập gia đình từ phía hoàng gia.
Trong một cuộc phỏng vấn với trang Mashable, khi được hỏi muốn gì ở người bạn đời, Hoàng tử Abdul Mateen trả lời: "Tôi thích một người chân thành, thực tế và đơn giản". Anh cũng hy vọng vợ tương lai sẽ là người có thể chia sẻ đam mê, sở thích chung với mình.
Năm 2022, có tin đồn anh hẹn hò với một nữ quý tộc Brunei, nhưng anh không lên tiếng xác nhận. Trên trang cá nhân, vị hoàng tử cũng không đăng ảnh chụp chung với cô.
Anh từng được tạp chí GQ bình chọn là người đàn ông độc thân, danh giá, đáng khao khát nhất châu Á. Anh sống trong cung điện có tổng cộng 1.877 căn phòng được trang trí bằng vàng, bạc và kim cương.
Abdul Mateen nổi tiếng yêu động vật, thiên nhiên và đặc biệt đam mê nhiều môn thể thao như đua ngựa, lái máy bay, nhảy dù, đấm bốc, bắn súng...
Trước đây, anh theo học khóa sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, thường xuyên tham gia đường đua xe công thức 1 ở Singapore. Hoàng tử còn có bằng chứng nhận phi công, tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu quốc tế và ngoại giao.
Hoàng tử còn là thành viên của đội polo Brunei. Tại SEA Games 29 và 30, Abdul Mateen cùng đội nhà lần lượt giành huy chương đồng và huy chương vàng. Đây là thành tích cao nhất của đội tuyển Brunei tại đấu trường SEA Games kể từ năm 1977.