Vừa đăng cập nhật mới, cặp 'cô gái Việt 26 yêu tỷ phú 72 tuổi' đã nhận về loạt bình luận: Bạn trai hơn tuổi chiều bồ trẻ hết nấc

Mới nhất, Cổ Ngân làm clip trả lời một bình luận của dân mạng về biểu cảm của bạn trai.

Sau khi công khai chuyện quay lại, tình yêu chênh lệch 46 tuổi của Cổ Ngân và tỷ phú Wynn Katz tiếp tục được cư dân mạng quan tâm. Chiều lòng người theo dõi, người đẹp cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh và clip về cuộc sống ở Mỹ của mình những ngày vừa qua.

Dẫu vậy chi tiết khiến nhiều người chú ý là dù diễn đơ nhưng Wynn Katz vẫn chịu khó lên sóng cùng bạn gái. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tỷ phú 75 tuổi còn cố gắng cười trước ống kính.

Theo đó một người đã nhận xét với giọng điệu mỉa mai trong clip của Cổ Ngân: “Nhìn hạnh phúc quá! Không gượng gạo tí nào luôn”. Cô nàng đã chia sẻ một loạt khoảnh khắc về gương mặt và dáng đi cứng đơ của tỷ phú và viết: “Sang đây không có đủ đèn với dụng cụ không quay được gì. Đã vậy ông này diễn đơ vậy”.

Biểu cảm hơi khô cứng của bạn trai Cổ Ngân. Ảnh: Internet

Sau đó tỷ phú 75 tuổi đã chịu khó cười. Ảnh: Internet

“Chịu lên sóng diễn luôn là oke rồi”, “Cố chiều cô vợ đây mà!”, “Có diễn chung là được rồi. Bồ mình vừa giơ máy quay lên ổng mắc cỡ ngang”, “Bạn trai em giơ điện thoại lên là cũng đơ như thế này luôn”, “Tôi thấy có một sự chiều chuộng không hề nhỏ trong clip này”,... là những ý kiến của cư dân mạng phía dưới chia sẻ của Cổ Ngân.

Cổ Ngân thường xuyên đăng cập nhật mới. Ảnh: Internet

Trong các clip trước đó, Cổ Ngân cũng tiết lộ tỷ phú Mỹ không thích quay chụp, mỗi lần thấy cô đưa camera về phía mình đều nhăn mặt, biểu cảm mếu máo. Tuy nhiên vì chiều người yêu trẻ tuổi nên Wynn Katz vẫn chịu khó quay clip chung.

Mối tình nhận về nhiều sự quan tâm. Ảnh: Internet

Câu chuyện tình về cô nàng Cổ Ngân, hiện 29 tuổi là người mẫu đến từ TP Hồ Chí Minh và tỷ phú người Mỹ Wynn Katz, hiện 75 tuổi đã từng gây xôn xao dư luận cách đây 3 năm. Họ đã tổ chức lễ đính hôn ở nơi sang trọng bậc nhất, khách sạn Time Squares Reverie - khách sạn 6 sao tại Sài Gòn.

Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay vào tháng 4/2021.

Cặp đôi đã đính hôn tại khách sạn 6 sao sang trọng nhất Sài Gòn.

Mới đây nhất, Cổ Ngân đã đăng tải những bức ảnh lên trang cá nhân, công khai chuyện tái hợp với bạn trai tỷ phú. Không những thế, Ngân đã bay sang Mỹ để gặp và thăm bạn trai Wynn Katz sau thời gian dài xa cách.

Nói đến thời điểm tái hợp, Kim Ngân chia sẻ: "Khi chia tay, lý do hai đứa chấm dứt là vì yêu xa rất nản, đợi visa mỏi mòn không được do kẹt dịch. Mình và anh ấy không có ghen tuông gì vì quá hiểu và tin tưởng nhau nhưng chờ đợi visa quá lâu, dịch bệnh nên ở trong nhà hoài, đụng chuyện cãi nhau nên chia tay.

Cổ Ngân và bạn trai tại Mỹ. Ảnh: Internet

Thời gian sau đó, hai đứa vẫn thi thoảng chuyện trò, nhắn tin hỏi thăm cuộc sống. Mình có lịch hẹn phỏng vấn visa nên cả hai cảm thấy lại có cơ hội tiếp tục mối quan hệ. Hơn thế nữa từ lúc chia tay đến khi đó chưa ai có người yêu cả nên chỉ nửa năm sau ngày chia tay, bọn mình đã tái hợp rồi".

Theo Ngân, Wynn chính là người đã chủ động liên hệ trước. Bắt đầu bằng những câu hỏi thăm sức khỏe rồi đề cập đến chuyện công việc. Bản thân Ngân cũng rất thoải mái, kể về cuộc sống, Wynn là dân kinh doanh, thoải mái chia sẻ về kinh nghiệm rồi chỉ dẫn hướng đi cho Ngân. Cứ thế họ chuyện trò rồi dần dần ngày nào cũng nhắn tin qua lại và rồi mối quan hệ chấm dứt đã được nối liền theo cách tự nhiên, đơn giản như thế.

Cổ Ngân và Wynn Katz yêu nhau tính đến hiện tại là 4 năm. Tuy vậy họ chỉ có 1 năm đầu ở bên nhau. Trước đó, là khoảng thời gian 1 năm rưỡi xa cách vì dịch. Sau đó lại chờ 1 năm rưỡi cho đến khi có được visa, tổng cộng họ có đến 3 năm yêu xa.