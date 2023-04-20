Kỳ lạ: Người phụ nữ bỗng dưng có bông mai màu đỏ trên trán, càng ngày càng lớn, dù bị nghi ngờ nhưng khó lòng giải thích

Mới đây, cô Trọng tiếp tục xuất hiện trên kênh Độc lạ Bình Dương để “nói một lần cho hết” về bông hoa mai trên trán của mình. Cô muốn chứng minh cho tất cả thấy đó là thật, không hề có sự sắp xếp nhằm “câu view”, “câu like”…

Theo thông tin từ Tri thức và cuộc sống, cách đây 7 tháng, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin người phụ nữ tên Trần Thị Ngọc Trọng (Tân Uyên, Bình Dương ) bỗng dưng sở hữu bông hoa mai màu đỏ trên trán. Nhiều người tin rằng đó là nốt ruồi son mà “trời ban”, cần phải trân trọng bởi sẽ đem lại vận may lớn trong cuộc đời. Song có người lại hoài nghi về bông hoa mai màu đỏ, cho rằng cô tự vẽ hoặc phun sơn lên nhằm gây sự chú ý.

Khi tôi hoặc ai đó đụng vô bông hoa, cơ thể sẽ cảm nhận được sự đau rát. Điều đó khiến tôi khá lo lắng, sợ có chuyện gì đó không tốt cho sức khỏe ”.

Mở đầu câu chuyện, người phụ nữ Bình Dương tâm sự: “Mới đó mà tôi đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội được 7 tháng rồi, nhanh quá. Giờ bông hoa mai màu đỏ cũng lớn hơn so với ngày đó rất nhiều. Nó to và các cánh cũng toả ra trán nhiều hơn.

Giờ bông hoa mai màu đỏ trên trán của cô Trọng đã lớn hơn so với ngày xưa rất nhiều.

Trong thời gian qua, bản thân cô Trọng nhiều lần đến gặp bác sĩ ở các bệnh viện lớn thăm khám. Họ chẩn đoán bông hoa mai màu đỏ chính là bướu chùm. Cô có xin được làm phẫu thuật cắt bỏ nhưng không được. “Bác sĩ nói nếu làm phẫu thuật khả năng ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt và đôi mắt. Tôi thấy vậy càng lo hơn, chấp nhận sống với bông hoa mai đó”, người phụ nữ độc thân chia sẻ.

Cận cảnh bông mai trên trán cô. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Người Đưa Tin, cơ duyên cô Trọng bỗng dưng có bông hoa son trên trán vô cùng tình cờ, có thể coi là một tai nạn trong công việc nội trợ. Cô kể: "Cách đây 7-8 năm, trong một lần chiên cá chuẩn bị cho bữa trưa, tôi vô tình để mắt cá văng lên giữa trán. Khi ấy đứa cháu đã giúp tôi gỡ ra, vết thương chảy rất nhiều máu và được cầm kịp thời.

Song vết thương lại không liền da, cứ nổi lên một cục tròn đỏ ở giữa trán. Sau này theo thời gian, cái cục ấy dần tạo thành 5 cánh hoa ở xung quanh. Đáng ra sẹo phải có màu nâu nhàn nhạt của làn da nhưng lại có màu đỏ. Tôi không thể lý giải được".

Tai nạn bất ngờ khiến cô có bông mai trên trán. Ảnh: Internet

Bỗng dưng có bông hoa trên trán, cô Trọng sợ hãi vô cùng bởi sợ cơ thể mắc bệnh gì hoặc có vấn đề. Cô liền uống thuốc và thử mọi cách để loại bỏ nó nhưng thất bại, chẳng có tác dụng gì. Từ đó, cô bắt đầu cảm thấy hơi mặc cảm và tự ti về khuyết điểm trên khuôn mặt. Thậm chí cô cũng ít xuất hiện ở những chỗ đông người, ít ra ngoài gặp mọi người hơn.

Bỗng dưng có bông hoa trên trán, cô Trọng sợ hãi vô cùng bởi sợ cơ thể mắc bệnh gì hoặc có vấn đề. Ảnh: Internet

"Hễ tôi gặp ai, họ đều để ý đến bông hoa trên trán. Sau đó họ hỏi và tò mò vì sao lại như thế. Có người còn nghĩ tôi dùng sơn đỏ để sơn lên, làm đẹp cho bản thân giống như phụ nữ ở Ấn Độ. Ban đầu tôi ra sức giải thích và kể về tai nạn năm xưa song họ không tin. Vì thế tôi chẳng nói gì nữa, mặc họ nghĩ sao thì nghĩ", người phụ nữ lớn tuổi tâm sự.

Mặc dù chấp nhận sự thật trên trán có bông hoa son, cô Trọng vẫn không thể vượt nổi ranh giới tự ti. Cô đi ra đường là cúi rạp đầu xuống, dùng một tay che đi vết sẹo kỳ quái trên khuôn mặt.

"Thi thoảng tôi vẫn đưa tay sờ bông hoa 5 cánh trên trán mình. Nó xảy ra từ lâu nhưng vẫn có cảm giác đau và cứng. Tôi dự định sẽ dành dụm tiền để lên Sài Gòn phẫu thuật thẩm mỹ cắt bỏ vết sẹo này đi, song người thân khuyên không nên làm vậy. Họ tin rằng bông hoa ấy chính là điềm may, sẽ mang đến cho tôi những vận may và một cuộc sống sung túc.

Tôi không tin vào mấy cái đó nhưng đành chấp nhận, chứ biết làm sao bây giờ? Tôi cũng sợ mình làm phẫu thuật sẽ xảy ra chuyện không may, ảnh hưởng đến bản thân", cô Trọng bộc bạch.

Cô Trọng vốn là người phụ nữ có đam mê mạnh mẽ với ca hát. Nhờ đó cô đã dần vượt qua được mặc cảm về bản thân và giành rất nhiều giải thưởng liên quan đến giọng ca cấp xã hoặc cấp huyện. Cô bảo chỉ khi hát cô mới tự tin là chính mình, không nghĩ đến vết sẹo kỳ lạ trên khuôn mặt.